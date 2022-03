Super League Ex-FCL-Spieler Marinko Jurendic ist der Planer des FCZ-Wunders Der klare Leader FC Zürich profitiert von der kompetenten Arbeit seines 44-jährigen Sportchefs Marinko Jurendic aus der Zentralschweiz. Morgen Mittwoch (20.30 Uhr, SRF2) ist der voraussichtlich neue Schweizer Meister zu Gast beim FC Luzern. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 01.03.2022, 05.00 Uhr

Für Marinko Jurendic und seinen FC Zürich könnte es sportlich nicht besser laufen. Am Sonntag hat die Mannschaft von André Breitenreiter den FC Basel zu Hause 4:2 besiegt. «Für uns ist in dieser wunderbaren Affiche praktisch alles aufgegangen, das Team hat eine tolle Leistung geboten», schwärmt FCZ-Sportchef Jurendic. Der Leader hat nun 13 Punkte Vorsprung auf den FCB, zehn Zähler sind es auf den Meister YB.

Haben beim deutlichen Vorsprung des FC Zürich gut lachen: Sportchef Marinko Jurendic (rechts) und Trainer André Breitenreiter. Bild: Andy Mueller / freshfocus (Zürich, 27. Februar 2022)

Bevor die Zürcher morgen Mittwoch (20.30 Uhr, SRF2) beim neuntrangierten FC Luzern antreten, hält der in der Zentralschweiz aufgewachsene und in Hünenberg See lebende Jurendic den Ball flach. Vom direkten Kurs auf den 13. Meistertitel in der FCZ-Klubhistorie will er nichts wissen, er stellt nur fest: «Medienschaffende können davon schreiben, an unserer Herangehensweise bleiben wir aber treu. Wir wissen, wo wir herkommen. Den Zwischenerfolg haben wir uns mit konstanten Leistungen verdient. 23 Spiele sind absolviert, 13 stehen noch aus. Deshalb wollen wir uns auf die nächste Aufgabe in Luzern optimal vorbereiten.» Und:

«Eine Saison ist ein Fussball-Marathon.»

Noch ist dieser nicht zu Ende, noch ist nichts entschieden. Aber vieles spricht für den FC Zürich, den Anfang Saison niemand auf dem Zettel hatte.

26 personelle Änderungen im letzten Sommer

Jurendic, der einst in der Challenge League unter anderem für den FCL, Kriens und Cham stürmte, erinnert sich ans Ende der letzten Spielzeit: «Den Ligaerhalt hatten wir kurz vor Schluss geschafft, anschliessend konnten wir planen. Zuerst tätigten wir die Zuzüge von Boranijasevic und Guerrero, dann verpflichteten wir Trainer André Breitenreiter.» Inklusive den Coaches kam es beim FCZ zu 26 personellen Änderungen. Das bedeutete viel Arbeit für den Sportchef. Jurendic:

«Im Sommer habe ich meine Frau und meinen Sohn fünf Wochen in die Ferien geschickt, um mich in dieser intensiven Zeit ganz der Kaderplanung und dem Transferwesen zu widmen.»

Der Verzicht auf die Liebsten und Einsatz im Beruf zahlten sich aus. Der FCZ gewann die ersten vier Ligapartien, verlor zwar die ersten Vergleiche gegen YB und Basel und schied im Cup gegen Challenge-League-Klub Yverdon aus, aber ist seither im Hoch. Seit Oktober sind die Zürcher in 15 Meisterschaftspartien unbesiegt geblieben. Bleibt das auch in Luzern so? «Die Frage kann ich erst nach dem Match beantworten, wir wollen wieder das Maximum herausholen», sagt der 44-Jährige. Wegbegleiter bezeichnen ihn als feinen, intelligenten Menschen, der sehr kompetent ist. Ihm ist wichtig, dass er in einem Team tätig ist, in dem mit Begeisterung für die Sache gute Arbeit geleistet wird.

Marinko Jurendic feierte als Stürmer des FC Luzern nach dem Halbfinalsieg in Aarau den Einzug in den Cupfinal 2005. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Aarau, 14. April 2005)

Beim SFV den «Schweizer Weg» massgeblich mitgeprägt

Sein Rucksack ist reich gefüllt: Kriens führte er als offensiv ausgerichteter Trainer in die Promotion League. Bei Aarau in der Challenge League lief es ihm weniger gut, nach nur 26 Spielen erfolgte das Aus. «Ich konnte die Zeit in Aarau als wertvolle Erfahrung mitnehmen.» Dazu zählt sicher auch die fünfjährige Phase beim Verband, wo er die Ausbildungsphilosophie, den sogenannten «Schweizer Weg», massgeblich mitprägte.

Den Sportchef-Job habe er nicht auf dem Radar gehabt, so der Ex-U21-Coach. Als FCZ-Präsident Ancillo Canepa und dessen Frau Heliane ihn vor anderthalb Jahren für das Amt anfragten, «brauchte ich einige Tage Bedenkzeit». Jetzt ist «Jure» der Kaderplaner des FCZ-Wunders.

