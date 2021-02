Fussball Nun folgt das Auswärtsspiel gegen Winterthur: Kann der SC Kriens wieder punkten? Der SC Kriens spielt heute auswärts in Winterthur. Trainer Bruno Berner spricht von einem Gegner, der schwierig einzuschätzen ist. Turi Bucher 22.02.2021, 17.31 Uhr

Krienser Jubel beim Sieg gegen Chiasso. Bild: Pius Amrein (Kriens, 20. Februar 2021)

Fussball Der SC Kriens hätte vor zehn Tagen auswärts in Winterthur antreten sollen. Die Partie wurde dann wegen unbespielbaren Terrains (Schnee) auf heute (18.15) verschoben. Die Zürcher haben unterdessen die vierte Challenge-League-Niederlage in Serie eingesteckt, am Samstag 1:3 in Neuenburg, davor aber auch mit dem 6:2 gegen den FC Basel für eine Cup-Sensation gesorgt. Derweil tankte Kriens mit dem 2:0-Penaltysieg daheim gegen Chiasso Moral.

Winterthur hat nach seinen vier «Null-Runden» (0:1 in Schaffhausen, 2:3 gegen GC, 1:4 bei Stade Lausanne-Ouchy und 1:3 in Neuenburg) schon neun Punkte Rückstand auf Schaffhausen beziehungsweise auf den Barrageplatz (Rang 2), muss, zumindest in der Meisterschaft, retten, was noch zu retten ist. SCK-Trainer Bruno Berner sagt: «Winterthur ist schwierig einzuschätzen, weist in der Liga im Moment nicht die beste Form vor. Aber klar ist: Der FCW verfügt über einen Topangriff, den wir in den Griff bekommen müssen.» Die Distanz zwischen Winterthur und Kriens beträgt ebenfalls massive acht Punkte.

Winterthur weiterhin ohne Topmann Callà

Dem FCW fehlt Teamleader David Callà, der bestimmt noch zu den Top 3 der besten Challenge-League-Fussballer gehört, wegen einer Entzündung am Fussrist. Beim 1:3 in Neuenburg waren auch Stammtorhüter Raphael Spiegel und der Ex-Luzerner Remo Arnold verletzt nicht dabei. Ex-Nationalspieler Innocent Emeghara stand nicht einmal im Aufgebot. Den Kriensern fehlen Daniel Follonier (Muskelfaserriss), Robin Busset (Achillessehne) und Albin Sadrijaj (Reizung im Knie).