EVZ: Junger Goalie darf sich beweisen Luca Hollenstein (19), Goalie Nummer zwei beim EV Zug, steht am Mittwochabend gegen den HC Pilsen im Tor. Daniel Gerber

Luca Hollenstein im Spiel gegen Lausanne. Bild: Daniela Frutiger/Freshfocus (Zug, 17. September 2019)

An Luca Hollenstein vorbeizukommen ist schwer. Wettbewerbsübergreifend überzeugte er in den Pokal-Spielen der Champions Hockey League (5:0 gegen Rungsted) sowie gegen den HC Thurgau (6:0) mit zwei Partien ohne Gegentor. «Er zeigte, dass er auf diesem Level mithalten kann. Es ist gut, dass er am Mittwoch im Tor steht», lobt EVZ-Coach Dan Tangnes. Angesprochen auf die Zu-null-Bilanz in den beiden Pokal-Wettbewerben, betont Hollenstein: «Es ist nicht der Shut-out, der zählt. Ich nehme das gerne als schöne Erinnerung mit, aber jetzt stehen neue Spiele an.»

Er schätze die Chance, die er beim EVZ bekommt, sehr. Spielpraxis sammelt er zudem in der Swiss League. «Die Farmteams von Zürich und Zug sind gut für uns junge Spieler. Es hat nur Vorteile, denn der Sprung von den Elite-Junioren in die National League ist riesig.» Seine Ziele in der laufenden Saison sind, in der ersten Mannschaft «dem Team zu helfen und wichtige Erfahrungen zu sammeln sowie dem Team in der Swiss League Sicherheit bieten. Auch will ich noch einmal an der U-20-WM dabei sein können.»

Von Leonardo Genoni kann er viel lernen

«Er ist sehr talentiert, er liest das Spiel gut und er kann gut skaten, sich also schnell verschieben», nennt Dan Tangnes einige der Stärken des Keepers. «Er ist ein junger Goalie mit einer grossen Zukunft. Ich mag seine harte Arbeit.» Leonardo Genoni, so Tangnes weiter, «ist sein grosser Mentor. Luca sieht, wie er arbeitet und sich vorbereitet.»

Bis 2024 ist Genoni beim EVZ unter Vertrag, für Hollenstein ein Vor- oder ein Nachteil? «Ein Vorteil, ich kann nur von ihm lernen.» Zudem könne er in der Swiss League Spielpraxis holen. Natürlich träume jeder junge Spieler von der NHL. «Mein persönliches Ziel ist es aber, den Sprung in die National League zu schaffen», blickt Luca Hollenstein nach vorne. Neben dem Eis durchläuft er das KV EFZ, welches er voraussichtlich im kommenden Sommer abschliessen wird.

Am Mittwochabend geht es nun aber um einen wohl engen Champions-League-Abend: Pilsen wie auch Zug haben sich bereits für die Achtelfinals qualifiziert, könnten aber kaum näher beieinander liegen: Beide Teams verfügen über zehn Punkte, Pilsen ist mit zehn Plustoren Leader, Zug mit neun Plustoren Tabellenzweiter.