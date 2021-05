FUSSBALL Krienser Challenge-League-Schiff will Kurs Richtung rettendes Ufer nehmen Drittletztes Saisonspiel für den SC Kriens (Dienstag, 19.00) in Aarau – auch drittletztes Spiel in der Challenge League? Turi Bucher 11.05.2021, 06.05 Uhr

Kriens-Stürmer Patrick Luan (in Grün-Weiss) am letzten Freitag im Zweikampf mit Thuns Nikki Havenaar.



Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Kriens, 7. Mai 2021)

Vor den letzten drei Spielen der Challenge-League-Meisterschaft im totalen Abstiegskampf sagt Kriens-Trainer Bruno Berner: «Wir befinden uns in der besten Form der ganzen Saison. Das müssen wir auf dem Rasen umsetzen – für den Klub das Herz in die Hand nehmen.»

Nachdem der SC Kriens am vergangenen Freitag gegen Aufstiegsanwärter Thun einen wichtigen Punkt daheim behielt, wartet heute in Aarau (19.00) eine weitere sehr schwierige Aufgabe. Die viertplatzierten Aarauer haben noch minimste Chancen, den Barrageplatz zu erreichen. Wenn Kriens-Coach Berner «von der besten Form» spricht, dann meint er: Kriens hat in den letzten vier Spielen acht Punkte geholt. Das ist beachtlich. Für das Spiel gegen Aarau stehen Berner alle Spieler zur Verfügung. Wie ein erfahrener Kapitän auf hoher See sagt er: «Alle Mann an Deck, alle Mann an Bord. Sie sollen die Segel hissen, das Ruder in die Hand nehmen.» Und vielleicht wie hungrige Seemänner den einen und anderen Punkt aus dem Brügglifeld exportieren?

Kriens hat Kurs auf die Insel aufgenommen

Gespannt blicken die Krienser natürlich auch auf das Direktduell Wil – Chiasso (Dienstag, 20.00). Neuchâtel Xamax, ebenso ­empfindlich in Abstiegsgefahr, stand schon am Montag auswärts bei Stade Lausanne-Ouchy im Einsatz.

Der FC Aarau war zuletzt vor allem wegen des Halbfinal-Dramas gegen den FC Luzern (1:2) in den Schlagzeilen, insbesondere dessen Trainer Stephan Keller, der nach Spielschluss einen Ballbuben massregelte und danach den FCL des Zeitspiels bezichtigte. Beides wurde in der Öffentlichkeit mit Entrüstung beziehungsweise Verwunderung registriert. Berner (43) kennt Keller (41) gut, sie spielten zusammen bei den Grasshoppers in der U21 und wurden unter Trainer Alain Geiger Schweizer Meister. Der GC-Kapitän hiess: Bruno Berner.

Der Seegang ist immer noch garstig, stürmisch. Das rettende Ufer, der Ligaerhalt, ist noch nicht erreicht. Kriens hat in den vergangenen Spielen Kurs auf die Insel aufgenommen, aber es braucht laut Berner noch: «Schlauheit, Keckheit, Cleverness.» Für Berner entscheidende Faktoren in den beiden Gefahrenzonen und vor den Toren, «denn das stete Bemühen ist sowieso die Voraussetzung, die Basis».

Berner schwärmt: Nicht von Aarau, aber von Hoarau

SCK-Trainer Bruno Berner erwähnt als Beispiel für die Cleverness Guillaume Hoarau, den 37-jährigen dreifachen Sion-­Torschützen vom Wochenende, «der mit seinem Alter nicht mehr explodieren muss, den Unterschied aber mit koordinativer Brillanz und eben Schlauheit macht».

Und mit Hoarau wären wir ja namentlich schon fast wieder bei Aarau. Kriens konnte den FCA in dieser Saison noch nie bezwingen, hat aber auch nur einmal verloren (2:2, 1:3, 0:0). «Jetzt entscheiden die Details», sagt Berner.

Oder in der Seemanns­sprache: Schotten dicht, beim Klabautermann, das Krienser Schiff soll in den letzten drei Runden nicht mehr sinken. SCK ahoi!

Hinweis

Das Spiel FC Aarau – SC Kriens wird im Livestream des Fussballverbandes übertragen:

www.sfl.ch/challengeleague/matchcenter