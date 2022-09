Handball «Wir sind noch in der Findungsphase»: Das sagt der deutsche Neuzugang Fabian Böhm zum Saisonstart von Kriens-Luzern Die Krienser Handballer empfangen am Sonntag GC Amicitia Zürich. Schon früh in der Saison sind die Innerschweizer die Gejagten. Helfen soll ihnen in dieser neuen Rolle auch die Erfahrung des ehemaligen Bundesligaspielers Fabian Böhm. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 09.09.2022, 18.40 Uhr

Fabian Böhm (Mitte) im Spiel gegen Pfadi Winterthur. Bild: Martin Meienberger/Feshfocus

«Wie konnten wir dieses Spiel noch aus der Hand geben? Solche Momente kennt jeder Spieler aus seiner Karriere. Schade ist, wenn man sie wieder durchmachen muss.» Fabian Böhm blickt wenig erfreut auf das letzte Wochenende zurück, als der HC Kriens-Luzern auswärts gegen Wacker Thun mit fünf Toren führte, alles im Griff zu haben schien und am Ende dem Gegner doch ein 26:26-Remis zugestand. «Wir hatten nun zwei Spiele, die wir deutlich dominierten, trotzdem stehen wir nur mit drei Punkten und einem Torverhältnis von plus 4 da», resümiert Böhm und rechnet damit auch den 29:25-Starterfolg gegen Pfadi Winterthur in seine Bilanz mit ein.

Einerseits mangelt es den Kriensern bisher an der Kaltschnäuzigkeit, um die Partien auch resultatmässig klar zu gestalten. Andererseits tun sie sich sieben Wochen nach dem Trainingsstart in der neuen Zusammensetzung noch etwas schwer mit der Erwartungshaltung.

«Wir sind noch in der Findungsphase. Es geht darum, alte Stigmata aufzubrechen, wir sind nun in einer anderen Position»,

sagt Böhm mit Bezug auf die hochkarätigen Transfers, welche Kriens-Luzern zu einem Titelfavoriten machen. Einer davon ist er selbst: Der 33-jährige Abwehrpatron und linke Aufbauer spielte 14 Jahre in der Bundesliga, 51-mal für Deutschland und war zuletzt Captain bei Hannover-Burgdorf.

Geboren in Potsdam durchlief Fabian Böhm die Talentschmiede des SC Magdeburg, schnupperte dort erstmals Bundesligaluft. Über die Füchse Berlin, den DHC Rheinland, den Bergischen HC und Essen fand er zu Balingen-Weilstetten und schliesslich zu Hannover-Burgdorf – am Ende vereinte er 379 Spiele und 1072 Tore auf seinem Konto.

«Prägend war die Zeit in Hannover unter Trainer Carlos Ortega», erzählt Böhm, der 2019 mit den Recken in den Viertelfinal des EHF-Cups vorstiess. Speziell: 2018 verlor er mit Hannover den Pokalfinal gegen die Rhein-Neckar Löwen von Andy Schmid.

Familie Böhm geniesst die Schweiz

Fabian Böhm mit Torhüter Rok Zaponsek. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Wegen Schmid, dem brillanten Luzerner Spielmacher, der im Sommer in seine Heimat zurückgekehrt ist, entschied sich Fabian Böhm für einen Wechsel zum HC Kriens-Luzern, hier will er erstmals einen Titel gewinnen. «Die Lust auf Handball ist ungebrochen, sonst hätte ich den beträchtlichen Aufwand, den ein Umzug mit der Familie mit sich bringt, nicht auf mich genommen», erklärt der 1,98 Meter grosse Rechtshänder, der im Jahr 2019 an der Heim-WM mit Deutschland den vierten Platz belegt hat.

Fabian Böhm, der bei den Zentralschweizern einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison unterschrieb und wie Schmid in Hergiswil NW wohnt, betrachtet sein erstes Ausland-Engagement als Abenteuer, das er nicht nur als Handballer, sondern mit seiner Familie erleben will. Der dreifache Vater, das jüngste Kind kam vor kurzem in der Schweiz auf die Welt, war mit seinen Liebsten bereits auf dem Pilatus, im Verkehrshaus, am Vierwaldstättersee und am Innerschweizer Schwingfest in Ennetbürgen. «Es ist nicht so, dass Papa hier nur Handball spielt», erklärte er gegenüber dem Magazin «handballworld» mit einem Schmunzeln.

«Krieger» ist sein Spitzname

Wenn am Sonntag Cupsieger GC Amicitia Zürich in der wohl erneut proppenvollen Krauerhalle gastiert (17 Uhr), liegt der Fokus wieder auf dem Sport. Böhm, der sich dank Kampfgeist und Führungsqualität den Spitznamen «Krieger» erwarb, soll das Team als emotionaler Leader antreiben. Die Zürcher mit den Ex-Kriensern Paul Bar, Hleb Harbuz und Adrian Blättler haben in der Qualifikation zur European League jüngst Gornik Zabrze eliminiert und dürften sehr unangenehm sein. Doch daran muss sich der HCKL gewöhnen, «niemand nimmt uns auf die leichte Schulter», ist Trainer Peter Kukucka überzeugt. «Jedes Team gibt gegen uns nicht 100, sondern 120 Prozent.» Oder anders formuliert: In der noch jungen Saison zählt das Krienser Starensemble bereits zu den Gejagten.

