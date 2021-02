43 Tage nach dem letzten Ernstkampf kehrt der FC Luzern am Donnerstag (18.15 Uhr) in den Ligabetrieb zurück. Servette ist zu Gast. Im Herbst hatte der FCL in Genf sein bisher bestes Saisonspiel gemacht: Zum 3:1-Sieg trafen Louis Schaub, Dejan Sorgic und Ibrahima Ndiaye.

Servette befand sich bis und mit Montag letzter Woche ebenfalls in Team-Quarantäne. Am Sonntag trat dann Alain Geigers Equipe gegen Lausanne (1:1) an. Beim FCL waren am Dienstag immer noch drei Spieler und ein Staffmitglied nicht ins Team integriert, sie wurden medizinisch getestet.

Sportchef Remo Meyer bestätigt, dass er für den verletzten Tsiy Ndenge und Alex Carbonell im defensiven Mittelfeld eine Winterverstärkung holen könnte. Kandidat Samuele Campo ging leihweise von Basel zu Darmstadt. Wechselt nun Michal Travnik von Sparta Prag zum FCL?