Daniela Ryf vor Ironman Hawaii: «Bin hier, um zu spielen»

Ironman Hawaii Daniela Ryf nimmt Natascha Badmann ins Visier und sagt: «Ich bin hier, um zu spielen – und ich werde hart spielen» Vier Jahre nach ihrem letzten Sieg beim Ironman Hawaii bietet sich Daniela Ryf die Chance auf den sechsten WM-Titel – so viele wie ihre Landsfrau Natascha Badmann. Im Vorfeld des Rennen gibt sich Ryf so selbstbewusst wie selten zuvor. Die Geschichte einer Wandlung. Simon Häring Jetzt kommentieren 05.10.2022, 18.03 Uhr

Daniela Ryf strebt auf Hawaii ihren sechsten WM-Titel an. Sean M. Haffey / Getty Images North America

Es gab eine Zeit, da stellte sich nicht die Frage, ob Daniela Ryf gewinnt, sondern nur, wie gross ihr Vorsprung auf die Konkurrenz sein würde. Als sie 2018 zum vierten Mal in Folge den Ironman Hawaii gewann, waren nur 22 Männer schneller als sie. Dass Ryf vor dem Start mit einer Feuerqualle in Kontakt geraten war und das Rennen mit grossen Schmerzen absolviert hatte, machte ihre Leistung noch bemerkenswerter. Ryf, die Unbeugsame.

Dann kam der Oktober 2019 und die Solothurnerin erlitt ihre bis dahin grösste Niederlage. Wenige Tage vor dem Ironman hatte sie einen Magen-Darm-Infekt erlitten. Im Schwimmen wurde ihr auf dem letzten Kilometer schlecht. Das hatte zur Folge, dass sie sich in der Folge nur noch flüssig ernähren konnte. Die energetisch wichtigen Gels wurden unverdaulich.

2019 erlitt Ryf beim Ironman Hawaii ihre bisher grösste Niederlage. Darryl Oumi / EPA

Ryfs Zeit als Langdistanz-Triathletin war bis dahin fast ausschliesslich mit Siegen gepflastert. Nur drei Mal hatte sie nach ihrer Premiere auf Hawaii 2014 ein Rennen nicht als Erste beendet, ein Mal musste sie wegen starker Unterkühlung aufgeben. Und sonst? Nichts als Triumph und Dominanz. Daniela Ryf war lange die Wunderfrau des Langdistanz-Triathlons. Sie gewann fast ohne Unterlass, ein Mal reihte sie 13 Siege aneinander, alle waren von einer mechanischen Präzision, die auf einer überragenden Radleistung basierte und mit einem starken Lauf abgerundet wurde.

Als Daniela Ryf sich die Sinnfrage stellte

Die Niederlage im Herbst 2019 wurde zum Wendepunkt in ihrem Leben. Als die Coronapandemie den Wettkampfbetrieb lahmlegte, traten bei Ryf gesundheitliche Probleme auf. Dazu stellte sie sich die Sinnfrage. Im Frühling sagte sie in einem Interview mit der Schweizer Illustrierten, der grosse Druck der letzten Jahre habe ihr die Freude genommen. Sie offenbarte, dass sie sich auch schon in eine Frau verliebt habe, ein Haus baue und das Studium der Lebensmitteltechnologie wieder aufgenommen habe. Sie wünsche sich mehr Freiheit, mehr Zeit zu Hause in der Schweiz.

Dazu trennte sich Daniela Ryf nach acht Jahren von ihrem Trainer Brett Sutton. Ihre Prioritäten hatten sich verschoben. Ryf hatte als Kurzdistanz-Triathletin gewonnen, danach als Ironman-Triathletin – und nun, sagte sie, würde sie ihre dritte Karriere starten. Damit zu rechnen, dass sie in dieser ähnlich erfolgreich sein würde, wäre fast schon vermessen gewesen.

Nach acht Jahren trennte sich Daniela Ryf von Trainer Brett Sutton. Keystone

Ohne Trainer Brett Sutton mit Kaltstart

Der Start verlief harzig, Siege wurden rar. An der Ironman-WM über die halbe Distanz im letzten Herbst 2021 schaffte sie es erstmals nicht in die Top Ten, auf die Siegerin verlor sie weit über eine Viertelstunde. Ryf nahm sich danach eine mehrwöchige Auszeit. Und danach machte sie bei ihrem Körper ein Reset, wie sie es heute nennt. Der Aufbau dauerte sieben Monate, und die Rennen in dieser Zeit waren ernüchternd: Auf der abschliessenden Laufstrecke wurde sie jeweils nach hinten durchgereicht.

Der Befreiungsschlag gelang ihr im Mai mit dem Sieg bei der Ironman-WM in St. George im US-Bundesstaat Utah. Das Rennen war als Ersatz für die im Oktober 2021 verschobenen Weltmeisterschaften erstmals ausserhalb von Hawaii durchgeführt worden. Wie viel Ryf dieser Sieg bedeutete, zeigte sich an ihrem Jubel. Schon Hunderte von Metern vor dem Ziel schrie sie ihre Freude raus, als wäre eine tonnenschwere Last von ihr gefallen. Nach dem Zieldurchlauf streckte Ryf fünf Finger in die Kameras, mit weit aufgerissenen Augen. Es war ihr fünfter Sieg bei einer Ironman-WM.

Daniela Ryf bei ihrem Sieg in St. George. Youtube

Viele hatten Ryf schon abgeschrieben. Sie habe sehr wohl gemerkt, dass viele nicht mehr an sie geglaubt hätten. Das habe sie ungemein motiviert, sagte sie. «Das war ein unglaublich emotionaler Sieg», sagte Ryf danach.

Anne Haug und Laura Philipp als stärkste Konkurrentinnen

Während drei Wochen trainierte sie auf Maui, ehe sie für das Rennen vom Donnerstag (ab 18.15 Uhr Schweizer Zeit) auf Kona übersiedelte. Vor dem ersten Ironman auf Hawaii seit 2019 sagt sie: «Es fühlt sich unglaublich an, wieder hier zu sein, fast schon surreal. Ich bin enorm hungrig, habe extrem viel investiert und habe versucht, alles aus mir herauszuholen.»

Für die Siegerin der letzten Ausgabe 2019, die Deutsche Anne Haug, deren Landsfrau Laura Philipp und die Britin Lucy Charles-Barclay ist Daniela Ryf längst wieder der Richtwert. Diese ist nicht als Frau der grossen Worte bekannt, umso bemerkenswerter ist, was sie vor dem Rennen sagte: «Ich bin hier, um zu spielen – und ich werde hart spielen. Ich bin stärker als je zuvor.» Nach dem Sieg in St. George habe sie nichts mehr zu beweisen.

Natascha Badmann bei ihrem sechsten Sieg auf Hawaii im Jahr 2005. Imago

Der 35-jährigen Daniela Ryf bietet sich nun die Chance, mit einem zweiten WM-Titel innerhalb eines halben Jahres mit Landsfrau Natascha Badmann gleichzuziehen. Diese hatte zwischen 1998 und 2005 sechs Mal gewonnen. Noch mehr WM-Titel hat nur Paula Newby-Fraser gesammelt: deren acht.

