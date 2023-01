Pirmin Zurbriggen über Peter Müller, Wengen und Beat Feuz

Interview Skilegende Pirmin Zurbriggen: «Es würde mich nicht überraschen, wenn sich Peter Müller über solche Dinge ärgern würde» Pirmin Zurbriggen verzückte als Skifahrer die Schweizer Fans. Im Interview verrät er, warum er lachen muss, wenn diskutiert wird, wer der beste Schweizer Abfahrer sei. Er erzählt, warum der Glaube für ihn als Athlet so wichtig war und erklärt, warum Abfahrer wie Rennpferde sind. Martin Probst 1 Kommentar 14.01.2023, 05.00 Uhr

Pirmin Zurbriggen ist Botschafter für die Abfahrt am Matterhorn, die im vergangenen Jahr aufgrund von Schneemangel abgesagt werden musste. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Pirmin Zurbriggen hat als Skifahrer fast alles gewonnen, nur ein Sieg im Abfahrtsklassiker am Lauberhorn gelang ihm nie. Heute sagt er: «Ich habe es nie geschafft, alle Komponenten so zusammenzubekommen, dass ich im Ziel der Schnellste war.» Im März 1990 trat Zurbriggen zurück. Mit erst 27 Jahren.

Beat Feuz hört nach den Rennen in Kitzbühel und damit mitten in der Saison auf. Matthias Mayer ist unerwartet per sofort zurückge­treten. Können Sie sich erinnern, wie es war, als Ihnen klar wurde, dass die Zeit für den Rücktritt naht

Pirmin Zurbriggen: Auf einen Knall, wie es bei Matthias Mayer passiert ist, war es bei mir nicht. Ich habe mir Gedanken gemacht, was ich noch für Pläne habe. Da hat sich immer mehr herauskristallisiert, dass ich noch eine Saison mache und es dann sein lasse. Den Entscheid beeinflussen ganz verschiedene Dinge, aktuelle Hochs und Tiefs, aber auch der Verlauf der Karriere. Irgendwann erkennt man, dass der Moment gekommen ist. Es ist ein sehr persönlicher Entscheid, der jeder in seinem Innersten spüren muss.

Das ist bei jedem anders?

Es zeigt, wie verschiedene Charaktere es im Sport gibt. Mich erinnert es an Rennpferde. Sie besitzen eine un­bändige Kraft und unglaubliche Fähigkeiten, aber man muss sie ganz fein führen. Und trotzdem ist jederzeit die Gefahr da, dass sie ausscheren, dass es eine Reaktion gibt, die man so nicht erwartet. Vielleicht ist es Matthias Mayer so ergangen.

Und bei Beat Feuz?

Sind wir ehrlich: Bei Beat haben doch alle damit gerechnet, dass der Moment jetzt dann irgendwann kommt. Wenn man sieht, was er in den vergangenen Jahren mit seiner Verletzungsgeschichte im Knie gezeigt hat, ist das für mich eine unglaubliche Leistung. Weil das aber so aussergewöhnlich ist, kommt irgendwann der Tag, an dem man realisiert, jetzt geht es nicht mehr. Auf diesen Moment hat er gewartet, dass ihm der Körper, etwas in ihm drin, dieses Zeichen gibt. Eine Bestätigung, dass es Zeit ist.

Wie schafft man es, die Konzentration aufrechtzuerhalten, wenn man weiss, dass bald Schluss ist? Besteht nicht die Gefahr, dass man sich zurücknimmt?

Bei mir war es so, dass die Gesundheit stimmte und mein Körper mitmachte. Darum wusste ich, dass ich bereit bin für eine letzte Saison, in der ich alles dafür tun will, um noch einmal den Gesamtweltcup zu gewinnen. Ich spürte, dass ich gewillt bin, Risiken dafür einzugehen. Dass Beat Kitzbühel als Abschluss wählt, passt. Es ist der Königsort der Abfahrer. Man muss nur aufpassen, dass man nicht noch einen Seich macht.

