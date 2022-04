Lena Häcki: «Das hat mich sehr, sehr kaputt gemacht»

Interview (2/3) Lena Häcki: «Ich weiss gar nicht, wie sich ein normales Essverhalten anfühlt» Die massive Essstörung hat bei der besten Schweizer Biathletin eine tiefe Verunsicherung ausgelöst. Für Jahre war es ein Kampf, den sie alleine nicht gewinnen kann. Rainer Sommerhalder Jetzt kommentieren 23.04.2022, 11.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lena Häcki: «Ich kam an einen Punkt, an dem ich 24 Stunden am Tag ans Essen dachte.» Keystone

Wie gross war die Überwindung, Hilfe anzunehmen?

Lena Häcki: Zu diesem Zeitpunkt nicht mehr so gross. Ich war an einem Punkt angelangt, wo ich spürte, dass zu viel kaputt geht. Wo ich auch merkte, dass meine Fortschritte als Athletin gefährdet waren. Mein Ziel war es immer, mich im Biathlon weiter zu verbessern. Und ich wusste, dass ich dafür mit mir selbst ins Reine kommen muss. Das war der Grund, dass ich im letzten Jahr professionelle Hilfe gesucht habe. Ich sagte mir, dass es so wie vorher nicht weiter gehen darf. Aber etwas ist mir noch wichtig zu sagen.

Ja, bitte.

Die Essstörung ist nicht alles, was mich als Sportlerin und als Mensch ausmacht. Ich konnte daneben gut trainieren und mich als Athletin weiterentwickeln. Auch nebst dem Biathlon habe ich in diesen letzten zehn Jahren viele Entwicklungen erlebt. Aber in jenem Moment, wo die Essstörung so viel Platz in meinem Leben eingenommen hat, dass sie immer und überall ein Thema war, realisierte ich für mich, dass ich Hilfe brauche.

Ein Thema für Sie persönlich oder für das Umfeld?

Für mich. Im Sportlerumfeld war es schon länger ein Thema.

In welcher Form?

Meine Trainer versuchten mir zu helfen und zeigten mir auf, dass ich mit weniger Gewicht noch besser wäre. Aber im Endeffekt hat mich dies zermürbt, weil ich mir dabei dachte, dass ich den Anforderungen nicht genüge. Wenn ich es nicht schaffe, einige Kilos abzunehmen, bin ich eine schlechte Athletin. Das hat mich sehr, sehr kaputt gemacht und trieb mich noch mehr in das schlechte Essverhalten hinein. Je öfter ich beim Versuch scheiterte, dagegen anzukämpfen. Durch das Scheitern kam ich an einen Punkt, bei dem ich ständig nur noch ans Essen dachte – quasi 24 Stunden am Tag. Habe ich bei der letzten Mahlzeit nicht zu viel gegessen? Was soll ich bei der nächsten Mahlzeit essen? Wann soll ich essen? Ich habe stets alles peinlichst genau geplant. Aber wenn ich es jeweils nicht geschafft habe, diesen Plan einzuhalten, brach für mich stets von Neuem eine Welt zusammen. In diesem Moment fiel ich zurück in ein sehr ungesundes Verhalten. Ein selbstzerstörerischer Kreislauf!

Zur Person Lena Häcki Die 26-Jährige ist in Engelberg aufgewachsen, wo ihre Eltern ein Garni-Hotel betreiben. Sie begann mit 16 Jahren als Biathletin und bewies bald ihr Talent mit dem Gewinn von zwei Silbermedaillen an der Junioren-Weltmeisterschaft. 2014 gab sie ihren Einstand im Weltcup. 2019 feierte die Absolventin der Sportmittelschule in Engelberg ihren ersten und bislang einzigen Podestplatz als Einzelathletin. Daneben feierte sie mit den drei Gasparin-Schwestern auch mehrere Top-3-Plätze in der Staffel. In Einzelrennen klassierte sich Häcki bislang 17-mal in den Top 10. Sie nahm 2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking an den Olympischen Spielen teil. Häcki ist mit dem deutschen Biathleten Marco Gross verlobt und wohnt in Ruhpolding.

