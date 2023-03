Gesamtsieger wie Marco Odermatt: Der Weg von Josua Mettler

Josua Mettler Im grossen Schatten von Marco Odermatt – wie der Gesamt-Sieger der Europacup-Wertung über die Runden kommt und von Olympia träumt Josua Mettler hat die Europacup-Wertung für sich entschieden. Damit bewegt er sich in einem illustren Kreis. Kann er nun im Weltcup durchstarten? Gabriel Vilares Jetzt kommentieren 22.03.2023, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Josua Mettler bezwingt in diesem Winter zweimal die berüchtigte Streif in Kitzbühel. Einmal davon fährt er gar in die Top 20. Bild: Keystone

Fernab von Blitzlicht, Glamour und Rummel dreht sich die Welt von Josua Mettler. Hier hat die Schweiz im alpinen Skisport neben Marco Odermatt einen weiteren Gesamtsieger hervorgebracht. Der 24-jährige Toggenburger sicherte sich zum Ende dieses Winters die Gesamtwertung im Europacup. Der Erfolg in der zweitklassigen Rennserie verschafft ihm nun das Ticket in die Beletage, den Weltcup.

Mettler muss lachen, wenn Parallelen zwischen ihm und Olympiasieger Odermatt bemüht werden. «Er spielt in einer völlig anderen Liga, ist der Ausnahmekönner schlechthin», zeigt sich der Ostschweizer beeindruckt. Die Zahlen untermauern den Klassenunterschied beispielsweise alleine in Sachen Preisgelder. Während Marco Odermatt in dieser Saison 941 200 Franken einstreichen durfte, spülten Mettlers fünf Podestplätze im Europacup lediglich einen Betrag im tiefen vierstelligen Bereich in die Kassen.

Gerade mal 900 Euro werden an den Sieger eines Europacup-Rennens überwiesen. Als er dieses Jahr bei den Weltcup-Abfahrten in Kitzbühel den 20. und 42. Rang herausfuhr, wurden dafür 3136 Franken fällig. So viel hat er in etwa für die gesamte Saison im Europacup erhalten. «Ich lebe von Sponsoren. Glücklicherweise habe ich ein Umfeld, das mich seit mehreren Jahren kontinuierlich unterstützt.»

Prominente Vorgänger

Auch sonst sind die Unterschiede zwischen Europa- und Weltcup frappant. Viele kurze und flache Pisten, keine TV-Kameras, keine Medienschaffenden, kaum Zuschauer. «Der Wettbewerb wird leider nicht seinem Niveau entsprechend vermarktet. Da könnte man viel mehr rausholen», ist Mettler überzeugt.

Der 24-Jährige tritt die Nachfolge von illustren Namen an. Ski-Ausnahmekönner wie Aleksander Kilde, Alexis Pinturault, Marcel Hirscher, Kjetil Jansrud, Benjamin Raich oder Hermann Maier haben den Europacup schon gewonnen. Auf der Siegerliste befinden sich jedoch auch Namen, denen der Durchbruch auf Weltcup-Niveau vergönnt blieb. Darüber ist sich auch der Toggenburger im Klaren. «Es ist noch ein weiter Weg. Wenn ich diesen konsequent gehe, kann es funktionieren.»

Fixplatz im Weltcup

Der Triumph in der Gesamtwertung, den er sich dank konstant guten Ergebnissen bei den Disziplinen Abfahrt, Super-G und Riesenslalom sicherte, bringt nun vor allem viel Ruhe in die Planung. Sie gewährt ihm einen Fixplatz im Weltcup. Heisst: Er muss sich nicht mehr teaminternen Qualifikationen stellen wie jener in Lake Louise, als er ohne Renneinsatz wieder abreisen musste.

Josua Mettler (links) besichtigt zusammen mit Ralph Weber die Abfahrtspiste in Lake Louise. Weil der 24-jährige Toggenburger bei der teaminternen Qualifikation hängenbleibt, muss er ohne Renneinsatz abreisen. Bild: freshfocus

Mettler bezeichnet sich nicht als Adrenalinjunkie, möchte nicht schon bei der zweiten Trainingsfahrt auf einer für ihn unbekannten Strecke Kopf und Kragen riskieren. Nun muss er nicht mehr um einen Startplatz bangen, hat mehr Anlaufzeit. «Sobald ich mich wohl fühle, kann ich sehr viel Risiko eingehen». Er sagt das im Bewusstsein, dass die steigende Risikobereitschaft auch eine Kehrseite mit sich bringt.

Folgeschwerer Sturz

Beim Sommertraining 2020 erlebte er in Zermatt einen schwerwiegenden Sturz im Super-G. Nach einem Einfädler löste sich die Skibrille. Er prallte kopfvoran in eine Stange des Sicherheitsnetzes. Die Folge: Schädelbruch, Schädel-Hirn-Trauma und Herzprellung. Im Spital erfährt er, dass eine stärkere Prellung nicht nur die Karriere, sondern auch sein Leben hätte beenden können. «Natürlich hört sich das krass an, aber ich wusste sofort, dass ich wieder zurückkommen möchte. Ich habe viel gelernt, kenne meinen Körper nun viel besser, weiss, was es braucht, um leistungsfähig zu werden».

Nun will sich der Sieger der Europacup-Wertung auch im Weltcup festbeissen. Bild: freshfocus

Aufgewachsen ist der Schweizer Meister im Super-G von 2020 in Unterwasser, lebt heute noch dort bei seiner skiverrückten Familie. Die Eltern sind Skilehrer, auch Bruder und Schwester schaffen einst den Sprung ins Regionalkader. Nur der Vierte im Bunde kann der Skibegeisterung entkommen. Mit 16 besuchte er die Sportschule in Davos, kombinierte das Training mit einem kaufmännischen Lehrabschluss. Bei den Junioren hielt er mit den Besten mit, ein Titel bei einem Grossanlass resultierte aber nie. «Das Rampenlicht hätte mich in diesem jugendlichen Alter überfordert. Ich habe die Zeit benötigt, um hierhin zu kommen.»

Mettler fühlt sich nun bereit, um sich in der Beletage festzubeissen – auch wenn man hierfür nicht einfach in einen Lift steigen und den gewünschten Stock aussuchen könne. Er vergleicht seinen bisherigen Werdegang vielmehr mit einer Treppe. Eine Treppe, die in beide Richtungen führt. Am Träumen hindert ihn das indes nicht. Teilnahme an Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften, ja gar Medaillen. Es wäre eine Welt, in der Blitzlicht, Glamour und Rummel garantiert wären.