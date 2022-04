Langlauf Langis-Sprint findet statt: Janik Riebli will noch einmal Gas geben Beim Langis-Sprint in Obwalden stehen am Samstag noch einmal fast 200 Athleten aus der ganzen Schweiz am Start. Vorjahressieger Janik Riebli will vor heimischen Publikum brillieren. Roland Bösch 02.04.2022, 05.00 Uhr

Kommt der Wintereinbruch oder kommt er nicht? Mit dieser Frage hat sich Thérèse Spöring-Aebi in den letzten 72 Stunden intensiv auseinandergesetzt. Die Funktionärin des Skiclubs Horw hätte sich einen etwas einfacheren Einstieg als OK-Präsidentin des traditionellen Langis-Sprints vorstellen können.

Der Obwaldner Janik Riebli (ganz vorne) hat auf der Strecke Heimvorteil. Bild: Manuela Jans-Koch (Langis, 6. April 2019)

Am Freitagmittag frohlockte Spöring-Aebi jedoch: «Der Langis-Sprint findet auf angepasster Strecke definitiv statt.» Zusammen mit Spöring-Aebi freuen sich rund 200 Athletinnen und Athleten aus der ganzen Schweiz. Der Sprint-Event sorgt jeweils eine Woche nach den nationalen Meisterschaften für den Schlusspunkt der nationalen Langlaufserie. Es werden die letzten Punkte im BKW Swiss-Cup vergeben.

Vorjahressieger Riebli ist wieder gesund

Bei den Männern hat Cyril Fähndrich vom Skiclub Horw noch die Möglichkeit, den Davoser Cedric Steiner von der Spitze der Männer-Wertung zu verdrängen. Seine Schwester Nadine Fähndrich kann hingegen leider nicht mehr ins Wettkampfgeschehen eingreifen. Die Olympia-Fünfte muss krankheitsbedingt auf den Start verzichten.

Der Obwaldner Janik Riebli kann auch nicht um den Sieg im Swiss-Cup mitlaufen. Der Fokus des A-Kaderathleten lag wie bei Nadine Fähndrich auf den Weltcup-Einsätzen. Beim heutigen Sprint will er jedoch vor heimischem Publikum noch einmal eine gute Falle machen. «Nervös bin ich nicht. Ich habe mich jedoch sehr fokussiert auf den letzten Einsatz der Saison vorbereitet und einige Intervall-Trainings absolviert», erklärt der 23-Jährige. Die Distanz-Rennen an den Schweizer Meisterschaften hat er ausgelassen, da er nach dem letzten Weltcup-Einsatz Mitte März in Falun mit einer Mandel-Entzündung zu kämpfen hatte. Mittlerweile fühlt er sich wieder fit. Um wie im Vorjahr als Sieger des Langis-Sprints hervorzugehen, ist dies aus der Sicht von Janik Riebli vom Skiclub Schwendi-Langis auch nötig:

«Auf meiner Heimstrecke muss man sehr aktiv laufen und konzentriert sein. Ist man einmal im Hintertreffen, ist es enorm schwierig, Plätze gut zu machen.»

Langsam aber sicher macht sich auch bei Riebli eine gewisse Saisonmüdigkeit spürbar. «Insbesondere im Kopf spüre ich es. Es freut mich, am Samstagabend die Rennski in die Ecken stellen zu können.» Dies wird zu Hause bei seinen Eltern in Giswil sein und nicht an seinem Sportler-Wohnort in Davos. Janik Riebli hat sich seit Falun mehrheitlich in Obwalden aufgehalten. «Am Morgen zu trainieren und am Nachmittag meinem Vater auf dem Landwirtschaftsbetrieb zu helfen, ist für mich wie Ferien», schwärmt Riebli. Genug vom Winter hat Riebli noch nicht. Er hat in den letzten Tagen jedoch des Öftern die Langlaufski mit den Tourenski getauscht. Zusammen mit seinen Teamkollegen Erwan Käser und Jovian Hediger nimmt er Ende April an der Patrouille de Glacier teil. Zu dritt wollen die Langläufer die 4500 Höhenmeter und 57 Rennkilometer in 8 Stunden hinter sich bringen. «Es ist zwar wieder eine Art Wettkampf, doch auf ganz andere Art. Wir wollen es trotz der grossen Strapazen geniessen können», blickt Riebli in die Zukunft.

Programm Langis-Sprint: Samstag: 10.30 Uhr Start Prolog

12.15 Uhr Start KO-Sprint

Ab 13.30 Uhr Finalläufe