Rückschlag für Triathletin Jolanda Annen

Triathlon Jolanda Annen muss die Saison abbrechen Die Urner Triathletin muss sich einer Operation unterziehen – wegen der sogenannten «Radfahrer-Krankheit». Urs Hanhart 02.06.2022, 13.18 Uhr

Jolanda Annen wird in diesem Jahr voraussichtlich keine Wettkämpfe bestreiten können. Bild: Urs Hanhart

Ursprünglich wollte die 29-jährige Schattdorferin heuer nahtlos an die letzte Saison, die sie mit dem 19. Platz im olympischen Triathlon in Tokio sowie dem 7. Rang und dem Gewinn eines olympischen Diploms im erstmals ausgetragenen Triathlon-Staffel-Wettbewerb krönte, anknüpfen. Sie hatte sich vorgenommen, in Weltcup-Rennen Podestplätze zu erobern und an den Europameisterschaften in die Top 8 vorzustossen. Daraus wird nun aber nichts, denn Jolanda Annen wird in diesem Jahr voraussichtlich keine Wettkämpfe bestreiten können.

Bereits im letzten Jahr hatte die Profi-Triathletin bei einigen Rennen mit Krämpfen im linken Bein zu kämpfen, die sie an der Entfaltung ihres vollen Leistungsvermögens hinderten. «Die Ärzte und Physiotherapeuten versicherten mir, dass es sich nur um muskuläre Verspannungen handelt», sagt Annen. «Auch wenn es mir schwerfiel, dies zu glauben, blieb mir nichts anderes übrig, als die Diagnose zu akzeptieren.» Bei ersten Testwettkämpfen im Frühling verschlimmerten sich jedoch die Beschwerden. «Ich bekam noch häufiger Krämpfe im linken Bein, und zwar nur unter sehr intensiven Belastungen ab etwa 80 bis 90 Prozent.»

Weniger Blutversorgung im linken Bein

Ein Radsport-Trainer aus den Niederlanden, dem Annens Trainer die Symptome schilderte, sorgte schliesslich dafür, dass die wahre Ursache für die Krämpfe ans Licht kam. Annen: «Mittlerweile ist klar, dass ich an einer Verengung der linken Beckenarterie leide. Das Ganze wird auch Endofibrose oder Radfahrer-Krankheit genannt.» Radfahrer-Krankheit deshalb, weil eine solche Arterienverengung im Beckenbereich recht häufig bei Velofahrerinnen und -fahrern vorkommt. Im Ruhezustand spürt die Spitzensportlerin nur wenig davon, aber bei höheren Belastungen dafür umso mehr. «Dann findet im linken Bein weniger als 50 Prozent der normalen Blutversorgung statt, was zu einer deutlichen Leistungseinbusse führt», sagt Annen. «Ich bin erleichtert, dass ich nun endlich den wahren Grund für meine Krämpfe kenne.»

Sechs Wochen Trainingspause

Mit konservativen Massnahmen lässt sich keine Besserung erzielen. Deshalb unterzieht sich Annen am 8. Juni in Aarau einer Operation. Sie geht davon aus, dass sie nach dem Eingriff etwa sechs Wochen ganz pausieren muss und nicht trainieren darf. Sie kann also voraussichtlich erst Ende Juli wieder dosiert anfangen. Weil nach der langen Zwangspause zuerst ein Neuaufbau nötig ist, muss sie höchstwahrscheinlich die Saison 2022 ganz abhaken. Sehr schade für die 1,66 Meter grosse und 55 Kilo schwere Athletin, zumal die Vorbereitungsphase sehr gut verlief, wie sie betont:

«Im Winter konnte ich optimal trainieren. Ich fühle mich auch jetzt sehr fit. Aber mit den bei intensiver Belastung auftretenden Krämpfen Wettkämpfe zu bestreiten, macht keinen Sinn.»

Positiv für Annen ist, dass sie in den letzten Wochen und Monaten weitertrainieren konnte, wenn auch mit geringerer Intensität als sonst. Dadurch dürfte sie nach der Pause auf einem recht guten Level wieder ins Training einsteigen, sofern alles ohne Komplikationen verläuft.

Jolanda Annens Fernziel ist nach wie vor die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Nach Rio 2016, wo sie im Triathlon den 14. Platz belegte, und Tokio 2021 wäre dies bereits der dritte Start in Folge beim grössten und wichtigsten Sportevent der Welt. Im Hinblick auf die Qualifikation für dieses Highlight ist die Saison 2023 von sehr grosser Bedeutung. Bleibt zu hoffen, dass schnelle Urnerin dann wieder voll angreifen und ihr ganzes Potenzial ausschöpfen kann.