Darauf zielte die Frage.

Bei mir war es so, dass ich ab dem Moment, als feststand, dass ich den Gesamtweltcup gewinnen werde, grosse Mühe hatte, das letzte Risiko einzugehen und die letzte Konzentration zu finden. Es standen noch zwei Abfahrten auf dem Programm, aber ich hatte einen halben Schritt zum Abschied bereits genommen. (Zurbriggen wurde Achter und Elfter, es waren die schlechtesten Resultate seiner Abfahrtssaison; die Red.). Entscheidend wird sein, wie es in Beats Innerem aussieht. Wenn er weiss, das wird seine letzte Challenge, die er noch gewinnen will, dann ist die Situation eine andere und vergleichbar mit meiner letzten Herausforderung, noch einmal den Gesamtweltcup zu gewinnen.

Feuz hört mit 35 auf, Mayer ist 32. Sie waren erst 27 Jahre alt. Warum so früh?

Wenn man, wie ich es tat, alle Disziplinen fährt, dann kostet das enorm viel Energie. Wenn ich hätte weiter machen wollen, dann hätte es mindestens ein Jahr Pause gebraucht und danach hätte ich mich auf gewisse Disziplinen fokussieren müssen. Und dies lies mein Kopf nicht zu. Aber es zeigt auch, dass ich mit 27 bereits ein wenig ausgebrannt war. Beat hatte mit nur zwei Disziplinen mehr Zeit zur Erholung, konnte sich anders vorbereiten und darum länger fahren. Und in der Abfahrt profitiert man sehr von der Erfahrung und es braucht, anders als zum Beispiel im Slalom, nicht mehr die schnellsten Bewegungen.

Pirmin Zurbriggen 1963 im Wallis geboren, wird aus Pirmin Zurbriggen einer der erfolgreichsten Athleten in der Geschichte des alpinen Skisports. Viermal gewinnt er den Gesamtweltcup, 40-mal siegt er im Weltcup. Hinzu kommen vier Weltmeistertitel und Olympiagold in der Abfahrt. Im März 1990 tritt er erst 27-jährig zurück. 1989 heiratet Zurbriggen die Zermatterin Monika Julen. Gemeinsam haben sie fünf Kinder. Heute ist Zurbriggen Hotelier im Wallis.

Wenn man den heutigen Abfahrern zuhört, hat man das Gefühl, jeder möge jeden. Feuz war mit Dominik Paris sogar schon in den Ferien. In Ihrer Zeit war das dem Vernehmen nach ganz anders. Trauen Sie dieser heutigen Harmonie?

Das kann ich nicht beurteilen. Aber am Ende sind sie alle Konkurrenten. In meiner Zeit war es so, dass wir beispielsweise mit den Österreichern nicht viel zu tun hatten, aber der Respekt war immer da. Reibereien gab es innerhalb des Schweizer Teams. Und diese wurden von einigen bewusst gesucht, damit sie sich zu Höchstleistungen ­pushen konnten.

Sie brauchten die Reibung nicht?

Ich habe das immer auf die Seite geschoben. Ich wollte damit nichts zu tun haben. Für mich hat es nur das Ski­fahren gegeben. Alles andere empfand ich als absoluten Blödsinn.

Rivalen und Teamkollegen: Primin Zurbriggen (l.) und Peter Müller. Thomas Studhalter / KEYSTONE

Es heisst, Sie seien egoistisch ­gewesen.

Jeder Einzelsportler muss ein Stück weit ein Egoist sein. Aber das Wort ist negativ behaftet. Ich möchte es anders ausdrücken: Es geht darum, dass man auf sich selbst fokussiert ist und schaut, was mit einem passiert und was man braucht, um Erfolg zu haben. Als Athlet steht das Ich im Mittelpunkt. Erst nach der Karriere wird daraus ein Du.

