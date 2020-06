Rückblick Karin Thürigs Bronzemedaille in Athen: Das Highlight eines Multitalents Die Radfahrerin Karin Thürig aus Rothenburg gewinnt 2004 Olympia-Bronze im Zeitfahren, obwohl ihr ein Missgeschick widerfährt. Stephan Santschi 16.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Titel, Medaillen, grosse Momente – Karin Thürigs umfangreiches Palmarès könnte wohl drei Spitzensportkarrieren füllen. Sie war zweifache Weltmeisterin im Duathlon und zweifache Weltmeisterin im Einzelzeitfahren auf der Strasse. Sie gewann zwei Bronzemedaillen an Olympischen Spielen im Zeitfahren (2004, 2008) und als Triathletin entschied sie fünf Ironman-Events für sich – um nur die wichtigsten Triumphe zu nennen.

Karin Thuerig, Bronzemedaillengewinnerin im Zeitfahren an den Olympischen Spielen in Athen, wird nach ihrer Ankunft am Zürcher Hauptbahnhof von Angehörigen und Fans gefeiert. Bild: Steffen Schmidt/Keystone (23. August 2004)

«Mein Herz schlug für vieles. Neben dem Sport habe ich immer auch ein wenig gearbeitet. Mir war es wichtig, in meinem Leben eine Balance zu haben», erzählt die heute 47-jährige Luzernerin aus Retschwil, die seit der Heirat mit Pascal Bucher vor acht Jahren Karin Bucher-Thürig heisst.

Karin Thürig beim Empfang in ihrer Heimatgemeinde Retschwil, die heute zu Hitzkirch gehört. Bild: Guido Röösli (23. August 2004)

Wenn es darum geht, ein Highlight herauszuheben, legt sie sich aber sofort fest: die Olympischen Sommerspiele 2004 in Athen. Im Einzelzeitfahren auf der Strasse gewann die damals 32-Jährige die Bronzemedaille. «Das kam ein Stück weit wie aus dem Nichts. Ich hatte in meiner Kindheit nie den Traum, an Olympia für Furore zu sorgen. Und meine Spitzensportkarriere hatte ich ja auch erst 2001 lanciert», erzählt Bucher-Thürig.

Der Ausfall von Motivator Robbie Williams

Dass das Multitalent in Griechenland zu den Medaillenkandidatinnen gehören würde, kristallisierte sich im Vorfeld aber bald einmal heraus. «Athen ist mir noch immer extrem präsent. Der riesige Event, das Athletendorf und das Drumherum bleiben unvergesslich.» Die 24 Kilometer lange Radstrecke des Badeortes Vouliagmeni kam ihr dank der vielen kleinen Steigungen entgegen.

Karin Thürig. PD

Verheiratet mit Springreiter Pascal Bucher Die Rothenburgerin Karin Bucher-Thürig (Bild) beendete die Profikarriere als Radfahrerin, Duathletin und Triathletin im Jahr 2011. Sie ist verheiratet mit Pascal Bucher, einem erfolgreichen Springreiter, der letztes Jahr zum dritten Mal die Luzerner Kantonsmeisterschaft gewann. Gemeinsam mit den Kindern Lara (7) und Ramon (4) leben sie in Retschwil. Beruflich ist die studierte Betriebswirtschafterin am Schweizer Paraplegikerzentrum in Nottwil als Controllerin tätig. Sport betreibt die 47-Jährige als Hobby weiterhin regelmässig, sei es beim Joggen, auf dem Velo oder beim Schwimmen. Mit ihrem Mann teilt sie die Freude an Pferden. (ss)

Früh aber widerfuhr Thürig ein Malheur, sie verlor den Funkkontakt zum Begleitfahrzeug. «Irgendwie riss ich den Stecker raus. Mir fehlten die Informationen zum Rennen und auch die Musik, die mich immer stark motiviert hat.» Keine Kenntnisse also über ihre Position im Rennen und auch kein «let me entertain you» von Robbie Williams in den Ohren, um die Strapazen auszublenden. «Doch als Spitzensportlerin lernt man, mit unerwarteten Situationen umzugehen. Darauf bereitet man sich vor.»

Im Nachhinein habe sie dieser Zwischenfall nicht entscheidend beeinträchtig. «Wären die Rückstande auf Silber und Gold nicht so gross gewesen, hätte ich damit wohl mehr gehadert.» Auf die zweitklassierte Amerikanerin Deirdre Demet-Barry verlor sie 19 Sekunden, auf die überlegene Holländerin Leontien Zijlaard-Van Moorsel fehlten 43 Sekunden. Die Freude über die erste olympische Auszeichnung für eine Schweizerin im Strassenrennsport überhaupt war deshalb ungetrübt.

Karin Thürig gewinnt den Ironman 2011 in Zürich. Bild: Steffen Schmidt/Keystone (10. Juli 2011)

Zu Hause hat sie nur eine Trophäe aufgestellt

Olympia-Bronze in Athen war dabei nicht das einzige Ausrufezeichen, das sie im Jahr 2004 setzte. Nur einen Monat später gewann Thürig in Bardolino am Gardasee den Weltmeistertitel im Zeitfahren und dies, obwohl sie im Vorfeld eine Grippe mit Fieber erlitten hatte. «In Bardolino gelang mir eines der besten Rennen meiner Karriere», das Jonglieren am eigenen Limit war perfekt aufgegangen. Im Dezember machte sie die Trilogie des Erfolgs perfekt, an den Swiss Sports Awards in Bern wurde sie zur Schweizer Sportlerin des Jahres gewählt.

«Diese Trophäe ist die einzige, die ich aufgestellt habe. Sie steht für die Wertschätzung meines Sports. Alle anderen Auszeichnungen habe ich in einem Sack. Ich präsentiere meine Erfolge nicht gerne, auch nicht zu Hause.»

Ob sie noch mehr hätte aus ihrer Laufbahn herausholen können, wenn sie sich auf eine Sportart konzentriert hätte, weiss Karin Bucher-Thürig nicht. «Ich hatte nie gerne einen klaren Trainingsplan, arbeitete ausser vor Olympia 2004 auch nie eng mit Trainern zusammen. Das hätte auf Dauer nicht funktioniert», erklärt sie und betont: «Ich hatte Mühe, auf etwas zu verzichten. Ich war mein eigener Chef, es war mir immer wichtig, glücklich und zufrieden zu sein. Ich würde rückblickend nichts anders machen.»