FC Luzern Jungprofi verblüfft mit Technik und Ruhe am Ball – Ardon Jashari spielt sofort eine Leaderrolle beim FCL Das 19-jährige Luzerner Eigengewächs Ardon Jashari nutzt unter Mario Frick seine Chance, er agiert in zentraler Mittelfeldposition fast wie ein Routinier. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 14.02.2022, 19.26 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Talentierter FCL-Jungspund aus Baar: Ardon Jashari. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 13. Februar 2022)

Mit einem neuen Trainer kommen frische Ideen in einen Klub. Plötzlich erhalten Spieler, die bisher keine oder lediglich eine untergeordnete Rolle spielten, eine Chance. So geschehen bei Ardon Jashari. Der 19-jährige Mittelfeldspieler aus Baar überzeugt Mario Frick seit dem Vorbereitungsstart am 3. Januar. Schon in den Testspielen setzte der Liechtensteiner auf den jungen Zuger. Überraschend bekam Jashari die verantwortungsvolle Position im zentralen Mittelfeld vor der Abwehr.

Obwohl der Rückrundenauftakt gegen Basel misslang, den drei Gegentoren zur 0:3-Heimniederlage individuelle Fehler der unerfahrenen Startelf-Debütanten Luca Jaquez und Ardon Jashari vorausgingen, zeigte sich Frick beeindruckt vom Potenzial der beiden Eigengewächse.

Youngster spürt und schätzt das Vertrauen des Trainers

Besonders von Jashari ist der Coach angetan: «Ardon hat eine extreme Persönlichkeit für sein Alter. Darum spielt es für mich keine Rolle, wie alt er ist und welche Erfahrung er hat.» Der Youngster spürte nach einer sehr guten Vorbereitung das Vertrauen von Frick aufgrund der positiven Rückmeldungen. Der talentierte Jungprofi mit Schweizer Pass und Herkunft in Nordmazedonien hätte auch nicht erwartet, in der Super League gleich die ersten drei Partien durchzuspielen. «Ich bin glücklich, habe ich diese Spiele bekommen», sagt er am Tag nach dem erlösenden 1:0-Heimsieg gegen Sion. «Ich schätze das Vertrauen des Trainers und möchte dieses zurückzahlen.»

Jashari beeindruckt mit Technik und Ruhe am Ball. Auf seine Coolness angesprochen antwortet er: «Als Sechser habe ich eine verantwortungsvolle Position. Dort ist es wichtig, nicht hektisch zu agieren.» Der Teenager lobt aber auch seine älteren Mitspieler für ihren Zuspruch:

«Christian Gentner, ‹Mo› Dräger und ‹Fidschu› Ugrinic haben mir sehr geholfen, damit ich meine Qualitäten auf den Platz bringen konnte.»

Luzerns zentraler Mittelfeldspieler Ardon Jashari beim Startelf-Debüt gegen den FC Basel. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 30. Januar 2022)

Spricht man mit ihm über seine raumöffnenden Pässe, lobt er ebenfalls die Teamkollegen: «Die offensiven Mitspieler laufen hervorragend in die freie Zone. Es ist sehr erfreulich, dass ich sie dort mit meinen Zuspielen lancieren kann.»

Filip Ugrinic dürfte gegen Servette spielen Filip Ugrinic ist am Sonntag im gewonnenen Heimspiel gegen den FC Sion (1:0) im Mittelfeld auf der linken Seite zum Einsatz gekommen. Dabei kam der Luzerner Offensivspieler wieder deutlich besser zur Geltung als in den ersten beiden verlorenen Meisterschaftspartien der Rückrunde gegen Basel (0:3) und in Lugano (1:2) auf der Position direkt hinter den beiden Sturmspitzen. Kurz vor Schluss der Partie verletzte sich Ugrinic aber am Knie, er musste sich auswechseln lassen. Bevor der 23-Jährige vom Spielfeld ging, schoss er, verärgert über die Schmerzen, den Ball auf die Haupttribüne. Eine Verwarnung von Schiedsrichter Alain Bieri gab’s für Ugrinic deshalb nicht, wie der TV-Sender Blue Sport fälschlicherweise kommentierte. Für den Luzerner wäre es bereits die achte gelbe Karte in dieser Saison, dann wäre er am nächsten Sonntag (16.30 Uhr) im Ligaspiel in Genf gegen Servette gesperrt gewesen. Doch FCL-Medienchef Markus Krienbühl gibt in doppelter Hinsicht Entwarnung: «Auf dem Konto von Filip Ugrinic bleibt es bei sieben gelben Karten, er ist gegen Servette spielberechtigt – und wahrscheinlich auch einsatzfähig, denn sein Knie sollte ihn nicht an einem Einsatz in Genf hindern.»

Jashari wirkt bescheiden. Im Moment gibt es auch keinen Grund, um beim FCL abzuheben. Mit nur zwei Siegen aus 21 Ligaspielen belegt der FCL den vorletzten Tabellenplatz. Im Moment scheint der Ligaerhalt nur via Barrage realisierbar zu sein. Der defensive Mittelfeldmann weiss, «dass wir mit der gleichen Mentalität, Schärfe und Spielfreude wie gegen Sion und im Cup gegen Biel weitermachen müssen». Das Potenzial sei vorhanden, ist er überzeugt.

Jashari hat eine positive Grundeinstellung, geprägt hat ihn die Zeit in der U13 und U14. «Ich entwickelte mich körperlich nur langsam weiter. Doch ich gab nicht auf, mein Ehrgeiz war damals schon sehr gross.» Schliesslich erfolgte der erhoffte Wachstumsschub – und seit der U16 unter Edvaldo Della Casa ging es mit dem Begabten stetig vorwärts. Er übernahm in jeder Altersstufe das Captainamt. Bis vor wenigen Monaten war er Captain der U21. Das Schnuppern in der Super League vor eineinhalb Jahren mit zwei Teileinsätzen unter Fabio Celestini entpuppte sich für ihn als grosser Vorteil bei der Rückkehr ins Luzerner Kader. «Ich wusste schon, wie es beiden Profis läuft.»

Bruder und Onkel helfen – Jorge Mendes erst in Zukunft

Die nötige mentale Stärke und Reife bringt Jashari fürs Profigeschäft mit. Er erklärt:

«Für mich spielt es im Fussball keine so grosse Rolle, ob ich 19 oder 25 bin. Wenn es mich braucht, helfe ich bei den Profis gleich wie in der U21. Ich will immer mein Maximum für das Team geben.»

Bei Transfermarkt erscheint in seinem Profil die Agentur Gestifute als Beraterfirma. Sie gehört Jorge Mendes, der unter anderem Cristiano Ronaldo und viele andere Topspieler berät. Jashari sagt: «Bis jetzt sind mein Bruder und mein Onkel meine Berater, ein Mitarbeiter der Mendes-Firma unterstützt uns – mehr ist da nicht.» Mit dem kürzlich beim FCL unterzeichneten Jungprofivertrag bis Sommer 2025 ging für ihn ein Kindheitstraum in Erfüllung. Jashari: «Ich hoffe, es folgen weitere Schritte. Dafür arbeite ich.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen