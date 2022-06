Lisa Lötscher rudert für Olympia 2024

Swissrowing Jeder Ruderschlag gilt Olympia: Lisa Lötscher packt ihre Karriere mit grosser Entschlossenheit an Die Ruderin Lisa Lötscher aus Meggen schafft den nächsten Schritt in die Elite. Olympia 2024 in Paris ist fest in ihrem Fokus. René Barmettler Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.00 Uhr

Lisa Lötscher mit ihrem 15 Kilogramm schweren Einerboot. Bild: Eveline Beerkircher (Sarnen, 13. Juni 2022)

Kurz nach halb sieben, Montagabend. Lisa Lötscher, die fast das ganze Jahr über im Haus des Schweizer Rudersports in Sarnen lebt, schleppt nach einem anstrengenden Tag für den Fototermin nochmals ihr Einerboot zum Wasser. Die Fotografin und die 22-Jährige aus Meggen hatten dann aber grossen Spass an diesem Fotoshooting. Diese Fröhlichkeit passt zu ihr, wie auch ihre Entschlossenheit und die Zuversicht, mit der sie ihre Karriere anpackt. Bereits 2019, kurz nachdem sie von den Juniorinnen zu den U23 aufgestiegen war, gab sie die Olympischen Spiele von 2024 in Paris als ihr Fernziel an.

Nicht weniger als die Goldmedaille soll es dort werden:

«Wir sind im Fahrplan, im Doppelvierer haben wir bei der Elite viel Zeit gut gemacht. Ich bin optimistisch.»

An den Weltmeisterschaften im August 2023 stehen gleichzeitig die Olympiaqualifikationen an. Der Schweizer Ruderverband Swissrowing hat den Frauen-Doppelvierer zum Paradeboot erkoren.

Elfstündige Autofahrt nach Flughafenpanne

«Succès» nennt sich dieses Projekt, zu deutsch Erfolg. Sechs Ruderinnen hatten vergangene Woche die strenge Selektion für diese vier Plätze im Boot zu bewältigen. Nebst der Genferin Célia Dupré, der Zürcherin Pascale Walker haben sich die beiden Luzernerinnen Salome Ulrich und Lisa Lötscher den Platz für diese Saison gesichert. Am Mittwoch reiste das Quartett nach Polen an den Weltcup in Poznan. Da der Flughafen Zürich durch eine Panne bei der Skyguide lahmgelegt wurde, nahm das Team mit Kleinbussen eine elfstündige Reise unter die Räder. Der Schweizer Doppelvierer hat sich gestern dank des Vorlaufsieges direkt für den A-Final von morgen qualifiziert (13.08 Uhr, live im Webstream SRF).

Pannen hin oder her – ab sofort heisst es: Jeder Ruderschlag gilt Olympia. Wie man Medaillen gewinnt, weiss Lisa Lötscher bereits. Auch im vorläufig letzten Jahr bei den U23 hat sie mit ihren Kameradinnen einiges vorzuweisen: Dreimal Gold an den Schweizer Meisterschaften, Silber an den U23-Europameisterschaften und U23-WM-Gold. Und bereits kommt bei den Eliten Bronze in einem Weltcup-Rennen hinzu.

Auch im Einerboot macht sie grosse Fortschritte

Das sind wichtige Meldungen nach den «Pandemiejahren» 2020 und 2021. Wurde Lötscher während dieser Zeit in ihrer Entwicklung gebremst?

«Das ist das falsche Wort. Im Ruderzentrum Sarnen hatten wir jederzeit freie Bahn. Wir waren einfach weniger im Ausland.»

Ihr fehlte dennoch das Soziale, etwas vom Wichtigsten für Lötscher, die mit drei Geschwistern aufgewachsen ist. Die Ruderinnen und Ruderer trainieren ein halbes Jahr für eine Saison, die nur rund vier Monate dauert. «Viele Wettkämpfe sind weggefallen, wir haben uns während dieser Zeit gegenseitig gepusht und gestärkt.» Ihr Team ist für sie wie eine zweite Familie, «für eine solche gehst du noch mehr ans Limit für Paris 2024».

Lötscher rudert nicht nur im Doppelvierer. Sie trat im Weltcup vor zwei Wochen in Belgrad auch im Einer an. Mit diesem trainieren die Ruderinnen im Winter, ehe der Verband entscheidet, wie die Teamboote besetzt werden.

Lisa Lötscher in ihrem Einerboot. Bild: Eveline Beerkircher

Die Meggerin ist mit 180 Zentimetern gross gewachsen und deshalb nicht besonders kräftig aussehend für eine Ruderin. «Die Muskeln haben sich auf die ganze Länge des Körpers verteilt», meint sie spasseshalber. Das Schweizer Quartett muss im «schweren Boot» das fehlende Gewicht mit Technik wettmachen. Das Training im Einer hilft Lötscher enorm:

«Dort erhalte ich ein direktes Feedback. Was ich investiere, kommt zurück, ich kann mich komplett auf mich verlassen.»

Eine Karriere nur im Einer kann sie sich indes nur schwer vorstellen: Zu sehr Teammensch sei sie, sagt die 22-Jährige. Stolz ist sie dennoch: Innerhalb acht Wochen ist sie im Einzelboot um 26 Sekunden schneller geworden.

Unerwarteter Einsatz in Belgrad

In Belgrad kam sie dann noch unerwartet im Elite-Vierer zum Einsatz: «Lisa, Lisa, du hast ein Rennen in vier Stunden», rief ihr der Trainer während ihres Trainings zu. Sie musste die Lücke einer ausgefallenen Ruderin füllen. Der fünfte Platz war schliesslich ein Erfolg. Diese zusätzliche Belastung machte ihr nichts aus: «Wir trainieren so viel, sodass das Wettkampfweekend fast wie Ferien ist», sagt sie. Aber sie weiss auch: Jeder Ruderschlag zählt für Olympia 2024. Und da fällt es nicht ins Gewicht, das 15 Kilogramm schwere Boot wie am Montagabend einmal mehr oder weniger ans Wasser zu schleppen.

