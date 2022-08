Vor dem Saisonstart: Como und Monza als reichste Klubs Italiens

Fussball Saisonstart in Italien: Como und Monza oder Geld und Romantik in der Provinz Am Samstag startet der italienische Profi-Fussball in die Saison 2022/23. Während Meister Milan, Inter Mailand und Juventus Turin die üblichen Verdächtigen auf den Titel sind, machten über den Sommer auch zwei Provinzklubs von sich reden: Serie-B-Verein Como und Serie-A-Aufsteiger Monza. Sie sind die reichsten Klubs des Landes. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 11.08.2022, 15.00 Uhr

Der Spanier Cesc Fabregas (rechts) heuert in Como an, dem Klub der schwer reichen indonesischen Besitzer Robert und Michael Hartono. Matteo Bazzi / EPA

Es wird in Italien gerade wieder laut, wort- und gestenreich in diesen Tagen. Die neue Fussball-Saison steht bevor, und so erörtern sie in der Trattoria zwischen Pasta und Bistecca, ob Inter Mailand mit Rückkehrer Romelu Lukaku dem Stadtrivalen Milan den Titel wieder abjagen kann. Sie debattieren in der Bar um die Ecke beim Espresso, ob Rekordmeister Juventus Turin dank Paul Pogba und Angel di Maria nach drei Jahren zum Erfolg zurückfindet. Oder sie diskutieren beim Apero am Strand, ob die AS Roma mit Paulo Dybala und Georgino Wijnaldum bereits in der kommenden Saison in die Phalanx der drei Grossen eindringen kann.

Nicht verhandelt werden bei solchen Debatten die Namen von Como und Monza. Klar, nur in der Serie B engagiert der Klub aus der Grenzstadt ganz im Norden. Als Aufsteiger in die Serie A kein Favorit der Klub aus dem Formel-1-Städtchen nahe der Millionenmetropole Mailand. Dabei führen Como und Monza in diesem Sommer eine Rangliste an, welche an sich nicht ganz unwichtig ist, wenn es und Prognosen und Resultate geht: die Geld-Rangliste.

Das amerikanische Wirtschaftsjournal «Forbes» veröffentlichte vor wenigen Wochen ein entsprechendes Ranking mit Como als Nummer 1 des Calcio. Die Besitzer Robert Budi und Michael Bambang Hartono aus Indonesien verfügen über ein Vermögen von geschätzt 45 Milliarden US-Dollar. Damit ist «Como 1907» auf dem Papier der reichste Klub der Welt – und dümpelt trotzdem in der Serie B, der zweithöchsten Liga des Landes.

Doch wie lange noch? Das fragt man sich nicht nur am Ufer des Comersee. Denn die genauen Absichten der Hartono-Brüder sind nicht klar. Die über 80 Jahre alten Klub-Besitzer bleiben im Hintergrund, Interviews geben sie keine. Und das Geld fliesst auch nicht in Strömen. Seit die beiden, denen der Tabak-Konzern Djarum gehört und deren Reichtum auf der Herstellung von Nelkenzigaretten fusst, Como vor drei Jahren übernommen haben, gaben sie für Spielertransfers nur einen tiefen sechsstelligen Betrag aus.

Como-Engagement nur eine Liebeserklärung?

Zwar gelang vor einem Jahr der Aufstieg von der Drittklassigkeit in die Serie B, doch dass da wirklich etwas entstehen könnte, offenbarte erst der Transfer des Spaniers Cesc Fabregas vor wenigen Tagen. Der Name des Mittelfeldspielers könnte ein Hinweis darauf sein, dass dereinst der Aufstieg in die Serie A angestrebt wird. In die höchste Spielklasse also, welcher Como vor über 20 Jahren das letzte Mal angehört hat. Allerdings ist die Verpflichtung von Fabregas wohl vor allem ein Marketing-Gag. Seine beste Zeit hat der 35-Jährige längst hinter sich. In der letzten Saison absolvierte der frühere Welt- und Europameister für Monaco in der französischen Ligue 1 ganze zwei Spiele, das letzte am 21. August 2021.

