Premiere für Springreiterin Katharina Hagen

Reiten Jeder Fortschritt ist ein Glücksgefühl: So erlebte die Luzernerin Katharina Hagen ihre erste Kantonsmeisterschaft Für die Neudorfer Springreiterin Katharina Hagen sind nicht nur gute Klassierungen Erfolge. Am Sonntag startete sie zum ersten Mal an einer Kantonsmeisterschaft. Sie sagt: «Vielleicht wollte ich zuviel». Michael Wyss 12.07.2021, 19.00 Uhr

«Es ist immer schön, wenn man den Heimconcours durchführen kann, und dort zu starten, ist ein Highlight. Ich bin schon etwas kribbelig», sagte die 21-jährige Katharina Hagen vor ihrem ersten Auftritt. Die Reiterin des Reitvereins Beromünster und Umgebung startete in der R/N120 und klassierte sich mit ihrem Pferd Casallini (siebenjähriger Wallach) auf dem 26. Rang.

Die 21-jährige Katharina Hagen. Bild: Michael Wyss

Nicht wunschgemäss war der Auftritt am Sonntagnachmittag bei der 46. Luzerner Kantonsmeisterschaft. Hagen schied vorzeitig aus. «Ich startete zum ersten Mal an einer Kantonsmeisterschaft, wie auch Casallini noch nie diese Höhe von 125 cm gesprungen ist. Vielleicht wollte ich zu viel. Es ist ein Entwicklungsprozess», so Hagen, die in Bern Betriebswirtschaft studiert und im aargauischen Seon im Sportstall Hauri als Bereiterin in einem Teilzeitpensum arbeitet. Hagen: «Für mich zählen nicht nur Rangierungen, sondern auch die Entwicklung. Ich habe Casallini von Anfang an selbst ausgebildet. So ist jeder Fortschritt für mich ein persönliches Glücksgefühl.» Grund zur Freude gab es ausserdem für Hagen: Die Kantonsmeisterschaft gewann der Seetaler Pascal Bucher vom Gastgeberverein RV Beromünster und Umgebung. «Schön, dass ein Vereinsmitglied siegte.»

Im Alter von sechs Jahren in die Schweiz gezügelt

Aufgewachsen ist Hagen in der Pfalz bei Mannheim (D) auf einem Aussiedlerhof. Im Alter von sechs Jahren zügelte sie mit ihrer Familie in die Schweiz. Seitdem lebt sie in Neudorf. «Die Leidenschaft für den Reitsport wurde mir in die Wiege gelegt. Früher hatten wir am Elternhaus auch vier Pferdeboxen und waren immer von Pferden umgeben.» Heute reitet Hagen neben ihrer Tätigkeit als Bereiterin ihren Casallini täglich. Untergebracht ist der Wallach bei Ariana Falk im Horsehome in Beromünster.

Katharina Hagen mit Casallini. Bild: Michael Wyss

Gab es auch unvergessliche Momente als Reiterin? «Ich war früher im Nationalkader und Teil des Schweizer Children-Teams. Im Jahr 2014 gewannen wir den Nationenpreis, und im gleichen Jahr wurde ich in Sion in der Kategorie Children der 12- bis 14-jährigen Schweizer Meisterin. Das sind Momente, die man nicht mehr vergisst. Auch die Teilnahme mit dem Schweizer Children Team an der Europameisterschaft im 2014 im italienischen Arezzo war ein Erlebnis.»

Und mit Casallini, den sie als ehrgeizig, vorsichtig und kämpferisch bezeichnet, will sie in Zukunft bis eine Höhe von 140 springen. «Bis 2018 war ich teil des Juniorenkaders und hatte mit verschiedenen Pferden Klassierungen bis 140 erreicht. Das wäre sicher ein Ziel, dass ich mit Casallini diese Prüfungen springen könnte.»

Die Mutter kümmert sich um das Wohl des Pferdes

Unterstützt wird sie bei ihrer Leidenschaft fürs Springreiten von ihren Eltern und ihrer älteren Schwester. «Sie unterstützen mich finanziell und moralisch. Meine Mutter kümmert sich auch täglich um Casallinis Wohl und begleitet mich auf alle Concours. Ich bin ihr sehr dankbar dafür.»

Viel gelernt hat sie von zwei Pferdeexpertinnen: Einerseits von der Schaffhauserin Marianne Lugemwa-Mändli, der Schwester des bekannten Springreiters Beat Mändli, der für die Schweiz an den Olympischen Spielen in Tokio startet. Und seit 2021 trainiert Hagen neu mit der Aargauerin Heidi Hauri, die 1984 in Los Angeles an der Olympiade Bronze gewann.