Daniela Ryf will an der Ironman-WM Zweifel ausräumen

Ironman-WM Daniela Ryf will in den USA den Zweifeln davonstürmen Die 34-jährige Solothurnerin blickt als langjährige Dominatorin des Langdistanz-Triathlons auf eine schwierige Zeit in der Pandemie zurück. Noch fehlt die Antwort, ob sie an alte Erfolge anknüpfen kann. In der Nacht auf Sonntag will sie Antworten liefern. Rainer Sommerhalder 06.05.2022, 19.00 Uhr

Die Solothurner Triathletin Daniela Ryf läuft am Samstag in Utah die erste Ironman-WM nach zweijähriger Pause. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Es gab eine Zeit, da war Daniela Ryf unumstritten die beste Langdistanz-Triathletin der Welt. Zwischen 2015 und 2018 gewann die Solothurnerin den legendären Ironman-Wettkampf auf Hawaii viermal in Serie. Sie hält den Streckenrekord und sammelte über die ganze und über die halbe Langdistanz insgesamt zehn Weltmeistertitel.

Dann kam Corona. Ryf litt aussergewöhnlich unter den Folgen. Die 34-Jährige, die über Jahre ihre ganze Planung kompromisslos auf den einen grossen Tag Mitte Oktober in Hawaii ausrichtete, wurde ihrer Ziele beraubt. Die Absagen des Ironman 2020 und vor allem 2021 frustrierten. Der Athletin Daniela Ryf fehlte der Sinn – zumindest, was den Sport angeht. «Der Ausfall des Rennens in Hawaii war für mich sehr demotivierend», sagt Ryf.

Gleichzeitig verbrachte die Lebensmittel-Technologien wegen Corona so viel Zeit zuhause im Kanton Solothurn wie seit zehn Jahren nicht mehr. Zeit, um nachzudenken. Zeit, um sich neu zu positionieren. Auch als Mensch abseits der Wettkampfstrecken.

Mehr als eine eisenharte Athletin

Der zweifachen Schweizer Sportlerin des Jahres (2015 und 2018) wurde im Moment, in welchem der zuletzt dominierende Teil ihres Lebens wegen der Pandemie auf Eis gelegt war, einiges bewusst. Zum einen, dass sie oft sehr einseitig als eiserne Athletin wahrgenommen wird. Zum anderen, dass sie weitergehende Bedürfnisse hat, als Tag und Nacht nur für das nächste Prozent Leistungsoptimierung zu kämpfen. Siege durften im eigenen Verständnis nicht länger nur eine Pflichtaufgabe sein.

Dazu kamen gesundheitliche Rückschläge. Ryf erlitt 2020 einen Bänderriss im Fuss. 2021 beklagte sie verschiedene Krankheiten: Gürtelrose, regelmässige Schwindelanfälle, Atembeschwerden und eine ausgeprägte Dauermüdigkeit. Ihr Immunsystem spielte verrückt.

Die Ursache ist nicht eindeutig. Eine Pilzinfektion im Magen wurde als mögliche Quelle des Übels lokalisiert. «Ich habe mir viel Zeit genommen, um mich zu erholen», sagt Daniela Ryf. Dabei half ein Nahrungsergänzungsmittel, das Immunsystem wieder nachhaltig aufzubauen.

Trennung vom Trainer für mehr Selbstbestimmung

Aus all dem ergab sich für die Solothurnerin das Bedürfnis nach Veränderungen. Ryfs Wunsch, selbstbestimmt zu leben, wurde zentral. Die 34-jährige begann ein Fernstudium in Wirtschaftspsychologie, wollte ihrem Umfeld mehr Zeit widmen und sie trennte sich nach acht gemeinsamen, höchst erfolgreichen Jahren von ihrem australischen Coach Brett Sutton. «Ich wollte Dinge ändern, um mich weiterzuentwickeln», sagt sie selbst dazu.

Trotz allem bleibt der Wettkampf für sie als Profisportlerin das zentrale Element. «Mir ist auch deutlich bewusst geworden, dass ich diesen Sport sehr liebe», sagt Daniela Ryf. Umso enttäuschender, als sie im vergangenen Herbst bei den Weltmeisterschaften über die halbe Ironman-Distanz in St. George nach zuvor drei Siegen in Serie nur auf Platz elf landet.

Ein veritabler Einbruch auf der Laufstrecke, der sich anfühlte, als würde ihr der Stecker gezogen, sorgte für das schlechteste Resultat der langjährigen Dominatorin seit Ewigkeiten. Und dies trotz Optimismus im Vorfeld.

Gemischte Erinnerungen an den WM-Ort

Ryf reagierte mit einer vierwöchigen Trainingspause – der ersten seit elf Jahren. Einige Beobachter ihrerseits reagierten mit Zweifeln. Funktioniert Daniela Ryf ohne den Schleifer Brett Sutton überhaupt als erfolgreiche Triathletin?

Nun ist sie zurück auf der ganz grossen sportlichen Bühne – ausgerechnet wieder im kleinen Städtchen St. George in Utah. Dort wird die im Vorjahr abgesagte Ironman-WM nachgeholt, bevor es dann im Oktober wieder am Originalschauplatz in Hawaii um die Krone des Triathlons geht.

Daniela Ryf erwartet «ein komplett anderes Rennen» als auf der Vulkaninsel. Die Luft ist trocken, die Temperaturunterschiede zwischen dem Schwimmen am Morgen und dem Laufen am Nachmittag sehr gross. Vor der coupierten Laufstrecke hat sie ebenso Respekt wie vor den Anstiegen auf der Velostrecke. «Das wird eine echte Herausforderung.»

Die Vorbereitung verlief wie gewünscht

Grundsätzlich blickt die Solothurnerin dem Start jedoch optimistisch entgegen. Nachdem 2021 ein regelmässiges Training kaum je möglich war, verläuft die Vorbereitung nun wieder nach Plan. «Ich fühle mich sehr gut bereit. Seit sechs Monaten hat das Training wieder absolute Priorität», sagt sie. Auch die vierwöchige Akklimatisation in den USA sieht sie als Plus. «Das Selbstvertrauen ist sehr gut, denn ich weiss, dass ich alles für ein gutes Resultat gegeben habe.»

Daniela Ryf weiss, dass es ein wegweisendes Rennen für sie ist. Überzeugt sie sportlich, gibt das Ruhe von innen und aussen, um wieder mit einer Selbstverständlichkeit der Ironwoman schlechthin Kurs auf Hawaii zu nehmen. Folgt die nächste durchzogene Leistung, nährt das die Zweifel. Jene des Umfelds, wohl aber auch die eigenen. Nach achteinhalb Stunden Wettkampfzeit in der Nacht auf Sonntag weiss man mehr.