Wie offenbarte sich diese Essstörung?

Meine Essstörung nennt sich «Binge-Eating-Störung». Man hungert sich so weit runter, bis der Kopf und der Körper das Signal geben, dass sie es nicht mehr aushalten. Dann kommt es zu Fressattacken. Während diesen Attacken esse ich alles, was verfügbar ist. Viel zu viel, bis mir davon schlecht wird. Selbst dann höre ich nicht auf. Das Schlimmste für mich ist, dass ich mich in diesen Momenten nicht mehr selbst kontrollieren kann und mich nicht mehr im Griff habe. Diese Attacken dauern im schlimmsten Fall mehrere Tage. Dabei habe ich weder unter Kontrolle, was ich esse, noch wann ich es esse. Es fühlt sich an, als würde jemand anders das Steuer übernehmen. Dazwischen wache ich immer wieder auf und fühle mich so richtig schlecht und schuldig, weil ich die Kontrolle über mich verloren habe.

Was tun Sie in diesen Momenten dagegen?

Ich versuche es wieder in den Griff zu bekommen. Das geht aber nicht in ein normales Essverhalten über. Ich esse dann wieder für einige Zeit praktisch nichts. Mir wurde im Training teilweise schwindlig, weil ich in den Tagen zuvor so wenig gegessen habe, dass ich keine Energie mehr hatte. Es fühlt sich an, als wäre essen eine Sucht. Man will von dieser Sucht wegkommen, aber man kann ja nicht ganz ohne essen leben. Und wenn ich dann wieder etwas esse, dann begebe ich mich im Kopf wieder in diesen Kreislauf der Sucht. Ich denke dann, jetzt muss ich wieder essen. Als Konsequenz schwankt mein Gewicht extrem. Die Differenz konnte in einem Monat gut und gerne fünf Kilogramm betragen.

Wenn Sie hemmungslos essen, haben Sie dabei ein schlechtes Gewissen oder ist Ihnen in einem solchen Moment alles egal?

Es ist eine Kombination von allem. Es kommt eine Überflut von Gefühlen in mir hoch. Im Moment, wo ich die Kontrolle verliere, ist mir alles schnurzegal. Zuvor habe ich alles Menschenmögliche versucht, um die Kontrolle zu behalten. Sie dann zu verlieren, fühlt sich irgendwie wie ein Befreiungsschlag an. Es spielt dann auch überhaupt keine Rolle, was ich esse.

Ist essen dann auch eine Belohnung?

Ich empfinde es nicht als Belohnung. Aber es fühlt sich gut an. Eine Art Lückenfüller für schlechte Tage im Training. Dann hole ich mir das gute Gefühl halt anders. Oft bin ich im Moment, wo ich unkontrolliert viel esse, auch einfach nur enttäuscht von mir selbst. Ich fühle mich dann als schlechter Mensch. Ich denke dann, ich sei im Spitzensport fehl am Platz, weil mir dafür die Disziplin fehlt. In diesen vergangenen zehn Jahren wurde mir so oft gesagt, ich bräuchte punkto Gewicht nur ein wenig mehr Disziplin. Und ich bin doch eine Person, die sehr viel Disziplin und Ehrgeiz mitbringt. Es war deshalb auch sehr schwierig für mich, eine solche Kritik anzunehmen. Man fühlt sich dann noch schlechter.

Ein solcher Kampf seit mehr als zehn Jahren – kaum vorstellbar!

Natürlich gab es auch Zeiten, in denen es mir besser ging. Aber es stimmt schon, ich habe die Hälfte meines Lebens, seit ich es bewusst wahrnehme, kein gesundes Verhältnis zum Essen gehabt. Wie komme ich überhaupt wieder zu einem normalen Essverhalten, wenn ich gar nicht weiss, wie sich das anfühlt?

Teil 3 des Interviews erscheint am Sonntag, 24. April um 12.00 Uhr

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen