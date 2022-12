Shaqiri im Interview: «Ich denke, ich bin ein Topspieler»

Interview Xherdan Shaqiri: «Nennen Sie mir einen Spieler, der an drei Toren beteiligt ist und gerne ausgewechselt wird» Auf einer Stufe mit Lionel Messi und Cristiano Ronaldo: Xherdan Shaqiri hat an der WM wieder Rekorde aufgestellt. Der 31-Jährige fühlt sich mental stark und sagt, er messe sich gerne mit den Besten. Und er erklärt auch, warum er nicht stänkert, wenn ihn Trainer Murat Yakin auf der Seite bringt. Interview: Christian Brägger und Etienne Wuillemin, Doha 1 Kommentar 04.12.2022, 14.40 Uhr

Xherdan Shaqiri, wie er leibt und lebt und immer noch ein bisschen der Spitzbube ist. Bild: Laurent Gilliéron/Keystone

Alle Mikrofone sind angeschaltet, als Xherdan Shaqiri auf dem Trainingsgelände der Schweizer in der Mixed Zone zum Interview erscheint. So viele Journalisten, etwa 35, hatte es hier noch nie – auch aus Portugal sind sie gekommen. Das verwundert kaum, zumal sich der 31-Jährige nach 111 Länderspielen wieder ein paar neue Einträge in die Geschichtsbücher notieren liess. Shaqiri ist neben Lionel Messi und Cristiano Ronaldo der einzige Fussballer auf dem Planeten, der an der WM 2014, 2018 und 2022 traf. Der einzige Schweizer, der an drei Weltmeisterschaften einen Treffer erzielte, ist der Zauberzwerg sowieso. Und mit elf Auftritten ist Shaqiri auch gleich WM-Rekordspieler (mit Rodriguez und Xhaka) der Schweiz, zudem hat er seit 2014 an jedem Grossanlass getroffen. Einzig Schweizer WM-Rekordschütze ist er (noch) nicht: Josef Hügi traf 1954 sechsmal – Shaqiri hat bislang fünf WM-Treffer.

Als Schweizer Nationalspieler vereinen Sie viele Rekorde, und neu werden Sie in einem Atemzug mit Cristiano Ronaldo und Lionel Messi genannt. Nur ihr drei habt an der WM 2014, 2018 und 2022 getroffen. Fussballer betonen stets, so etwas bedeute ihnen nichts.

Es ist speziell, wenn man solche Dinge erreicht. Und es macht schon stolz, wenn ich mit so grossen Spielern auf derselben Liste stehe. Ich geniesse diesen Moment, wie ich Weltmeisterschaften ohnehin geniesse.

Was ist Ihr Geheimnis, dass Sie an Welt- und Europameisterschaften immer Ihre beste Leistung abrufen können?

Für mich war es schon immer wichtig, Leistung zu zeigen. Auch in den grossen Momenten, nicht nur während einfacher Phasen gegen kleine Teams. Ich bin stolz darauf, dass ich mich an grossen Turnieren zeigen und der Mannschaft mit Toren oder Assists helfen kann.

Gab es nie Zweifel, als Sie im Klub nicht Stammspieler waren?

Das ist auch eine mentale Stärke, die ich habe: Bereit zu sein, egal, wie meine Form gerade ist. Mit einer oder zwei Aktionen ein Spiel zu drehen, auch wenn es eigentlich nicht so gut läuft. Das ist mir bis jetzt oft gelungen.

Viel Trubel um Shaqiri – er macht das souverän. Bild: Laurent Gilliéron/Keystone

Nur Topspieler schaffen es, an den grossen Turnieren grosse Leistungen zu bringen. Sind Sie einer?

Ich denke schon. Sonst wäre ich nicht dort, wo ich jetzt bin. Sie alle wissen, dass ich mich gerne mit den Besten messe. Aber ich bin auch bodenständig und versuche, der Mannschaft und den Jungen immer zu helfen, ob in guten oder schlechten Zeiten.

Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez und Sie haben bereits elf WM-Spiele absolviert. Was bedeutet Ihnen das?

Das bedeutet, dass wir viel Erfahrung haben, die wir auch weitergeben können. Nehmen wir dieses Serbien-Spiel: Ich bin überzeugt, es hat viel mit unserer Erfahrung zu tun, dass wir nach dem 1:2 nochmals zurückgekommen sind. Weil wir wissen, wie wir mit solchen Situationen umgehen müssen. Heisst: ruhig bleiben, einfach weiter unseren Fussball spielen und dann zurückkommen.

Wie geht es dem Oberschenkel? Man munkelt, dass Sie gegen Brasilien geschont wurden.

Was da die Leute hineininterpretieren, ist absoluter Quatsch. Es ist völlig unnötig, so etwas zu behaupten, wenn man nicht alle Hintergründe kennt. Deshalb sollte man sich zuerst informieren. Im Training vor dem Brasilien-Spiel habe ich einen Schlag abgekriegt. Wir haben uns danach darauf geeinigt, dass wir nichts riskieren wollen gegen Brasilien.

Historisch: Shaqiri trifft an dieser WM gegen Serbien. Bild: Ebrahim Noroozi/ap

Gegen Serbien war es emotional, mit der ganzen Vorgeschichte, all den Emotionen auf dem Platz. Wie war es für Sie?

Ich habe das ja ein bisschen gekannt von der WM 2018. Ich wusste, was auf mich zukommt. Es war genau so, wie ich es erwartet habe. Natürlich sind da viele Emotionen im Spiel, auch bei den Fans. Aber ich habe mich völlig auf das Spiel und meine Leistung konzentriert und wollte für das Team da sein.

Es gab viele Diskussionen um Granit Xhaka, er stand etwas im Fokus. Wie haben Sie ihn erlebt?

Am Schluss zählt der Erfolg, wir haben gut gespielt und gewonnen. Für alles andere muss man die Beteiligten selbst fragen.

Hätte sich Granit Xhaka die Aktion mit Jasharis Trikot zum Ende sparen sollen?

Ich habe die Aktion nicht mitbekommen, die Bilder habe ich erst später gesehen. Aber ich denke nicht, dass er jemandem einen Extragruss schicken wollte.

Gemeinsamer Jubel mit Granit Xhaka. Bild: Laurent Gilliéron/Keystone

Nach Ihrem Tor gegen Serbien haben Sie sich den Zeigefinger vor den Mund gehalten. Weshalb?

Das war für all jene Fans gedacht, die gegen mich gepfiffen haben.

Auch wirkten Sie sauer, als Sie ausgewechselt wurden.

Ich war sauer, weil wir noch ein Tor gebraucht hätten für den Gruppensieg. Nennen Sie mir einen Spieler, der an drei Toren beteiligt ist und gerne ausgewechselt wird. (lacht)

Dass die Schweiz Sie noch braucht gegen Portugal, war das für Sie in diesem Moment kein Argument?

Ich glaube, man muss es akzeptieren, wenn der Trainer so entscheidet. Ich war nicht zufrieden, das weiss er auch. Aber so ist der Fussball, es geht immer weiter. Trotzdem hätte ich gerne den Gruppensieg geholt.

«Mein Tor gegen Polen war nicht schön?» Xherdan Shaqiris Traumtreffer an der EM 2016. Bild: Mast Irham/epa

Das dritte Schweizer Tor gegen Serbien war wunderbar herauskombiniert. War es das schönste, das Sie miterlebt haben mit dem Nationalteam?

Mein Tor gegen Polen an der EM, war das etwa nicht schön? (lacht)

Das war individuell herausragend, aber mit Blick auf das Team?

Ja, Teamarbeit, das stimmt natürlich. Das dritte Tor gegen Serbien war wirklich von allen Beteiligten sehr schön herausgespielt. Auf der Liste der schönsten Nati-Treffer ist es sicher ganz weit oben, aber für ein Urteil müsste ich zuerst einmal alle Tore sehen, die wir als Mannschaft schon erzielt haben.

Was erwartet Murat Yakin von Ihnen defensiv?

Wir wissen alle, dass ich unter Murat häufiger auf der rechten Seite statt wie früher in der Mitte spiele. Das bedeutet, dass ich mehr defensive Arbeit verrichten muss. Aber das ist kein Problem, ich bin solidarisch. Ich verstehe es einfach nicht, wenn behauptet wird, ich würde zu wenig Defensivarbeit leisten. Das ist völliger Quatsch. Wir arbeiten immer als Mannschaft nach hinten. Doch es ist auch normal, dass ich meine Stärken in der Offensive habe – das entspricht meinem Naturell. Und daran werde ich auch gemessen. Wenn ich kein Tor schiesse oder keinen Assist verbuche, dann sind Sie ja auch sauer auf mich, oder? (lacht) Das ist doch schliesslich meine Hauptaufgabe. Und es ist nicht so, dass ich stänkere, wenn der Trainer mir sagt, ich müsse rechts spielen. Ich akzeptiere das und gebe mein Bestes.

Merkt man, dass Murat Yakin selbst Nationalspieler war?

Ja, definitiv. Weil er selbst in der Nationalmannschaft gespielt hat, versteht er uns Spieler. Das ist sein grosses Plus. Er weiss, wie er mit uns Spielern umgehen muss.

Sie standen 2014, 2018 im Achtelfinal. Und jetzt wieder. Was ist heute anders?

Jedes Turnier ist anders und hat seine eigene Geschichte. Ich kann das erst am Schluss analysieren.

2014: Ausgeschieden gegen Argentinien. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

Den Blick auf 2014 gerichtet: Können Sie das emotionale Ende gegen Argentinien mit dem späten Gegentreffer nochmals schildern?

Ich denke gerne daran zurück, weil wir ein gutes Spiel gezeigt haben. Das war in Brasilien. Das Drumherum hat mir ebenfalls sehr gefallen. Die Erinnerung kommt immer wieder hoch, weil wir die Chancen hatten, weiterzukommen. Ich hoffe, dass wir es dieses Mal packen.

Portugal kennen Sie gut dank der zwei Partien in der Nations League in diesem Jahr. Was erwarten Sie im Achtelfinal?

Wir sind den Portugiesen einige Male begegnet, manchmal sahen wir gut aus, manchmal nicht. Es ist ein Spiel, in dem alles offen ist. Natürlich hat der Gegner eine gute Mannschaft und ist der Favorit. Portugal hat eine gute Mischung aus Alt und Jung. Aber wir Schweizer sind auch sehr gut. Wir können ihnen viele Probleme bereiten, deshalb ist diese Partie offen. Wenn es uns gelingt, über Grenzen zu gehen, bin ich zuversichtlich.

Stolz, Schweizer zu sein. Bild: Laurent Gilliéron/Keystone

Was nehmen Sie aus den vergangenen Duellen gegen Portugal mit, beim 0:4 in Lissabon und dem 1:0 zu Hause?

Wir werden sicher ein paar Videos anschauen und uns perfekt vorbereiten, wie wir gegen die Portugiesen spielen wollen. Sie haben ein breites Kader, auch die Einwechselspieler können Entscheidendes beitragen.

Was gibt Ihnen Zuversicht?

Man muss immer zuversichtlich sein. Das hat man an dieser WM gesehen, wo es doch schon einige Aussenseiter-Siege gegeben hat.

Wie gross sind die Chancen, Portugal im WM-Achtelfinal zu besiegen?

Für mich ist es in einer K.-o.-Phase immer eine 50-zu-50-Angelegenheit. Es ist ein Spiel, 90 Minuten, Weltmeisterschaft, da kann jeder jeden schlagen. Wir werden mit Selbstbewusstsein in dieses Spiel gehen.

Was würde Ihnen diese Schlagzeile bedeuten: «Shaqiri schickt Ronaldo nach Hause»?

Das würde mich freuen – aber für das ganze Team. Und für die ganze Schweiz.

