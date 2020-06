Kann der FCL Geisterspiele? Celestini macht sich Gedanken zu den schwachen Testpartien Luzern-Trainer Fabio Celestini hat seine Spieler nach der 0:3-Niederlage im Testspiel gegen Vaduz explizit in Schutz genommen. Doch er weiss natürlich, dass seine Mannschaft zum Re-Start der Liga am nächsten Sonntag zu Hause gegen Basel eine klare Leistungssteigerung braucht. Daniel Wyrsch, Vaduz 14.06.2020, 10.47 Uhr

FCL-Trainer Fabio Celestini gestikuliert bei der 0:3-Pleite in Vaduz. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (13. Juni 2020)

Der FC Luzern tut sich schwer in den Testspielen vor leeren Stadien. Am Samstag kassierte er im Rheinpark beim Challenge-League-Zweiten FC Vaduz eine deutliche 0:3-Niederlage. Schon in den ersten beiden Testpartien nach dreimonatiger Coronapause war es den Innerschweizern gegen Mannschaften aus der Challenge League nicht wie gewünscht gelaufen: Nur 2:2 gegen Schaffhausen (9.) und gar eine 0:5-Pleite nach schwacher Leistung gegen den wahrscheinlichen Super-League-Aufsteiger Lausanne-Sport. Dazu kommt eine weitere 0:5-Heimniederlage im Testkick gegen den FC Zürich eine Woche vor dem Lockdown am 7. März.

Obwohl sich Celestini nach dem Schlusspfiff in Vaduz hinter seine Equipe stellte, hat sich der 44-jährige FCL-Trainer zur schwachen Geisterspiel-Bilanz Gedanken gemacht: «Das ist eine Spezialsituation.» Und:

«Wir brauchen unsere Fans und Emotionen von draussen etwas mehr als andere Teams.»

Fabio Celestini weiss, wie seine Spieler im Frühjahr 13 Punkten aus fünf Ligaspielen errangen: «Das hatte mehr mit unserer Zweikampfstärke, Lust und Winnermentalität zu tun als mit spielerischen Qualitäten».

Lucas kehrt zum Re-Start gegen den FC Basel zurück

Zuversicht gibt Celestini, dass Innenverteidiger Lucas Alves (Narbe beim Auge) am nächsten Sonntag (16 Uhr) zum Re-Start der Meisterschaft daheim gegen Basel wieder spielen kann. In Vaduz und gegen Lausanne wurde der robuste und kampfstarke Brasilianer schmerzlich vermisst. Weil Captain Christian Schwegler und Tsiy Ndenge erneut länger mit Knieverletzungen ausfallen dürften, wird aller Voraussicht nach Vize-Captain Lucas den Tabellensechsten gegen den FCB (3.) und in den weiteren zwölf Ligapartien sowie im Cup-Viertelfinal gegen Meister YB (5. August) auf den Platz führen.

Fabio Celestini vertraut weiterhin seinen Profis, lobte sie in Vaduz explizit für ihren Arbeitsethos. «Die Spieler haben in den vergangenen vier Wochen der Vorbereitung hervorragend mitgezogen. Ich habe keine Angst für den Wiederbeginn der Meisterschaft.» Trotz der 0:3-Klatsche im Fürstentum Liechtenstein hat er am Samstag «ein anderes Gesicht gegen Vaduz» gesehen als drei Tage vorher gegen Lausanne-Sport. «Wir haben besser kommuniziert, Mentalität gezeigt und phasenweise guten Fussball gespielt.» Bei einer besseren Chancenauswertung «wäre auch ein 3:3-Unentschieden möglich gewesen».

Celestini fordert einen Formanstieg um 10 bis 15 Prozent

Seiner Mannschaft fehle ein Erfolgserlebnis in Form von Toren, sagte Fabio Celestini. «Wir haben während dem dreimonatigen Unterbruch das Vertrauen in unsere Fähigkeiten etwas verloren.» Wie erwähnt beschäftigt sich der in Pflichtspielen noch ungeschlagene FCL-Coach aber nicht allzu sehr damit. «Die Spieler sind ein bisschen müde und nicht schnell genug im Kopf. Wir müssen nächste Woche im Training noch einen Fortschritt von 10 bis 15 Prozent in Sachen Spritzigkeit, Entschlossenheit und Konzentration machen.» Fabio Celestini ist sicher: «Die Meisterschaft, wenn es wieder um Punkte geht, ist dann eine ganz andere Sache als Testspiele.»