Interview Sportchef Remo Meyer bezeichnet die Lage des FCL als «sehr prekär» – könnte Alex Frei für Fabio Celestini bereitstehen? Luzern-Sportchef Remo Meyer beantwortet nach der bitteren 0:1-Heimniederlage gegen Sion Fragen zu den nicht erreichten Siegen in den letzten drei Spielen. Dazu solche zu Trainer Fabio Celestini – und ebenso Alex Frei. Mit dem Luzerner Ex-Sportdirektor und heutigen Wil-Coach spielte er einst zusammen beim FCL. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 07.11.2021, 19.28 Uhr

Ihr angestrebtes Ziel war es, gegen St. Gallen, Lausanne und Sion maximal zu punkten. Herausgekommen sind ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. Das ist klar zu wenig – was sagen Sie zu den Resultaten?

Remo Meyer: Wir sind sehr unzufrieden und enttäuscht. Dabei beziehen wir uns sowohl auf die Punkteausbeute wie auf die Leistung der Mannschaft.

Remo Meyer, der Sportchef des FC Luzern, erlebt einen unruhigen Herbst mit dem aktuellen Schweizer Cupsieger. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 27. Juni 2020)

Gibt es personelle Konsequenzen?

Es gilt, die Leistung aufzuarbeiten, das machen wir nach jedem Spiel. Jetzt ist Länderspielpause, da müssen wir unsere Auftritte genau hinterfragen, damit wir möglichst schnell wieder das ganze Leistungsvermögen abrufen können. Zehn Punkte in 13 Spielen sowie das Gezeigte auf dem Platz – die Lage ist sehr prekär!

Bleibt es während der Natipause bis und mit dem nächsten Spiel am Sonntag in einer Woche in Lugano beim Stand der Dinge – sprich: bleibt Fabio Celestini der Trainer?

Es geht nicht um Einzelpersonen, es geht um den Klub. Es gilt, die Ruhe zu bewahren und die Dinge aufzuarbeiten, damit wir wieder in die Spur kommen.

Ein konsternierter Fabio Celestini während der sich abzeichnenden 0:1-Heimniederlage gegen Sion. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Luzern, 6. November 2021)

Die Comebacks von Goalie Marius Müller und Stürmer Pascal Schürpf in der Startelf gegen Sion hätten Energie und Emotionen freisetzen sollen. Gefruchtet hat es nicht, wurde damit ein Trumpf verspielt?

Wie erwähnt, geht es nicht um Einzelne, sondern um das Ganze. Wir müssen wieder unser 100-prozentiges Teampackage abrufen – und damit zum Erfolg kommen.

Es ist sicher auch eine Kopfsache: Kann Fabio Celestini in seiner dritten Saison beim FCL das Steuer noch ein drittes Mal herumreissen und die Mannschaft erneut aus der Abstiegszone führen?

Mich interessiert einzig und allein die Beantwortung folgender Frage: Wie können wir unsere bestmögliche Teamleistung abrufen? 13 Runden ist das nicht der Fall gewesen. Man könnte jetzt sagen, ein Unentschieden gegen Sion wäre ein gerechtes Ergebnis für dieses Spiel, aber das wäre für uns zu wenig gewesen.

Der FCL hat nach 13 Spieltagen die schwächste Bilanz seit sieben Jahren. Im Herbst 2014 übernahm Markus Babbel von Carlos Bernegger, Luzern hatte nur sechs Punkte. Im Vergleich dazu steht ihr jetzt mit zehn Zählern fast gut da.

Mich interessieren Statistiken von früher nicht. Das Einzige was mich interessiert, ist die aktuelle Saison.

Der FCL hat nur einmal gewonnen. Bereitet ihnen dieser Fakt Sorgen?

Das ist ganz klar zu wenig. Nur ein Sieg und zehn Punkte das ist die Wahrheit und widerspiegelt, wie wir bislang gespielt haben. Es ist nicht so, dass wir zehn Punkte mehr verdient hätten.

Gegen die Spitzenteams Basel und YB hat die Mannschaft je 1:1 gespielt und trat positiv in Erscheinung. Tiefer stehende Gegner wie Sion bereiten dem Team aber mehr Probleme. Sehen Sie das gleich?

Wie bereits gesagt: Nach dem Spielverlauf vom Samstag könnte man sagen, ein Unentschieden wäre okay gewesen. Grundsätzlich erwarten wir insbesondere bei Heimspielen gegen direkte Mitkonkurrenten aber dominantere Auftritte.

Der Angriff ist mittlerweile harmlos und macht Fussballfans keine Freude mehr. Geht es Ihnen gleich?

Das ist ein grosser Unterschied zur vergangenen Saison: Damals sind wir viel dominanter aufgetreten, haben viel mehr Gefahr ausgestrahlt und kamen zu deutlich mehr Abschlüssen.

Alex Frei trainiert seit eineinhalb Jahren den Challenge-League-Klub FC Wil – am Samstag bodigte er mit den St. Gallern den SC Kriens 4:0. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus (Wil, 21. September 2021)

Immer wieder gibt es Gerüchte um eine Rückkehr von Alex Frei nach Luzern. Sie kennen ihn gut, spielten mit ihm zusammen beim FCL. Wäre Wil-Coach Frei allenfalls eine Alternative für Celestini?

Sie kennen mich und wissen, wie ich Spekulationen handhabe. Ich kommentiere keine Personen, die nicht beim FC Luzern arbeiten.