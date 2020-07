Kiara Cvetkovic mit Bestresultat in Basel Die 16-jährige Geuenseerin Kiara Cvetkovic erreichte an den Crossklinik Open in Basel den Achtelfinal. Zuvor konnte die junge Interclubspielerin des TC Sursee drei Siege feiern, zwei davon gegen besser klassierte Gegnerinnen. Albert Krütli 21.07.2020, 16.30 Uhr

Beim mit 30000 Franken dotierten 16. Internationalen Crossklinik Open in Basel sorgte Kiara Cvetkovic aus Zentralschweizer Sicht für das beste Resultat. Die 16-jährige Geuenseerin erreichte den Achtelfinal, den sie gegen Océane Violette Josiane Dodin (3, N1.4, La Chaux-de-Fonds) mit 1:6, 2:6 verlor. Zuvor konnte die N4.48 klassierte NLA-Interclubspielerin des TC Sursee drei Siege feiern, zwei davon gegen besser klassierte Spielerinnen. In der Startrunde bezwang Cvetkovic die Zürcherin Fiona Ganz (N3.27, Embrach) 6:3, 7:6, danach die Französin Sara Cakarevic (N2.11) 6:4, 7:6 und schliesslich die Deutsche Vanessa Langes (N4.65) 7:5, 2:0 w.o.

Die 17-jährige Geuenseerin Kiara Cvetkovic erreichte in Basel den Achtelfinal. Archiv-Bild: Freshfocus (Bern, 9. Juli 2020)

Bei den Männern kam Raphael Lustenberger (N2.28) am weitesten: Der Ebikoner scheiterte in der 3. Runde an Jakub Paul (N1.10, Chur) mit 0:6, 3:6. Die Turniersiege gingen schliesslich an Viktorija Golubic (N1.3, Bassersdorf) und Marco Trungelliti (N1.3, Chur).

Basel. 16. Internationales Crossklinik Open (30000 Franken). Männer N1/R2 (128 Teilnehmer). 1. Runde: Noah López (N3.47, Ebikon Schindler) v. Gian-Luca Tanner (N3.45, Chur) 0:6, 4:6. Andrin Züllig (R1, Zug) v. Raphael Baltensperger (15, N2.13, Ried) 0:6, 0:6. Yaka Sokolaj (R1, Allmend Luzern) v. Jamie Krattiger (N4.149, Neuenburg) 3:6, 2:6. Levin Müller (N4.124, Stansstad) v. Marco Trungelliti (3, N1.3, Nyon) 2:6, 4:6. Lars Aregger (R1, Kerns) s. Andreas Schläpfer (R2, Horw) 6:2, 6:2. Raphael Lustenberger (N2.28, Ebikon Schindler) s. Elia Affolter (R2, Horgen) 6:2, 6:2. Kaj Quirijns R2, Unterägeri) v. Noah Bartholet (R1, Grasshopper Club Zürich) 1:6, 3:6. David Limacher (N4.110, Allmend Luzern) v. Dylan Dietrich (R1, Zürich) 6:3, 6:7, 4:6. Yanis Moundir N4.71, Meggen) s. Massimo Lüscher (R1, Rapperswil) 6:0, 6:3. – 2. Runde: Lustenberger s. Aregger 6:3, 6:3. Moundir v. Facundo Yunis (N4.97, Altstätten) 2:6, 6:1, 6:7. – 3. Runde: Lustenberger v. Jakub Paul (11, N1.10, Chur) 0:6, 3:6. - Halbfinals: Trungelliti s. Nagal Sumit (1, N1.3, Indien) 6:2, 6:1. Johan Nikles (7, N1.6, Genf) s. Sami Ben Abdennibi (N3.53, Lausanne-Sports) 6:0, 7:5. – Final: Trungelliti s. Nikles 6:4, 7:6.

R2/R6 (87 Teilnehmer), 1. Runde: Balázs Günther (R2, Meggen) v. Silvan Hugentobler (R3, Basler LTC) 4:6, 6:2, 1:6. Andreas Lindner (R3, Allmend Zug) s. David Knezevic (R5) 7:5, 6:1 (Knezevic spielt weiter). - 2. Runde: Kaj Quirijins (9, R2, Unterägeri) v. Noé Fellay (R3, Sierre) w.o. - Final: Stevan Popovic (R3) s. Raphael Hemmeler (R3, Grasshopper Club Zürich) 2:1 w.o.

