Das Knie hält: Nidwaldnerin rückt der Weltspitze näher Jessica Keiser schafft im alpinen Snowboard den Sprung in die Top 30 der Welt. Zufrieden ist die 26-jährige Nidwaldnerin damit nicht. Stephan Santschi 04.05.2020, 16.00 Uhr

Jessica Keiser ist überzeugt, dass sie ihre Leistungsgrenze noch nicht erreicht hat. Bild: Miha Matavz (Bad Gastein, 17. Januar 2020)

Es war denkwürdig, das Saisonfinish vor einem Jahr. Trotz Knieproblemen schöpfte Jessica Keiser ihr Leistungspotenzial aus und gewann 2019 die Gesamtwertung des Europacups im alpinen Snowboard. Ihr bis dahin grösster Erfolg sicherte der Nidwaldnerin den erstmaligen Aufstieg in das A-Kader von Swiss-Ski und einen fixen Startplatz im Weltcup für den kommenden Winter.

Nun, ein Jahr später, zieht Keiser wieder Bilanz. Die erfreuliche Nachricht: Das Knie der 26-Jährigen aus Oberdorf hält. «Wie Untersuchungen zeigten, war ein Teil des Kreuzbands angerissen», erzählt sie. Anstatt einer Operation wählte sie eine konservative Behandlungsmethode, was offensichtlich richtig war: «Ich könnte nicht einmal mehr spontan sagen, welches Knie betroffen war. Dieses Problem habe ich mittlerweile komplett vergessen.»

Jessica Keiser aus Oberdorf posiert mit ihrem Snowboard auf dem Titlis. Bild: Manuela Jans-Koch (Engelberg, 28. Januar 2018)

Weniger positiv fällt die sportliche Standortbestimmung aus. Im Europacup, dem sie trotz dem Aufstieg in die Elite treu blieb, kam Keiser nicht über Gesamtrang vier hinaus. «Am Ende fehlten mir sechs Punkte auf das Podest. Das ärgert mich, das fühlt sich wie eine Niederlage an.» Auch im Weltcup hat sie ihr Ziel, mindestens einmal in die ersten 16 zu fahren, verpasst. Die Voraussetzungen für den Verbleib im A-Kader hat sie aber erfüllt. Im Januar beendete sie innerhalb von nur einer Woche gleich drei Weltcup-Rennen in den Top 20 – mit dem 17. Rang in Scuol als Bestergebnis. Das bescherte ihr im Weltcup den Gesamtplatz 29 und damit die geforderte Klassierung in den Top 30. Hinter Olympiasiegerin Patrizia Kummer, Weltmeisterin Julie Zogg und der WM-Dritten Ladina Jenny ist sie nun die Nummer vier der Schweiz, hier beim Training auf dem Titlis.

Bild: Manuela Jans-Koch (Engelberg, 28. Januar 2018)

Minimalziel erreicht, Exploit bleibt aus

Resümierend lässt sich festhalten, dass Keiser ihr Minimalziel erreicht hat, der Exploit indes ausblieb. Die ehrgeizige Frohnatur lässt sich davon aber nicht aus dem Konzept bringen. Ebenso wenig hadert sie mit dem vorzeitigen Saisonende, der auf Schneemangel und den Ausbruch des Coronavirus zurückzuführen war. «Ich hatte meine Saison mit 20 Rennen, ich kann ein Fazit ziehen. Und ich bin top motiviert, um besser zu werden.»

Keiser ist überzeugt, dass sie ihre Leistungsgrenze noch nicht erreicht hat. «Wenn ich ruhiger werde und mich stärker auf mich selber konzentriere, liegt noch viel mehr drin.» Schliesslich war dies ihre erste richtige Saison auf Weltcup-Niveau, auch in der sogenannten Pro-Alpin-Trainingsgruppe von Swiss-Ski musste sie zuerst ihren Platz finden. «Wir gehen flott miteinander um, der Austausch ist sachlich. Von Athletinnen wie Kummer, Zogg und Jenny kann ich extrem viel lernen.» Nächste Saison will sie die Lücke zur Spitze weiter verkleinern. «Dann möchte ich mindestens in einem Weltcup-­Rennen in die Top 10 fahren.»

Jessica Keiser, hier bei ihrem Auftritt in Scuol. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone (11. Januar 2020)

Mit dem Konditionstrainer des Schwingerkönigs

Momentan befindet sich Jessica Keiser bereits im Aufbautraining, weil die Materialtests im Schnee wegen des Corona-Lockdowns wegfielen. In Zusammenarbeit mit Konditionstrainer Tommy Herzog, der im vergangenen Jahr den Schwinger Christian Stucki auf dem Weg zum Sieg am Eidgenössischen betreute, rüstet sie sich für die kommende Saison. Übungen im heimischen Kraftraum gehören ebenso dazu wie Wanderungen oder Rennvelo-Touren in der Zentralschweizer Natur. Vor allem im Rumpf- und Beinkraftbereich hat sie noch Verbesserungspotenzial ausgemacht.

Mehr Zeit als üblich hat sie aktuell auch für ihr Masterstudium in Business Administration an der Fernfachhochschule Schweiz. Oder für Experimente in der «Backstube Keiser», wie sie lachend anfügt. «Vor kurzem versuchte ich mich an einer Pizza mit Broccoli-Boden oder einem Bananenbrot.» Mit Erfolg? «Also mir zumindest hat es geschmeckt.»