FUSSBALL Jetzt träumen die Littauer vom FCL Zweitligist Littau ist Innerschweizer Cupsieger. Der Favorit zittert sich zu einem 1:0-Sieg beim Drittligisten Sins. Michael Wyss 05.07.2021, 06.06 Uhr

Jubelpose mit Pokal: Der FC Littau ist IFV-Cup-Sieger 2021. Bild: Boris Bürgisser (Sins, 3. Juli 2021)

«Das ist der grösste Moment, der schönste Erfolg als Fussballer für mich. Es ist einfach unbeschreiblich», gab sich Simon Britschgi nach dem Schlusspfiff auf der Sportanlage Letten in Sins emotional. Dem Littauer Eigengewächs war es vergönnt, in der 87. Minute den Siegtreffer für das Littauer Team zu erzielen. «Ein spätes, aber verdientes Glück war es. Wir spielten mit der nötigen Ruhe und haben grossen Siegeswillen gezeigt. Es war ein Geduldspiel», so Littaus Assistenztrainer Fabio Competiello. «Endlich haben wir es gepackt. Vor vier Jahren scheiterten wir im Zweitliga-Duell vor heimischer Kulisse im Cupfinal gegen Altdorf dramatisch mit 6:7 nach Penaltyschiessen. Das Team hat sich diesen Titel und die Qualifikation für die erste Hauptrunde im Schweizer Cup absolut verdient», zeigte sich Littaus Torhütertrainer Patrick Althauser freudvoll.