Die indonesischen Besitzer bleiben im Hintergrund, die sportlichen Geschicke von Como 1907 leitet der frühere englischen Nationalspieler Dennis Wise (rechts). Matteo Bazzi / EPA

Eine gewisse Ambition unterstreicht die Einsetzung des früheren Chelsea-Spielers und englischen Internationalen Dennis Wise, der von London aus die sportlichen Geschicke leitet. Doch nicht wenige in Italien sehen das Engagement der Hartono-Brüder bei Como 1907 als blosse Liebeserklärung an eine gemütliche Stadt und eine traumhafte Landschaft rund um einen See, welcher auch schon viele Hollywood-Stars betört hat.

Berlusconi-Comeback auch im Fussball

Auch im Fussball redet Silvio Berlusconi wieder mit: Sein Klub Monza ist in die Serie A aufgestiegen. Riccardo Antimiani / EPA

Da ist die Nummer 2 der Geld-Rangliste mit mehr sportlichem Biss und Zielstrebigkeit unterwegs. Der frühere Ministerpräsident Silvio Berlusconi erlebt in diesen Tagen nicht nur politisch ein Comeback. Fünf Jahre nach dem Verkauf von Milan ist er mit Aufsteiger AC Monza wieder in der Serie A vertreten. Im Gespann mit seinem langjährigen Geschäftspartner und früheren Milan-Mastermind Adriano Galliani lotste Berlusconi Monza in vier Jahren von der Serie C in die Serie A.

Obwohl sein Vermögen von «Forbes» auf über 7 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, hat Berlusconi die sportlichen Ziele nicht mit masslosen Ausgaben erreicht. Vielmehr liess er Galliani die Mannschaft mit Bedacht zusammenstellen. Im globalisierten Fussball träumte Berlusconi jahrelang von einem «ItalMilan», einer italienisch geprägten Mannschaft. Bei Milan konnte er diese Idee nie umsetzen, in Monza ist dies bei bescheideneren Ansprüchen möglich. 17 Spieler hat der Verein in diesem Sommer verpflichtet, 14 davon sind Italiener. Im Kader erreicht die Ausländer-Quote keine 25 Prozent. Eine erstaunliche Zahl in einer Liga, in welcher die Gastarbeiter in den letzten Jahren stets fast 60 Prozent ausmachten.

Matteo Pessina jubelt über ein Tor an der EM 2021. In der neuen Saison geht er für Serie-A-Aufsteiger Monza auf Torjagd. Alessandra Tarantino / AP

Es spielen nun durchaus bekannte Namen in Monza: Zum Beispiel Andrea Ranocchia, Stefano Sensi, Alessio Cragni oder Matteo Pessina, der vor einem Jahr auf dem Weg zum EM-Titel der Italiener zu den Torschützen gehörte. Das macht den Klub aus der Lombardei noch nicht zum Spitzenteam, aber eine Saison ohne Abstiegssorgen scheint realistisch. Die ganz hohen Ziele geben Berlusconi und Galliani nicht aus. Sie sind glücklich, wenn sie auf ihre alten Tage hin in der Serie A nochmals ein wenig von der Luft des grossen Fussballs atmen dürfen.

Denn ähnlich wie mutmasslich bei den Hartono-Brüder in Como ist auch für Berlusconi und Galliani das Engagement bei Monza in erster Linie eine Herzensangelegenheit. Galliani war in den frühen Achtzigerjahren bereits einmal Sportdirektor des Vereins. Und Berlusconi hat seinen Wohnsitz in der Villa in Arcore nur einen (schwungvollen) Steinwurf vom Stadion in Monza entfernt. Como und Monza – fernab der Spitzenränge und der Zentren Mailand, Turin und Rom verbindet die beiden reichsten Klubs des Calcio gerade eine Romantik, die sehr unüblich ist in der Fussballbranche.

