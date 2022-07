Als Beat Breu in der Steigung zur Alpe d'Huez allen davon fuhr

Jubiläum Beat Breus Meisterstück an der Tour de France: Vor 40 Jahren gewann der St.Galler Bergfloh in Alpe d'Huez Es sind die berühmtesten 21 Kurven in den Alpen. Am Ende der brutalen Steigung verbucht Beat Breu im Juli 1982 solo den grössten Erfolg seiner Karriere. Am Donnerstag, dem Nationalfeiertag der Franzosen in diesem Jahr, geht es wieder die 21 Kehren hinauf. Daniel Good Jetzt kommentieren 13.07.2022, 11.55 Uhr

Unwiderstehlich am Berg: Beat Breu an der Tour de France 1982. Bild: EPA

Als erster und bislang einziger Schweizer gewann der damals noch nicht 25-jährige St. Galler in Alpe d’Huez. Noch heute wird Breu häufig auf jenen Sieg angesprochen. Die korrekte Aussprache von «Alpe d’Huez» stellt zwar etliche Anhänger Breus vor Probleme. «Viele sagen Alp Tüz oder etwas ähnlich Lustiges, an meinen Sieg erinnern sich aber alle», sagt Breu im Rückblick.

Breu war am 20. Juli 1982 guten Mutes aufgestanden. «Ich war in Form, und die Etappe war nur 123 Kilometer lang, was mir sehr gelegen kam.» Vier Tage zuvor hatte Breu bereits die Pyrenäenetappe mit dem Ziel in Pla d’Adet für sich entschieden. Breu sagt:

«Das war ebenfalls grossartig und sicher genauso hart, aber Alpe d’Huez zählt viel mehr.»

Das sah auch Breus Sportlicher Leiter Auguste Girard so, der den St.Galler Rennfahrer im Auto begleitete. «Er rief mir immer wieder: <Halt durch. Heute musst du unbedingt gewinnen>», sagt Breu. Er hatte den berühmten Berg noch nie gesehen. Erst während der Etappe bekam er das Monument der Tour erstmals zu Gesicht. «Von weitem sah ich Tausende Zuschauer und Felsen. <Da müssen wir rauf>, sagte mir Teamkollege Marcel Russenberger.» Ohnehin hatte Breu 1982 Neuland betreten. Er bestritt seine erste Tour. «Ich wusste fast nie, wo ich bin», sagte Breu später.

Beat Breu jubelt in Alpe d'Huez. Bild: AP

Bei Gefahr hupen

Breu musste mächtig auf die Zähne beissen, um sein Meisterstück am Ende des knapp 14 Kilometer langen Aufstiegs zur mythischen Alp mit knapp 1100 Höhenmetern zu vollenden. Die Teamkollegen hatten den «Bergfloh» in einem horrenden Tempo in die Steigung geführt. Aber schon in der ersten Kurve war Breu auf sich allein gestellt. «Ich schaute erst einmal nach hinten und bemerkte, dass der Rest schon einen beträchtlichen Rückstand aufwies.»

Er fuhr dann einfach so schnell er konnte den Berg hinauf, aber er war sich seiner Sache nicht sicher. Breu sagt:

«Ich blickte oft zurück.»

Nach Ansicht von Girard zu häufig. Der Romand befahl Breu, den Blick nur noch nach vorne zu richten. «Ich hupe, wenn einer von hinten kommt», sagte der Sportliche Leiter zu Breu. Kaum hatte Breu die Worte Girards vernommen, ertönte schon die Autohupe.

Zweimal schloss der zähe Franzose Robert Alban, der schon im Pla d’Adet Zweiter geworden war, beinahe auf. «Ich bemerkte, dass Alban zwar schnell, aber am Anschlag fuhr. Wenn er sich mir auf fünf oder zehn Meter näherte, hörte ich sein Keuchen. Es gelang mir beide Male, das Tempo zu verschärfen und die Distanz zu Alban wieder zu vergrössern», sagt Breu, «mir blieb auch nichts anderes übrig, denn wenn er es geschafft hätte, sich an mein Hinterrad zu heften, hätte ich ihn nicht mehr weggebracht.»

Vorstoss auf den dritten Gesamtrang

Am Ziel wies Breu 16 Sekunden Vorsprung auf. Die geschickt getimten Beschleunigungsphasen von Breu hatten auch Alban zermürbt. Im Gesamtklassement verbesserte sich Breu auf Platz drei.

Der spätere Gesamtsieger Bernard Hinault erhielt gut anderthalb Minuten Rückstand aufgebrummt. Während der Anfahrt zur Steigung hatte der französische Champion Hinault den kleinen Schweizer Breu mit grimmigem Blick aufgefordert, das Tempo zu drosseln. Breus Mannschaftsgefährten waren so schnell gefahren, dass keiner angreifen konnte. Breu: «Und wenn es einer gewagt hätte, wäre er nach hundert oder zweihundert Metern von unserer Mannschaft gestellt worden.»

Breu entgegnete Hinault, er frage ihn auch nicht, ob er mit seinem Team das Tempo verschärfen dürfe. Die verbale Auseinandersetzung sollte Folgen haben.

Der Tag danach

Am anderen Tag stand eine lange Alpenetappe nach Morzine auf dem Programm. Die Franzosen fuhren gegen Breu, zwei Holländer überholten den Sieger des Vortages. Mit letzten Kräften versuchte Breu, den Platz auf dem Podest zu verteidigen; gegen die französische Übermacht und deren Revanchegelüste blieb er freilich machtlos. Einige von Breus Teamkollegen litten an heftigen Magenschmerzen. Breu fiel auf den fünften Gesamtrang zurück. Paris erreichte der St. Galler als guter Sechster.

Première vor 70 Jahren: Sieger Coppi

Kurve 14 ist jene von Beat Breu. Bild: Beat Blättler

Jeder Sieger auf Alpe d’Huez wird auch dadurch gewürdigt, dass eine Kurve nach ihm benannt ist. Kurve 14 ist jene von Beat Breu. Er war der achte Sieger auf der Alpe d’Huez. Es wird rückwärts gezählt. Der erste Gewinner in der Alpenstation im Departement Isère war 1952 - vor 70 Jahren - der Italiener Fausto Coppi. Coppis Kurve ist die 21.

Wundervelo aus dem Thurgau

1982 fuhr Breu die Anstiege nach Pla d’Adet und Alpe d’Huez mit einem speziell leichten Velo. Es wog bloss sieben Kilogramm. Konstruiert wurde es vom Romanshorner Rahmenbauer Alois Lang. Es war weiss mit goldfarbenen Bremsen. Alois Lang rüstete auch die Fahrer des Veloclubs Arbon aus, zu denen Breu gehörte. Das elegante Zweirad aus der Ostschweiz erregte Aufsehen. Selbst Eddy Merckx, dem erfolgreichsten Rennfahrer, gefiel Langs Velo.

