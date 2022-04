Lena Häcki: «Im Spitzensport gibt es viele Essstörungen»

Interview (3/3) Lena Häckis Outing: «Im Leistungssport treten viel öfter Essstörungen auf, als dass alle denken» Die beste Schweizer Biathletin der letzten Jahre hat sich nach zehn Jahren des Versteckens entschieden, öffentlich über ihre Krankheit zu sprechen. Und sie erklärt, wieso sie das tut. Rainer Sommerhalder Jetzt kommentieren 24.04.2022, 12.00 Uhr

Lena Häcki sagt selbst, dass es bis zur vollständigen Gesundheit noch ein langer Weg ist. Keystone

Haben Sie Ihre Essstörung in all den Jahren gegenüber Ihrem Umfeld verheimlicht?

Lena Häcki: Ja, klar! Als es in Teenagerjahren begann und ich damit anfing, massenhaft Süssigkeiten in mich hineinzustopfen, mahnten mich meine Eltern schon dazu, weniger Schokolade zu essen. Das war der Punkt, wo ich es nicht mehr vor ihren Augen tun konnte. Künftig lief es heimlich ab. Mit dem selbst verdienten Geld kaufte ich mir einen Vorrat an Süssigkeiten. Die Verpackungen schmiss ich nicht in meinen Abfalleimer, sondern in einen öffentlichen – und das ganz unten, damit es niemand entdeckte. Auch danach versteckte ich meine Essstörung konsequent vor meinem Umfeld.

Bis zum heutigen Tag fühle ich mich zum Teil unwohl, wenn ich vor einer anderen Person ein Dessert esse oder etwas bestelle, das ungesund ist. Ich gehe dann davon aus, dass mich diese andere Person beurteilt oder gar verurteilt. Ich fühle mich dann auch beobachtet. Es ist für mich dann sogar schwierig, beispielsweise am Esstisch mit Teammitgliedern ein Gespräch zu führen, wenn ich die ganze Zeit über eine zweite Diskussion mit mir selbst führe.

Wie ist es möglich, mit einem solchen «Dämon» im Kopf solche Weltklasseleistungen zu zeigen, wie Sie es seit Jahren tun?

Ich glaube, einfach dadurch, dass ich eine sehr gute Athletin bin. Ich habe lange gebraucht, bis ich mir diesen Satz überhaupt zugestehen konnte. Ich habe mich abgerackert bis zum geht nicht mehr, um an den Punkt zu gelangen, stolz auf das zu sein, was ich erreicht habe. Oft hatte ich das Gefühl, ohne dieses Problem noch viel besser zu sein. Aber jetzt weiss ich: Ich bin ich! Es gibt keine zweite Ausgabe von mir. Ich bin zufrieden mit dem, was ich zu leisten vermag.

Lena Häcki Lena Häcki Die 26-Jährige ist in Engelberg aufgewachsen, wo ihre Eltern ein Garni-Hotel betreiben. Sie begann mit 16 Jahren als Biathletin und bewies bald ihr Talent mit dem Gewinn von zwei Silbermedaillen an der Junioren-Weltmeisterschaft. 2014 gab sie ihren Einstand im Weltcup. 2019 feierte die Absolventin der Sportmittelschule in Engelberg ihren ersten und bislang einzigen Podestplatz als Einzelathletin. Daneben feierte sie mit den drei Gasparin-Schwestern auch mehrere Top-3-Plätze in der Staffel. In Einzelrennen klassierte sich Häcki bislang 17-mal in den Top 10. Sie nahm 2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking an den Olympischen Spielen teil. Häcki ist mit dem deutschen Biathleten Marco Gross verlobt und wohnt in Ruhpolding.

Sie können auf ein Superumfeld zählen: aufgehoben in einer intakten Familie, einen liebevollen Partner sowie eine Trainerin mit menschlichen Qualitäten. Eigentlich hätten Sie viel Hilfe in Griffweite gehabt?

Das gute Umfeld ist ein Grund, dass ich während dieser ganzen Zeit beim Sport geblieben bin. Obwohl ich ihnen nie gesagt habe, was genau das Problem ist, konnte ich mich doch stets auf sie verlassen. Aber ich wollte meinem Umfeld nicht die – in meiner Vorstellung – «schlechte Lena» zeigen. Es ist wohl auch ein Grund, wieso ich erst so spät professionelle Hilfe gesucht habe. Zuvor dachte ich, es ist schliesslich meine Schuld, also liegt es auch an mir, da wieder rauszukommen. Es war ein langer Prozess, mir einzugestehen, dass ich es alleine nicht schaffe und ich überhaupt erst jemanden brauche, mit dem ich darüber reden kann. Die Essstörung war für mich lange der schlechte Teil an mir und deshalb redete ich mir ein, es gar nicht verdient zu haben, Hilfe zu erhalten. Aber nicht ich bin das Problem, ich habe nur ein Problem, das auf eine Lösung wartet.

Sie sind jetzt seit zehn Monaten in Behandlung. Geht es Ihnen besser?

Ja! Ich kann noch nicht behaupten, ich sei gesund. Aber ich nähere mich einem normaleren Essverhalten an. Der Weg ist steinig und lang. Es fällt mir vom Typ her halt schwer, anzuerkennen, dass dieser Prozess nun mal seine Zeit braucht. Der Gedanke, ich wäre als leichtere Athletin auch schneller, bleibt im Hinterkopf. Priorität hat aber ganz klar, dass ich zu einem gesunden Essverhalten gelange. Alles andere kommt danach. Ich will auf eine gesunde Art und Weise Gewicht verlieren, damit es auch längerfristig Bestand hat. Ich bin auch extrem stolz auf mich, dass ich vor den Olympischen Spielen nicht versucht habe, wieder eine Abkürzung zu nehmen und auf die ungesunde Art und Weise mein Gewicht zu optimieren.

Was hilft konkret?

Ein geregeltes Umfeld, ein gutes Selbstwertgefühl und sich selbst besser kennenlernen. Sich kennenlernen im Sinne, wie man nicht weiter in die Symptome abrutscht und wie man etwas gegen die Krankheit unternehmen kann. Ein Hilfesystem, das mich stützt, wenn ich zwischendurch einen Rückfall habe. Etwas, das auf dem Weg zur Gesundung immer wieder mal passiert. Nur weil Hilfe da ist, wird nicht alles von einem Tag auf den anderen plötzlich gut. Ich lerne auch, was mir im Augenblick eines Rückschlags hilft. So dass dieser nicht mehr Tage, sondern vielleicht nur eine Stunde dauert und dass er immer seltener vorkommt.

Leichtathletin Angelica Moser hat nach ihrem Outing einer Essstörung sportlich grosse Erfolge gefeiert. Ist ihr Werdegang auch eine Inspiration für Sie?

Auf jeden Fall. Es tut gut, zu erkennen, dass es einer Athletin nicht nur persönlich besser geht, sondern die Gesundung sich auch als der richtige Weg in der Leistungssportkarriere herausstellt. Die langfristigen Fortschritte zu erkennen, hilft auch, wenn es mir zwischendurch wieder einmal nicht so gut geht.

Wie soll das Resultat Ihrer Therapie aussehen?

Mein Ziel ist ein Verhältnis zum Essen zu erlangen, bei dem ich das Thema nicht mehr hasse. Konkret jene Momente, wo ich Angst vor dem Essen habe. Ich will mit anderen Menschen in einem Restaurant gemeinsam essen und mich nicht davor fürchten. Extrem wichtig ist für mich auch, mein Hunger- und Sättigungsgefühl zurückzuerhalten. Die Krankheit macht das total kaputt. Ich befinde mich auf einem Weg, auf dem ich wieder freier entscheiden kann, etwas zu essen, wenn ich hungrig bin und damit aufzuhören, wenn ich satt bin. Der inneren Uhr wieder vertrauen! Das fühlt sich wahnsinnig gut an.

Wie hat Ihr Umfeld reagiert, als Sie es mit Ihrer Krankheit konfrontierten?

Ganz unterschiedlich. Mein Partner wusste es früh, weil ich es vor ihm nicht mehr versteckt habe. Für mich war das bereits ein sehr positives Zeichen, weil ich keine Angst hatte, es vor ihm weiter verstecken zu müssen. Er akzeptiert mich so, wie ich bin. Meine Eltern waren sehr überrascht, wie ernsthaft dieses Problem für mich war. Meine Schwester hat aus meiner Sicht sehr gut reagiert. Sie hat einfach nur zugehört. Das tat mir sehr gut.

Wie viel Überwindung brauchte es, jetzt öffentlich darüber zu sprechen?

Der Hauptgrund, dass ich dieses Interview führe, ist es, anderen Athleten in der gleichen Situation zu zeigen, dass sie nicht allein sind. Es gibt viele von uns! Es gibt Athletinnen wie mich, wo man darüber munkelt. Es gibt auch Athletinnen, bei denen man es nie vermuten würde. Und es gibt auch viele junge Athletinnen, denen ich meine Leidenszeit ersparen möchte. Gerade für sie ist diese Message: «Ihr seit nicht allein und es ist nicht eure Schuld!» Vielleicht schaffen sie es ohne Hilfe, aber es ist keine Schande, Hilfe anzunehmen. Heute geht es mir so gut, dass ich keine Angst mehr habe, darüber zu sprechen. Es gehört zu meinem Heilungsprozess. Ich will damit auch sagen, dass es einen Ausweg gibt. Ich bin gerade daran, diesen Weg zu beschreiten. Aber ich kann auch zugeben, dass ich noch immer unterwegs bin.

Es ist wohl alles gesagt – oder gibt es noch etwas, das Ihnen wichtig ist?

Ja! Ich möchte noch einmal betonen, dass im Leistungssport viel öfters Essstörungen auftreten, als dass alle denken. Viele Athletinnen – und auch Athleten – haben kein gesundes Verhältnis zum Essen. Ich hoffe, dass wir im Sport irgendwann zum Punkt gelangen, wo man als Trainer oder Betreuer nicht als erste Möglichkeit zur Leistungssteigerung die Aufforderung an junge Menschen macht, Gewicht zu verlieren oder zuzunehmen. Das kann schreckliche Folgen haben.

