«Kaká» spielt wieder beim FCL – Landsmann Gvilia ist Meister Die Georgier Otar Kakabadse und Valeriane Gvilia spielten beide beim FCL. Kakabadse steht für die Luzerner wieder auf dem Platz, Gvilia wurde mit Legia Warschau Meister in Polen. Daniel Wyrsch Aktualisiert 13.07.2020, 21.02 Uhr

FCL-Verteidiger Otar Kakabadse liess sich gegen Lugano gleich zwei Assists gutschreiben.

Bild: Martin Meienberger/freshfocus (Luzern, 12. Juli 2020)

Otar Kakabadse konnte sich am Sonntag mit seinen Luzerner Teamkollegen von den rund 800 Fans in der Swisspor-Arena feiern lassen. Der FC Luzern hatte eine grossartige Mentalität bewiesen, dem FC Lugano nach einem 0:3-Rückstand ein 3:3-Unentschieden abgerungen. Der georgische Nationalspieler hatte seinen Anteil am erfolgreichen Comeback der Innerschweizer. Zum 1:3 nach etwas mehr als einer Stunde lieferte er die Vorlage für Pascal Schürpf, beim 3:3 passte er auf Lorik Emini, der ebenfalls für Doppeltorschütze Schürpf auflegte.

Allerdings zeigte sich «Kaká», wie Kakabadse manchmal in Anlehnung an den früheren brasilianischen Weltfussballer von 2007 genannt wird, angesprochen auf seine gelungenen Aktionen gegen Lugano bescheiden und smart. Der 25-jährige Rechtsverteidiger wollte zuerst über etwas anderes reden. «Ich bin sehr glücklich, dass ich mein Comeback zu Hause geben konnte. Mein Dank gilt der ganzen FCL-Familie, sieben Monate konnte ich wegen des Bänderrisses im Sprunggelenk nicht spielen. Im Verein haben sie mir geholfen, damit ich jetzt wieder auf den Rasen zurückgekehrt bin.» Erst dann sprach Otar Kakabadse über den Match: «Das war ein besonderes Spiel, nach dem 0:3 dachte wohl niemand, dass wir noch eine Chance auf einen Punktgewinn haben werden.»

Die Stärke des FCL: Nie aufgeben

Der spielstarke Aussenverteidiger erklärte das Rezept der Mannschaft von Fabio Celestini: «Never give up!» Nie aufgeben. «Dieses Gefühl, diese mentale Stärke haben nicht viele Mannschaften. In Zukunft kann diese Tugend für uns sehr wichtig sein», sagte Otar Kakabadse. Er ist seit zwei Jahren beim FCL und sein Vertrag läuft noch bis zum Ende der nächsten Saison. Wird er den Kontrakt erfüllen?

«Ich hoffe es, ich will jetzt wieder regelmässig spielen. Ich bin auf einem guten Weg»,

antwortete der Mann aus Tiflis. In dieser Saison hat er bisher insgesamt 22 Spiele absolviert, 15 in der Liga, das eigentliche Comeback gab er am Mittwoch in Genf gegen Servette (0:2-Niederlage). Schon in der ersten Spielzeit bei Luzern kam Kakabadse nur auf 12 Ligapartien, damals zwang ihn eine Adduktorenverletzung länger zum Zuschauen.

Nun ist Otar Kakabadse froh, dass die Saison trotz der Coronafälle beim FC Zürich zu Ende gespielt werden kann. Vor dem Entscheid der Swiss Football League, die Saison fortzusetzen sagte er: «Ich will mir gar nicht erst vorstellen, dass dieselbe Situation wie im Frühling wieder eintreten könnte.» Er meinte damit den Lockdown. Zusammen mit seiner Ehefrau durchstand er diese Zeit in seiner Wohnung in einem der Hochhäuser neben dem Stadion. «Immerhin waren wir zu zweit, andere ausländische FCL-Profis leben hier ganz allein.» Zurück nach Georgien konnten sie nicht, weil es keine Flüge mehr gab.

Gvilias erfolgreicher Weg mit Legia Warschau

Valeriane Gvilia (links) bejubelt mit seinem georgischen Landsmann Otar Kakabadze (zweiter von rechts), Ruben Vargas (rechts) ein Tor von Blessing Eleke (Nummer 10). Bild: Salvatore Di Nolfi/Keystone (Genf, 15. September 2018)

Immer Kontakt gepflegt hat Otar Kakabadse mit seinem Landsmann Valeriane «Vako» Gvilia. Eine halbe Saison hatten sie beim FCL zusammengespielt, im georgischen Nationalteam sollten sie sich im September für zwei Länderspiele wiedersehen. «Ich bin wirklich glücklich für ihn. Denn er hatte eine schwere Zeit nach Luzern. Vako Gvilia machte zuerst einen Schritt zurück und dann zwei Schritte vorwärts. Am Samstag feierte er die Meisterschaft in Polen», freute sich Kakabadse. Legia Warschau wurde bereits zwei Spieltage vor Schluss Meister und muss eine Qualifikationsrunde überstehen, um in die Champions League zu kommen.

Mittelfeldspieler Valeriane Gvilia schoss am Samstag für Legia Warschau im Heimspiel gegen Cracovia den Treffer zum 2:0-Endstand. Die inzwischen erlaubten 8000 Zuschauer im Stadion waren begeistert.

Gvilia zur Freude über den Meistertitel: «Natürlich sind wir sehr glücklich und haben schon ein wenig gefeiert.» Er spielte oft hinter den beiden Stürmern. In total 47 Spielen hat er 11 Tore geschossen und 9 Assists gegeben. In der Ekstraklasa, der höchsten Liga Polens, absolvierte Gvilia 35 Partien, erzielte 8 Treffer und gab 6 Torvorlagen. Er wurde zudem zum besten Mittelfeldspieler gewählt.

Weiler und Meyer schätzten den Mittelfeldmann zu wenig

Beim FCL war Gvilia vom damaligen Trainer René Weiler als nicht gut genug eingeschätzt worden. Der 26-jährige Georgier wechselte im Januar 2019 leihweise zu Gornik Zabrze. Die Rückrunde beim früheren polnischen Meister endete mit dem erhofften Ligaerhalt, ehe Luzern-Sportchef Remo Meyer den technisch versierten Offensivmann an Legia Warschau verkaufte.

«So ist der Fussball. Man weiss nie, was passieren kann. Ich bin jetzt happy in Warschau»,

betonte Valeriane Gvilia mit einem Lächeln.