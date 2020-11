Karateschule des Krienser Toni Romano ist ein Ort der Bewegung und Begegnung für agile Senioren Der Krienser Toni Romano bietet in seiner Karateschule auch Kurse für die älteren Semester an. Diese sind aktuell beliebter denn je. Stephan Santschi 11.11.2020, 18.00 Uhr

Mittlerweile machen die Senioren diese Übungen in der Krienser Karateschule mit Maske, aber nicht minder motiviert. Bild: PD

«Ein 72-jähriger Senior schrieb mir, ob uns bewusst sei, wie wichtig dieses Training für die ganze Gruppe ist. Er bezeichnete es als Höhepunkt der Woche, zumal in dieser schwierigen Zeit auch die sozialen Kontakte sehr bedeutsam sind», erzählt Toni Romano und mit einem Lächeln fügt er an: «Diese Reaktion ist herzerwärmend, sie hat mich sehr gefreut.» Romano ist Inhaber der Taisho-Karateschule mit Standorten in Kriens, Luzern, Horw und Altdorf. Im vielfältigen Angebot stehen auch 65plus-Kurse für die älteren Semester. «Wir bieten diese seit vielen Jahren an. Zuletzt hat das Interesse nochmals zugenommen, der Zulauf ist gewaltig. Bald müssen wir wohl Wartelisten einführen.»

Als der Bundesrat vor zwei Wochen die Coronamassnahmen wegen der steigenden Anzahl positiver PCR-Tests auch für den Sport massiv verschärft hat, startete Romano eine Umfrage, ob er das Angebot aufrechterhalten solle. Der Tenor war eindeutig: «Offen lassen, solange es geht.» Und so treffen sich die Senioren im Dojo in Kriens weiterhin einmal pro Woche, um sich selber etwas Gutes zu tun. Denn etwas geht in der medialen Dauerbeschallung mit steigenden Infektionszahlen unter: Die Bedeutung des Immunsystems und wie man es stärken kann.

Gesundheit ist mehr als Abwesenheit von Krankheit

Der Lockdown im Frühjahr mit der Aufforderung, zu Hause zu bleiben, hat sich negativ auf die Fitness betagter Menschen ausgewirkt. «Sie werden lethargischer, ihnen fehlt die Power, sie schlafen schlecht», bemerkt Romano. Um diesem Trend entgegenzuwirken, schafft er einen Ort der Begegnung und Bewegung, «viele suchen einfach auch nur eine Stube, um reinzusitzen, einen Kaffee zu nehmen und zu reden». In der Diskussion um Corona-Risikogruppen geht vergessen, dass Gesundheit mehr ist als die Abwesenheit von Krankheit, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert sie als einen Zustand körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens. Derzeit käme die ältere Generation aber oft mit einer grossen inneren Spannung ins Training.

Wie sein Team ist Romano dank der Zusammenarbeit mit Pro Senectute in der Früherkennung von Depressionen geschult. Aktuell herrsche in der Gesellschaft eine erhöhte Grundaggression, beim Streben nach Abstand komme es vermehrt zu Pöbeleien – auch gegenüber Älteren. Zudem fürchten diese, wie während des Lockdowns, von der Gesellschaft abgeschnitten zu werden. «Dagegen möchten sich die Seniorinnen und Senioren auflehnen, deshalb wollen sie agiler werden», sagt Romano und er erklärt: «Wenn sie wissen, dass sie wegen eines Schubsers im Bus nicht gleich umfallen, stärkt dies auch ihr Selbstvertrauen.»

So funktioniert Karate zu Coronazeiten

In den Trainingsräumen der Taisho-Karateschule gilt nun eine Maskenpflicht, Körperkontakt ist untersagt, die Mindestabstände müssen eingehalten werden. Der Freude am Sport tut dies allerdings keinen Abbruch. Toni Romano und sein Team wissen mit dieser Situation umzugehen, «wir lassen uns nicht unterkriegen», sagt er und lacht.

Auf dem Programm stehen Übungen für den Rücken, die Balance, die Atmung und die Dehnung. Auch Schlag- und Abwehrtechniken werden durchgeführt, allerdings in Zeitlupe. «In dieser schnellen und hektischen Welt tut dies ganz gut. Zudem erkennt man auf diese Weise die Fehler besser.» Jeder Teilnehmer erhalte Aufgaben für zu Hause, um an Defiziten zu arbeiten. Auch auf eine staatliche Schliessung seines Dojos wie im März ist Toni Romano vorbereitet: «Dann gehen wir nach draussen, machen Jogging und Gymnastik im Freien.»