Olympia-Biathletin Lena Häcki spricht über ihre Essstörung

Interview, Teil 1 Olympia-Biathletin Lena Häcki: «Meine langjährige Essstörung ist nicht mein Problem, sondern eine Krankheit » Seit sie 16 Jahre alt ist, kämpft die beste Biathletin der Schweiz mit einer massiven Störung des Essverhaltens. Ihre Fressattacken haben sie an Grenzen und darüber hinaus getrieben. Jetzt redet Lena Häcki erstmals öffentlich darüber. Das Gespräch mit einer mutigen jungen Frau. Rainer Sommerhalder Jetzt kommentieren 22.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit einem Jahr befindet sich Lena Häcki wegen ihrer Krankheit in psychiatrischer Behandlung. Keystone

Lena Häcki, Sie müssen mir helfen!

Lena Häcki: Viele Menschen benötigen Hilfe (lacht).

Ich benötige Sie für dieses Gespräch. Wie nähert man sich in einem Interview dem Thema «Essstörung» an, ohne dabei verletzend oder voyeuristisch zu sein?

Eine sehr gute Frage. Ich denke, es ist ein Thema, das die betroffenen Menschen extrem stark beschäftigt, im Sport aber enorm tabuisiert wird. Zudem werden Betroffene von der Gesellschaft oft vorschnell verurteilt. Menschen mit einer Essstörung fallen im Leistungssport oft nicht auf, weil sie es gut verbergen können. Um zurück zu Ihrer Frage zu kommen: Am einfachsten ist es wohl, die betroffene Person entscheiden zu lassen, welche Themen okay sind und welche nicht.

Ich könnte als erstes fragen, wie Ihre Beziehung zum Essen oder zum eigenen Körper ist. Aber schon hier machen sich leise Skrupel bemerkbar. Darf man eine Sportlerin zu ihrem Körper befragen?

Es ist eine schwierige Frage und ich denke, man kann sie auch nicht jeder Sportlerin oder jedem Sportler stellen. Aber ich finde es schade, dass dem so ist. Jede Person sollte beurteilen können, ob sie zurzeit im Reinen mit ihrem Körper ist oder nicht und die Antwort nicht scheuen. Aber manchmal ist es bereits enorm schwierig, sich selbst einzugestehen, dass nicht alles so ist, wie es sein sollte. Geschweige denn, diese Feststellung gegenüber anderen zu äussern.

Fragen zum Gewicht sind gerade im Spitzensport heikel. Wir hatten in jüngster Vergangenheit in verschiedenen Sportarten Fälle von Untergewicht gerade bei jungen Frauen. Langläuferinnen in Norwegen sind ein Beispiel!

Man muss gar nicht so weit weg suchen, um zu sehen, dass das Gewicht durchs Band ein Riesenthema ist. Im Leistungssport geht es darum, ein Maximum herauszuholen. Und gerade in den Ausdauersportarten gilt das Körpergewicht als ein Rädchen, an dem man bei der Optimierung des Leistungsvermögens schrauben kann. Doch die Gleichung, wer leichter ist, ist auch schneller in der Loipe, stimmt eben nicht immer. Wer dem Körper mehr Energie nimmt, als dass dieser benötigt, schmälert damit seine Leistung. Das Problem dabei ist, dass es Beispiele gibt, wo Athletinnen am Gewichtsminimum extrem erfolgreich sind. Junge Sportlerinnen realisieren dies und erachten es als erstrebenswert.

Zur Person Lena Häcki Die 26-Jährige ist in Engelberg aufgewachsen, wo ihre Eltern ein Garni-Hotel betreiben. Sie begann mit 16 Jahren als Biathletin und bewies bald ihr Talent mit dem Gewinn von zwei Silbermedaillen an der Junioren-Weltmeisterschaft. 2014 gab sie ihren Einstand im Weltcup. 2019 feierte die Absolventin der Sportmittelschule in Engelberg ihren ersten und bislang einzigen Podestplatz als Einzelathletin. Daneben feierte sie mit den drei Gasparin-Schwestern auch mehrere Top-3-Plätze in der Staffel. In Einzelrennen klassierte sich Häcki bislang 17-mal in den Top 10. Sie nahm 2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking an den Olympischen Spielen teil. Häcki ist mit dem deutschen Biathleten Marco Gross verlobt und wohnt in Ruhpolding. (rs)

Deshalb ist als Einstieg vielleicht auch die Feststellung heikel, dass ein Trainer gesagt hat, «wenn Lena Häcki noch ein paar Kilos abnimmt, ist sie in der Loipe eine Rakete» und ich mir dabei dachte, da trainiert eine Spitzensportlerin Hunderte von Stunden. Dann sollte eine Gewichtsreduktion ja nicht so schwierig sein?

Jein! Der Druck kommt oft nicht nur von der Athletin selbst, sondern auch vom Trainerstab und dem Umfeld. Man prophezeit eine Leistungssteigerung durch eine Gewichtsabnahme. Diese Aussage ist sehr, sehr gefährlich! Als Leistungssportlerin bewegt man seinen Körper sehr oft am Limit. Zusätzlich bewusst abnehmen zu wollen, ist extrem riskant. Es kann sich grundsätzlich auf das Verhältnis zum Essen auswirken. Denn das Bedürfnis nach Energiezufuhr wird ausserordentlich gesteigert. Entweder hält es der Sportler nicht mehr aus und befriedigt diese Lust nach Energie früher oder später, indem er unkontrolliert viel isst. Oder der Athlet kontrolliert sich maximal und isst zu wenig. Dadurch gerät er in die Spirale eines chronischen Energiedefizits. Auch das kann sich dramatisch auf die Leistung auswirken.