Bei Ihnen wurde oft der Glaube, der Ihnen sehr wichtig ist, in den Fokus gerückt und man versuchte, Sie damit zu provozieren. Hat Sie das getroffen?

Mir hat gefallen, dass dies zum Beispiel Peter Müller so sehr beschäftigt hat (lacht). Ich musste nichts dafür tun und ihn störte es. Jeder lebt sein Leben. Ich habe gemerkt, dass mir der Glaube wichtig ist und mir alles gibt. Dass nicht alle so leben, ist klar und damit auch, dass es Reaktion gab. Aber gerade zum Ende meiner Karriere sind viele Athleten zu mir gekommen und wollten wissen, wie ich es schaffe, so gut mit Dingen umzugehen.

Der Glaube als eine Art mentales Training?

Für mich ist der Glaube wie Vitamin B. Er gab mir einen Schub. Will man Kraft und Power haben, muss man zuerst mit sich selbst im Reinen sein. Man kann nicht mit Wut im Bauch fahren, das geht nicht lange gut. Das macht dich kaputt. Wenn man den Frieden in sich tragen kann, wenn man Frieden mit seinen Freunden und Konkurrenten hat, ist das die Basis. Darum war es für mich so wichtig. Und ich glaube, genau das haben andere Athleten gesucht und darum das Gespräch mit mir gesucht, um mehr zu erfahren.

Mit dem Rücktritt von Feuz wurde auch wieder die Frage laut: Wer ist der beste Schweizer Abfahrer überhaupt? Bei Peter Müller hat man das Gefühl, ihn störe es, wenn Feuz vor ihm gelistet wird. Wie stehen Sie zu dieser Diskussion?

Ich muss über solche Diskussionen lachen. Ich finde es wahnsinnig schön, haben wir in der Schweiz immer wieder solch erfolgreiche Abfahrer. Ich schaue allen mit Freude zu und nie mit Neid oder Missgunst oder dem Gedanken, oh nein, der könnte besser werden als ich. Aber ehrlich gesagt würde es mich nicht überraschen, wenn sich Pitsch (Peter Müller; die Red.) über solche Dinge tatsächlich ärgern würde (lacht). Ich finde es aber persönlich sehr schade, wenn überhaupt Vergleiche gezogen werden. Jeder hat aussergewöhnliche Leistungen erbracht und man sollte doch einfach Freude daran haben.

Marco Odermatt betont oft, wie wichtig Beat Feuz für ihn gerade in der Abfahrt war. Die beiden besichtigten die Strecken oft ­zusammen. Wie aber ist es für den Routinier, wenn da einer kommt und gleich so grosse Erfolge feiert?

Das ist eine Situation, die viele Athleten erleben. Und dann zeigt sich der Charakter. Wenn innerhalb des Schweizer Teams einer kommt und Interesse hat an deinem Wissen und du es nicht teilen willst, dann bist du wirklich ein Egoist. Natürlich ist Skisport ein Einzelsport, aber man bewegt sich in einem Team, von dem alle profitieren. Wer sich allein bewegt, ist allein. Ich habe darüber einmal lange mit Marc Girardelli gesprochen.

Erzählen Sie.

Ich wollte wissen, wie er es geschafft hat, immer allein zu trainieren und trotzdem ein Topfahrer zu werden ­(Girardelli startete für Luxemburg und gewann unter anderem fünfmal den Gesamtweltcup; die Red.). Seine ehrliche Antwort war, dass es brutal schwierig für ihn war. Ein Team kann den Einzelsport Ski viel interessanter machen.

Sie haben in Ihrer Karriere so vieles gewonnen. Aber ein Sieg in der Abfahrt am Lauberhorn gelang Ihnen nie. Was macht das Rennen in Wengen so speziell?

