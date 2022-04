HC Kriens-Luzern spielt gegen den Tabellenletzten Chênois Genève

Handball Rückraumspieler Tim Rellstab: «Die Blockade bei uns scheint gelöst zu sein» Der HC Kriens-Luzern spielt am Samstag gegen den Tabellenletzten Chênois Genève. Mit einem Sieg können die Zentralschweizer Tabellenplätze gut machen. Stephan Santschi 01.04.2022, 17.41 Uhr

Es geht Schlag auf Schlag, am Samstag trifft der HC Kriens-Luzern zu Hause auf QHL-Schlusslicht Chênois Genève (18 Uhr, Krauerhalle). Zwei Spieltage stehen in der Qualifikationsphase noch aus – und die Chancen stehen gut, dass die achtklassierten Zentralschweizer ihre Ausgangslage vor den Playoff-Viertelfinals verbessern können – vorausgesetzt sie schlagen heute Chênois Genève und am kommenden Freitag auch Suhr Aarau. Grund hierfür ist der 28:26-Erfolg am vergangenen Mittwoch gegen Meister Pfadi Winterthur. Tim Rellstab sagt:

«Ich habe ein gutes Gefühl, bei uns scheint sich eine Blockade gelöst zu haben.»

Der linke Rückraumspieler war gegen Pfadi Winterhur Teil eines Kollektivs, das sich in den letzten Monaten selten derart harmonisch präsentiert hat. «Die Mannschaft und ich wissen: Jetzt müssen wir etwas machen, dann kann aus einer bisher vermasselten Saison noch etwas werden», erklärt Rellstab. Auch der 2,03 Meter grosse Rechtshänder wirkte in seinen Aktionen sicherer als zuletzt, «nun will ich mich weiter steigern».

Tim Rellstab (am Ball) will sich in den nächsten Spielen weiter steigern. Dominik Wunderli (Kriens, 22.12.2020)

Vorstoss auf Rang fünf ist realistisch

In der Tabelle ist weiterhin vieles möglich, Platz drei ist nach dem unerwarteten Sieg von Suhr Aarau gegen die Kadetten Schaffhausen indes nicht mehr in Reichweite.

Um auf Platz vier von Wacker Thun vorzustossen, müsste einiges zusammenpassen. Rang fünf und sechs sind allerdings realistisch, St.Otmar St.Gallen und GC Amicitia können mit Hilfe der Konkurrenz noch abgefangen werden. Und den aktuell von Bern belegten siebten Rang kann der HC Kriens-Luzern nun sogar aus eigener Kraft erreichen.