Oder eine dritte Einstiegsvariante in die Thematik: Ich kann mit der Türe ins Haus fallen und Sie ganz konkret fragen: Lena Häcki, wieso sind Sie seit einem Jahr wegen Ihres Essverhaltens in ärztlicher Behandlung?

Ich finde diese direkte Frage gut, weil sie neugierig und nicht beurteilend oder sogar verurteilend ist. Wenn man fragt, «wieso nimmst du nicht einfach ein paar Kilo ab», dann beinhaltet diese Frage automatisch den Vorwurf, dass du als Athlet nicht genügst, weil sich diese Problematik überhaupt stellt. Das ist genau der Grund, wieso es bei mir angefangen hat!

Erzählen Sie!

Ich befinde mich seit Frühling 2021 in psychiatrischer Behandlung wegen einer langjährigen Essstörung. Das Ziel ist es, mein Verhalten in diesem Bereich zum Guten zu verändern.

Seit wann beschäftigt Sie diese Essstörung?

Seit ich Leistungssport betreibe, das heisst seit ich 16 Jahre alt bin. Ich hatte bereits als Jugendliche nicht die optimale Figur, wie man sie für den Sport Biathlon als Norm betrachtet. Ich war stets eine kräftige Athletin und nicht jemand, welche dem Ideal einer Ausdauersportlerin entspricht. Deshalb wurde ich von Beginn weg aufgefordert, etwas zu tun, damit ich mich diesem Ideal annähere.

Was hat das mit Ihnen gemacht?

Wenn man so etwas ständig hört, versucht man als junge Sportlerin, dem zu entsprechen. Man versteht in diesem Alter aber noch gar nicht, was der eigene Körper bei dieser Trainingsbelastung benötigt. So bin ich schnell in etwas hineingerutscht, dass ich nicht mehr kontrollieren konnte. Ich wollte mich verbessern, bin aber dadurch schlechter geworden.

Sie sind eine Person, die stets fröhlich und aufgestellt ist, sehr oft lacht. Eine Fassade oder gar ein Schutzschild?

Ich bin von Natur aus ein optimistischer, fröhlicher Mensch. Aber bei gewissen Gelegenheiten habe ich ein Lächeln aufgesetzt und allen gesagt, dass es mir gut geht. Dabei sah es in mir drin ganz anders aus. Denn das Thema Essstörung ist für mich sehr anstrengend. Jahrelang konnte ich mit niemandem darüber reden. Nur schon, wenn jemand auf dieses Thema zu sprechen kam, flossen bei mir die Tränen. Ich gab mir selbst die Schuld. Ich dachte, ich sei zu wenig gut, um das zu bringen, was es für den Spitzensport braucht. Das redete ich mir jahrelang ein. Ich bin ein Mensch, der viel Disziplin hat und gerne an sich arbeitet. Aber das Thema Essverhalten hat mich zermürbt. Nur, weil mich dieser Sport so begeistert, bin ich heute noch dabei. Für mich war aufgeben nie eine Option, weil ich wusste, dass es immer wieder auch gute Momente gibt. Und ich hatte ja auch sportliche Erfolge. Diese bestätigten mir, dass ich trotz dieser Essstörung gut genug für diesen Sport bin.

Das tönt nach einem dornenvollen Weg?

Ich habe Zeiten durchgemacht, die man niemandem wünscht. Ich habe mich Tage lang miserabel gefühlt. Man nimmt sich als Athletin stets Ziele vor, die man erreichen will. Und wenn man diese nicht erfüllt, dann ist es hart. So war es mit meinem Essverhalten. Ich setzte mir Gewichtsziele, die ich nicht annähernd erreicht habe. An so etwas gehst du langsam, aber sicher kaputt. Man gibt sich selbst die Schuld, wenn man diesen Kontrollverlust nicht eingehen will.

Sich selbst schuldig zu fühlen – bereits das ist ungesund?

Dieses Gefühl gehört tatsächlich zum Krankheitsbild einer Essstörung. Es braucht seine Zeit, um zu erkennen, dass es kein selbst verursachtes Problem, sondern eine Krankheit ist. Auch für mich war bereits das ein sehr grosser Schritt. Als Leistungssportlerin tendiert man wohl auch eher dazu, sich selbst die Schuld zu geben. Wir sind Menschen, die ständig an sich arbeiten, überall noch den Makel suchen, den es zu verbessern gilt. Wir tendieren auch dazu, perfektionistisch zu sein und als erstes das Negative zu suchen, um es zu eliminieren. Und das ist bei dieser Krankheit das grösste Problem. Ich sagte mir, «hätte ich mein Essverhalten doch nur ein wenig besser unter Kontrolle, dann wäre es nicht so ein Problem» und gab mir die Schuld, diese Kontrolle nicht zu erreichen.

Teil 2 des Interviews erscheint am Samstag, 23. April um 12.00 Uhr

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen