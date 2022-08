Trotz Stucki und Aeschbacher: Ende der Berner Monarchie

Kein neuer König Die Berner Erbmonarchie im Schwingsport ist beendet Christian Stucki wird ein kleiner Schritt zum Verhängnis und Matthias Aeschbacher macht im Schlussgang eigentlich alles richtig. Trotz 17 Kränzen bleibt den Bernern die Thronfolge verwehrt. Klaus Zaugg 1 Kommentar 28.08.2022, 20.41 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Matthias Aeschbacher (oben) fehlen im Schlussgang gegen Joel Wicki mehrmals nur wenige Zentimeter und er wäre der nächste Berner König geworden. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Am Sonntagmorgen sind die Berner noch zuversichtlich. Unter den 36 bestklassierten Bösen finden wir 14 Berner. Christian Stucki kann seinen Thron noch verteidigen. Matthias Aeschbacher, Fabian Staudenmann, Curdin Orlik, Kilian Wenger oder Bernhard Kämpf sind mehr als nur Kronprinzen. Und am Ende werden die Berner mit 17 Kränzen auch mit Abstand am meisten Eichenlaub nach Hause nehmen (Nordostschweizer 10, Innerschweizer gar nur 7).

Aber die Erbmonarchie ist beendet. Gehen wir erst einmal der Frage nach, warum Christian Stucki seinen Titel nicht verteidigen kann? War es das Alter von 37 Jahren? Ein übermächtiger Gegner? Nein, etwas ganz Banales ist ihm zum Verhängnis: Ein Schritt zurück im falschen Augenblick. Es ist eine winzige, kaum wahrnehmbare Schwäche, die dem König völlig unerwartet zum Verhängnis wird.

Natürlich ist Nick Alpiger «böse». Aber eigentlich keiner, den die «bösen» Berner fürchten. Keiner, dem ein «Königs-Sturz» zugetraut wird. Im sechsten Gang kann Christian Stucki gegen Nick Alpiger antreten. Psychologisch eher ein «kann» als ein «muss.» Aber Christian Stucki verliert einen der seltsamsten, mattesten und unspektakulärsten Gänge seiner grandiosen Karriere.

Christian Stucki muss dominieren, er darf nicht zurückweichen

Diese Niederlage gibt einen faszinierenden Einblick in die Kunst des eidgenössischen Hosenlupfes. Es geht um ein Detail, das von blossem Auge fast nicht erkennbar ist. Nicht um eine brillante, für den Gegner völlig überraschende Angriffsvariante oder um eine Kombination verschiedener Schwünge oder um einen eiskalt geführten Konter. Es geht nur um einen Schritt.

Christian Stucki bekommt Nick Alpiger einfach nicht in den Griff. Der Kampf wird ein mühseliges «Knorz» und schon scheint es, als ende die missglückte Übung wenigstens mit einem Gestellten (Remis). Da erwischt Nick Alpiger, nach erfolgreichem «Abwehrkampf» immer noch frisch und hellwach, den König in der Rückwärtsbewegung.

Der Koloss Christian Stucki wird in der Rückwärtsbewegung von Nick Alpiger überrascht. PHILIPP SCHMIDLI

Der Titan, zermürbt, irgendwie frustriert, macht einen Schritt zurück und wird eiskalt erwischt. Es ist dieser Schritt rückwärts, der Christian Stucki zum Verhängnis wird. Ein Titan wie er muss dominieren, ist von seiner Postur, seiner Kraft her zur Dominanz verurteilt. Er darf niemals zurückweichen. Verliert er die Initiative, die Kontrolle, wird er verwundbar.

Matthias Aeschbacher verliert nicht, er gewinnt einfach nicht

Matthias Aeschbacher weiss das. Der Emmentaler hat die bernische Monarchie in einem der besten, dramatischsten Schlussgänge der Geschichte beinahe um einen fünften König und drei weitere Jahre verlängert. Joel Wicki wankt und biegt sich unter den Angriffen von Matthias Aeschbacher.

Die Schwinger vor dem Einmarsch in die Arena: Der Fokus ist auf Topfavorit Samuel Giger gerichtet. Keystone Die Zwilchhosen sind fein säuberlich aufgehängt. Swiss-Image Florian Gnägi und König Christian Stucki (rechts) beim Einmarsch. Keystone Über 50'000 Fans erheben sich und singen vor dem Anschwingen die Nationalhymne. Keystone Und dann ist alles bereit: Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest 2022 kann auch sportlich starten. Keystone Einer der ersten Sieger: Armon Orlik gewinnt im 1. Gang gegen Lario Kramer. Swiss-Image Der Aargauer Nick Alpiger holt sich gegen Michael Wiget ebenfalls einen Sieg. Swiss-Image Zuschauer verfolgen die Schwinger auf dem Public Viewing vor der Schwingerarena im 1. Gang. Keystone Drinnen in der Arena gewinnt der amtierende Schwingerkönig Stucki derweil seinen ersten Gang gegen Damian Ott, der enttäuscht am Boden liegt. Freshfocus Marcel Bieri fasst Curdin Orlik in das Gesicht. Freshfocus König Kilian Wenger (oben) gegen Benjamin Gapany. Keystone Domenic Schneider (links) gegen Michael Ledermann. Keystone Die Schwingerfans in der Schwingerarena. Keystone Strahlen mit der Sonne um die Wette: Zwei Ehrendamen in der Schwingerarena im 1. Gang. Keystone Diese Luftaufnahme verdeutlicht die Grösse des ganzen Areals. Swiss-Image Auch das Steinstossen steht im Fokus. Wer den Stein stösst, ist hier nicht zu erkennen. Swiss-Image Ob es da auf dem Holz bequem ist? Schlafen kann er alleweil, der gute Mann. Freshfocus Alles im Griff: Eine Kamerafrau filmt auf dem Fernsehplatz. Keystone Unter anderem fängt sie ein, dass König Christian Stucki (oben) gegen Dario Gwerder gewinnt. Keystone Nach einem Gestellten zu Beginn siegt Topfavorit Samuel Giger im 2. Gang. Keystone Nick Alpiger siegt gegen Marco Ulrich und verbleibt im Klassement an der Spitze. Swiss-Image Joel Strebel, den man hier kaum sieht, gewinnt gegen Philipp Lehmann. Keystone Stefan Strebel, der technische Leiter, steht in der mit über 50'000 Fans gefüllten Arena. Freshfocus Wenig später sind die Fans in der Mittagspause. Keystone Werner Schlegel jubelt über einen Sieg gegen Raphael Arnold. Swiss-Image Ausserhalb der Arena machen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer in Liegestühlen bequem. Keystone Joel Wicki (dunkle Hose) bezwingt Nick Alpiger. Wicki reiht sich damit weit vorne in der Rangliste ein, Alpiger muss seine erste Niederlage hinnehmen. Keystone Gigantenduell zwischen Pirmin Reichmuth (rechts) und dem amtierenden Schwingerkönig Christian Stucki. Freshfocus Das bessere Ende behält Pirmin Reichmuth für sich. Er ist einer von zwei Schwingern, die am ersten Tag alle vier Gänge gewonnen haben. Freshfocus Auch Siegermuni Magnus ist in der Arena unterwegs. Freshfocus Florian Gnägi (links) und Sven Lang sorgen für spektakuläre Bilder. Keystone Fabian Staudenmann (oben) gewinnt im 3. Gang gegen Dominik Schmid. Philipp Schmidli Joel Strebel gelingt ihm 3. Gang eine Überraschung: Er besiegt Samuel Giger. Freshfocus Joel Strebel lässt sich von den Fans feiern... Feshfocus ... und Top-Favorit Samuel Giger zieht enttäuscht von dannen. Freshfocus Neben dem Schwingen und Steinstossen steht in Pratteln auch Hornussen auf dem Programm. Keystone Dieser Fan hat sich etwas einfallen lassen. Freshfocus Und dieser Zuschauer auf der Tribüne hat dafür den absoluten Durchblick. Freshfocus Joel Wicki (links) ist einer der heissen Anwärter auf den Sieg nach dem Gezeigten am Tag 1. Im 4. Gang legt er Roger Rychen auf den Rücken. Keystone Curdin Orlik (rechts) gewinnt seinen 4. Gang gegen Marco Good und freut sich entsprechend. Swiss-Image Topfavorit Samuel Giger (hellblaues Hemd) wird früh zurückgebunden, gewinnt aber seinen 4. Gang gegen Roman Wandeler (rechts) Swiss-Image Armon Orlik (links, hellblaues Hemd) behält im 4. Gang gegen den zuvor ungeschlagenen Sven Hofer die Oberhand. Keystone Marcel Bieri gewinnt im 4. Gang gegen Michael Bless und feiert. Keystone Matthias Aeschbacher, einer der vielen Berner Favoriten, jubelt nach seinem Sieg im 4. Gang. Swiss-Image Grosser Jubel bei Adrian Odermatt und den Fans der Nordwestschweizer. Der Baselbieter liegt nach dem ersten Tag überraschend in Führung und hat die Maximalpunktzahl von 40.00 Punkten auf dem Notenblatt. Keystone König Kilian Wenger (rechts) besiegt im 4. Gang Stefan Ettlin. Swiss-Image Da muss einiges raus: Domenic Schneider besiegt im 4. Gang den zuvor ungeschlagenen Joel Strebel. Diesen Sieg feiert der Ostschweizer euphorisch. Swiss-Image Und dann öffnet Petrus die Schleusen: Die Fans suchen das Trockene. Keystone Der Samstagabend auf der Festmeile am Esaf in Pratteln. Viel Matsch nach den heftigen Regenschauern. Nicolas Blust Und dann ist schon Sonntag, und es wird wieder gejubelt: Der Aargauer Joel Strebel bezwingt Beni Notz. Swiss-Image Christian Schuler bodigt derweil Severin Schwander. Swiss-Image Nick Alpiger macht sich bereit, die nächste Hürde zu überspringen. Keystone Und er tut genau dies, indem er gegen Philipp roth gewinnt. Swiss-Image Auch König Stucki jubelt. Er lässt Lukas Bissig keine Chance. Swiss-Image Ebenfalls aufeinander treffen im 5. Gang Domenic Schneider und ... Keystone ... Pirmin Reichmuth. Der Zuger bezwingt den Thurgauer und hofft weiter auf die Teilnahme am Schlussgang. Swiss-Image Auch Sven Schurtenberger (rechts) und Michael Ledermann sind im Einsatz. Keystone Grosser Jubel bei Joel Wicki. Der Innerschweizer bezwingt den zuvor makellosen Leader Adrian Odermatt. Swiss-Image Und dann gibt es hohen Beusch: Bundespräsident Ignazio Cassis gibt sich die Ehre – mit den Ehrendamen. Freshfocus Der Festakt in der Arena ist eindrücklich. Keystone Weitere Impressionen vom Festakt. Keystone Weitere Impressionen vom Festakt. Swiss-Image Auch die Alphornbläser, ... Swiss-Image ... die Fahnenschwinger und ... Freshfocus ... die Trommler fehlen natürlich nicht. Swiss-Image Heinz Taennler, OK-Präsident des Esaf 2019 in Zug, wird in die Arena gefahren. Und wir finden: Schnittiger Wagen! Swiss-Image ESV-Verbandspräsident Markus Lauener spricht zu Schwingern und Publikum. Swiss-Image Und auch der Bundespräsident richtet ein paar Worte ans Schwingvolk. Keystone Und dann wird wieder geschwungen. Der 6. Gang steht an. Samuel Giger (oben) hat Christian Schuler im Griff. Swiss-Image Lachen können am Ende beide. Swiss-Image Bernhard Kämpf (rechts) gewinnt gegen Joel Strebel. Keystone Und dann treten auch noch Christian Stucki, der König von 2019, und Nick Alpiger gegeneinander an. Keystone Lange passiert nichts, und plötzlich liegt der König auf dem Rücken. Alpiger glänzt mit einer «taktischen Meisterleistung», wie es Jörg Abderhalden beim SRF nennt. Swiss-Image Und das wird entsprechend gefeiert beim Aargauer. Keystone Joel Wicki bezwingt derweil Matthias Aeschbacher und freut sich. Was er da noch nicht weiss: Er muss sich dem Berner später, im Schlussgang, noch einmal stellen. Swiss-Image Apropos stellen: Richtiggehend aufgestellt wird hier David Schmid (rechts) von Armon Orlik. Doch Schmid ist ein Defensivkünstler und kann dem Bündner ein Unentschieden abringen. Das fühlt sich für den Aargauer wie einen Sieg an. Keystone Und dann wird der Platz gepflegt ... Keystone ... oder halt eben auch geschlafen. Keystone Und wenn der gute Mann etwas zu lange die Augen zugemacht hat, verpasst er einen spektakulären 7. Gang zwischen Samir Leuppi (links) und Mike Müllestein. Er kostet die beiden viel Kraft und einen Sieger gibt es am Ende auch nicht. Swiss-Image Einen Sieg gibt es dafür für Thomas Sempach, der Patrick Räbmatter bezwingen kann. Swiss-Image Das gibt eine Welle mit den bestens gelaunten Fans. Keystone Und dann beginnt er, der grosse Kampf um den Schlussgang. Bernhard Kämpf gewinnt gegen Pirmin Reichmuth. Zunächst lag er selbst fast auf dem Rücken, die Kampfrichter geben dem Zuger das Resultat aber nicht. Keystone Das lässt eben diesen Reichmuth ratlos zurück. Seine Schlussgangteilnahme ist futsch. Peter Schneider / KEYSTONE Ein Sieg für Nick Alpiger (links) und er steht im Schlussgang. Curdin Orlik hat aber etwas dagegen und stellt den Gang. Der Aargauer Alpiger fällt aus der Entscheidung. Am Ende wird er aber geteilter Zweiter. Keystone Und Matthias Aeschbacher drückt Adrian Odermatt ins Sägemehl. Damit steht er als erster Schlussgangteilnehmer fest. Keystone Und das muss der 30-jährige Berner feiern. Freshfocus Einen attraktiven Kampf liefern sich auch Fabian Staudenmann (helle Hose) und Joel Wicki. Freshfocus Lange sieht es aus, als könne Fabian Staudenmann (oben) Joel Wicki aufs Kreuz legen, doch es gelingt dem Berner nicht. Am Ende steht der Sörenberger Wicki im Schlussgang. Swiss-Image Samuel Giger (links) und Domenic Schneider freuen sich über einen Sieg. Keystone Und dann sind die Steinstösser wieder dran. Wir fragen uns: Warum tragen vier Männer den Unspunnenstein in die Arena? Keystone Weil er brutal schwer ist natürlich. Das merkt auch Simon Hunziker. Keystone Er hat aber alles unter Kontrolle, wie es scheint. Keystone Gewinnen tut aber ein anderer: Reto Schuler nämlich. Swiss-Image Er wirft den Stein am weitesten. Freshfocus Zurück ins Sägemehl zu Samuel Giger (unten) und Thomas Sempach. Swiss-Image Und auch Pirmin Reichmuth kann noch einmal jubeln. Swiss-Image Christian Stucki (rechts) bekommt es am Ende mit Lario Kramer zu tun. Der Gang endet gestellt. Swiss-Image Domenic «Dodo» Schneider gewinnt seinen letzten Kampf gegen Bernhard Kämpf. Swiss-Image Und dann liegt der Fokus nur noch auf dem Schlussgang: Joel Wicki, begleitet von Trainer Daniel Hüsler, marschiert in die Arena ein. Swiss-Image Packende Szenen im Schlussgang. Matthias Aeschbacher hat zunächst alles im Griff, landet den Sieg aber nicht. Swiss-Image Mehrmals steht Wicki (hier links) kurz vor der Niederlage, bis er nach rund zwölf Minuten zum entscheidenden Zug ansetzt. Swiss-Image Ein ungläubiger Blick zum Kampfrichter folgt, ... Keystone ... dann lässt er sich fallen. Aeschbacher liegt sowieso schon auf dem Rücken. Keystone Der Schlussgang hat beiden Athleten alles abverlangt. Keystone Matthias Aeschbacher gratuliert dem Sieger aber fair. Swiss-Image Dann rafft sich dieser auf, und schafft es doch noch, zu jubeln. Freshfocus «Hallo, ich bin es, der neue König.» Joel Wicki krönt sich zum Schwingerkönig, nachdem er vor drei Jahren noch den Schlussgang verloren hatte. Hoch lebe der König. Freshfocus Mit einer Trainerjacke geht es dann auf die Ehrenrunde und zu den Interviews. Es wird ein langer Abend für Wicki, den 25-Jährigen aus Sörenberg. Swiss-Image Das begehrte Eichenlaub, die Kränze, werden in die Arena gebracht. Freshfocus Joel Wicki erhält seinen Kranz, ... Freshfocus ... lässt sich noch einmal feiern und ... Keystone ... posiert dann mit Siegermuni Magnus. Keystone

Aber er bricht nicht. Dreimal befindet er sich bereits im Sturzflug ins Sägemehl. Dreimal windet er sich noch in letzter Sekunde aus dem eisernen Griff seines Gegners. Jeder parierte Angriff bringt Joel Wicki dem grossen Triumph ein bisschen näher.

Weil die Kräfte und die Zuversicht beim Angreifer nach jedem gescheiterten Versuch ein bisschen nachlassen. Mit dem ersten Angriff, mit dem er durchdringt, holt er den Sieg. Matthias Aeschbacher war in seiner Karriere noch nie so dominant, so gut wie in diesem Schlussgang. Wenn er hinterher sagt, eigentlich sei er bis zur Entscheidung besser gewesen, so hat er recht.

17 Kränze sind kein Trost

Er sagt auch, dass das, was vor der Entscheidung war, nun niemandem mehr interessiert. Hat Matthias Aeschbacher einen Fehler gemacht? Nein. Dass ihm der Gegner widersteht, ist die Dramatik dieses Schlussganges und letztlich die der Berner. Wir können es auch so sagen: Matthias Aeschbacher hat diesen Schlussgang nicht verloren. Er hat ihn einfach nach dem besten Kampf seiner Karriere nicht gewonnen.

Und die Berner haben alles richtig gemacht und am meisten Kränze gewonnen. Aber eben den Thron nicht verteidigt. Das schmerzt. Da sind auch 17 Kränze kein Trost.

1 Kommentar Gerhard Friedl vor etwa einer Stunde Ok, das Schwingfest ist vorbei. Könnten wir uns nun wieder den wirklich wichtigen Themen zuwenden? Es ist einfach lächerlich so ein Aufheben wegen einem Balgen im Sägemehl zu machen. Aber eben, es gilt was bei den altern Römer schon galt: Biete dem Volk Brot und Spiele und du hast deine Ruhe. Alle Kommentare anzeigen