Wengen hat sehr spezielle Faktoren, zum Beispiel das Wetter. Während meiner Karriere musste das Rennen einige Male abgesagt werden, sodass ich gar nicht so oft in Wengen gefahren bin. Ich glaube nur vier Mal. Und bei diesen Gelegenheiten habe ich es nie geschafft, alle Komponenten von oben bis unten so zusammenzubekommen, dass ich im Ziel der Schnellste war. Das hat gezeigt, dass ich die Strecke zwar mag, sie aber nicht auf mich zugeschnitten ist. Fast so, als ob das Renndress nicht genau passt (lacht). Ich war nicht so ein guter Gleiter, es war für mich immer ein Kampf, in diesen Passagen überhaupt dranzubleiben. Meine Stärke war es, wenn es richtig steil bergab ging.

Primin Zurbriggen (r.) 1984 im Ziel der Abfahrt in Wengen. KEYSTONE

Der ruhige Pirmin Zurbriggen war auf der Piste ein wilder Kerl?

Ich war einer, der keine Angst hatte. Je steiler es war, je besser fühlte ich mich. Es brauchte für mich nicht viel, mich zu überwinden. Ich erinnere mich an ein Jahr in Kitzbühel. Im Training hatte ich die Startnummer eins und die Piste bestand aus blankem Eis. Ich sagte mir voller Überzeugung, dass ich den ersten Teil volle Kanone fahre, nur, um die anderen zu schockieren. Und das ist mir gelungen. Das sind so kleine taktische Spielchen, die du mit deinen Fähigkeiten spielen kannst, die grossen Einfluss haben.

Welche Rolle spielt dabei der ­Instinkt?

Sagen wir es so: Die besten Athleten werden durch Fehler sogar schneller. Diese Fähigkeit hat zum Beispiel Marco Odermatt. Er spürt instinktiv, wie er einen Fehler ausnutzen kann, um noch mehr zu beschleunigen. Die besten Fahrer der Welt verfallen im Moment des Fehlers nicht in Panik, sondern dann geht erst richtig die Post ab.

Sie haben den Gesamtweltcup viermal gewonnen. Marco Odermatt ist auf bestem Weg, zum zweiten Mal die grosse Kristall­kugel zu gewinnen. Ist die Wiederholung schwieriger und was braucht es, um oben zu bleiben?

Über dieses Thema könnte man ein Buch schreiben. Da spielen so viele Dinge eine Rolle. An erster Stelle steht, dass man selbst weiss, was es braucht und was man machen muss: körperlich, technisch, im Materialbereich, überall. Der wichtigste Punkt aber ist: Man braucht eine unglaubliche Motivation. Man muss über Grenzen hinauswachsen können und dafür braucht es eine Bereitschaft, die nur auf Enthusiasmus gründen kann. Diese Mischung aus ­allem hat Marco Odermatt meiner Meinung nach in sich.

Man darf nie satt werden?

Ich bin auch viermal Zweiter geworden im Gesamtweltcup. Es braucht zweite Plätze, damit man wieder Erster wird. Darum ist auch wichtig, wenn es einen Athleten gibt, der dir das Leben als Sportler schwer macht, der dich fordert und dazu bringt, besser zu werden.

Sie sind Hotelier im Wallis. Haben Sie einen Winter wie diesen schon erlebt?

Nein. Aber meine Mutter hat mir mal erzählt, dass es 1963, als ich geboren wurde, einen Winter lang kein einziges Gramm Schnee gegeben hat. Oder war es 1962? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber Winter mit wenig Schnee hat es immer wieder gegeben. Ich kann mich erinnern, dass wir bis Mitte ­Dezember – damals hatten wir noch keinen Kunstschnee – oft nicht fahren konnten. Aber dann gab es auch wieder Jahre mit Unmengen an Schnee.

Sie machen sich keine Sorgen, dass sich der Wintertourismus wandeln muss?

Nein, ich sehe den jetzigen Winter nicht so dramatisch. Und ich finde es auch wichtig, optimistisch nach vorne zu schauen. Sonst könnte man ja gleich alles schliessen.

