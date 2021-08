FC Luzern FCL-Sportchef kämpft abseits des Rasens um Unterschrift von Filip Ugrinic – sonst droht ein Tiefpreis-Transfer Der FCL-Sportchef hat angekündigt, dass Filip Ugrinic in diesem Sommer nicht zur Schweizer Konkurrenz wechselt. Jetzt muss Remo Meyer die Vertragsverhandlungen mit dem Jungstar erfolgreich zu Ende bringen, sonst könnte Ugrinic im Winter zum Discountpreis andernorts unterschreiben. Daniel Wyrsch 10.08.2021, 08.00 Uhr

Viel wurde in den vergangenen Wochen über Filip Ugrinic berichtet. Der offensive Mittelfeldspieler ist als einziger Profi des FC Luzern besser als in der letzten Spielzeit in die neue Saison gestartet. Der 22-jährige Stadtluzerner hat in den ersten Begegnungen eine ähnlich tragende Rolle gespielt wie 2020/21 der österreichische Internationale Louis Schaub, der mit acht Toren und zehn Assists in 32 Ligapartien FCL-Topskorer wurde. Bei Ugrinic stehen nach drei Meisterschaftsspielen zwei Treffer und ein Assist auf dem Konto.