Frauen N1/R2 (93 Teilnehmerinnen). 1. Runde: Kiara Cvetkovic (N4.48, Sursee) s. Fiona Ganz (N3.27, Embrach) 6:3, 7:6. Aurora Zurmühle (R2, Allmend Luzern) s Virginia Zamberlani (R1, Bellinzona) 7:6, 6:3. Lena Peyer (R1, Luzern Lido) v. Sophie Lüscher (N3.30, Hallwilersee) 2:6, 1:6. Sultana Mavric (R2, Alpnach) v. Chiara Giaquinta (N3.35, Capriasca) 2:6, 1:6. Sina Amrhein (N4.63, Dagmersellen) v. Arianna Nepomuceno (R1, Scuola Tennis by Margaroli) 7:5, 4:6, 3:6. Kristina Milenkovic (N3.32, Sursee) s. Rebeca Llorente Scipio (R2, Chiasso) 6:3, 6:0. Sara Radojevic (R1, Allmend Zug) v. Irina Wenger (N4.59, Steffisburg) 5:7, 6:1, 2:6. – 2. Runde: Serina Sokolaj (R2, Allmend Luzern) v. Yasmine Mansouri (N2.20, Mail) 0:6, 0:6. Cvetkovic s. Sara Cakarevic (12, N2.11, Frankreich) 6:4, 7:6. Zurmühle v. Lulu Sun (N2.15, Geneva Country Club) 0:6, 0:6. Tina Nadine Smith (N2.19, Luzern Lido) v. Jenny Dürst (N2.19, Wettswil) 6:4, 4:6, 4:6. Milenkovic v. Simona Waltert (4, N1.5, Klosters) 6:7, 3:6. – 3. Runde: Cvetkovic s. Vanessa Langes (N4.65, Deutschland) 7:5, 2:0 w.o. – Achtelfinal: Cvetkovic v. Océane Violette Josiane Dodin (3, N1.4, La Chaux-de-Fonds) 1:6, 2:6. – Halbfinals: Conny Perrin (8, N1.8, La Chaux-de-Fonds) s. Leonie Küng (5, N1.6, Cilag) 6:3, 5:7, 6:4. Viktorija Golubic (2, N1.3, Bassersdorf) s. Clara Tauson (7, N1.6, Lettland) 6:3, 6:4. – Final: Golubic s. Perrin 6:3, 6:2.

R2/R6 (42 Teilnehmerinnen). 1. Runde: Sharon Franzo (R3, Allmend Zug) s. Sophie Giuliani (R2, Zürich) 7:6, 6:3. - 2. Runde: Lea Amrhein (R3, Dagmersellen) s. Mélanie Natsch (R4, Breitenbach) 6:3, 6:0. Franzo v. Dominique Ernst (4, R2, Rapperswil) 0:6, 3:6. Jeannine Riedo (2, R2, Unterägeri) s. Leandra Guldimann (R3, Buchs-Dällikon) 6:2, 6:1. - Achtelfinals: Amrhein v. Rebecca Llorente Scipio (5, R2, Chiasso) 1:6, 2:6. Riedo s. Lizanne Mordig (R2, Arlesheim) 5:7, 6:4, 6:0. - Viertelfinal: Riedo v. Jalena Meyer (6, R2, Arlesheim) 4:6, 4:6. - Final: Michaela Vogel (8, R2, Basler LTC) s. Sydney Weller (R3, Kleinbasel) w.o.

Trimbach (SO). Coronafree Open. Männer N1/R3 (13 Teilnehmer). Achtelfinal: David Limacher (2, N4.110, Allmend Luzern) v. Marko Osmakcic (R1, Grüze) w.o. – Final: Osmakcic s. Timofey Stepanov (3, R1, Lido Lugano) 6:4, 6:2. – R2/R5 8 (5 Teilnehmer). Halbfinals: Roger Erni (1, R3, Horw) s. Robin Reimann (R5, Bally) 6:1, 6:1. Silvan Schück (2, R3, Bremgarten) s. Thomas Bigler (R4, Olten) 6:4, 6:0. – Final: Erni s. Schück 6:4, 6:4. – Frauen N1/R3 (7 Teilnehmerinnen). Viertelfinals: Lena Peyer (R1, Luzern Lido) s. Ana Savic (R3, Gründenmoos) 6:7, 6:0, 10:6. Corinne Erni (2, R1, Horw) s. Nadja Schlatter (R3, Uitikon) 6:3, 6:2. – Halbfinals: Peyer v. Marie Mettraux (1, N3.45, Givisiez) 0:6, 0:6. Erni v. Julia Stuskova (R2, Ried) 1:6, 6:7. – Final: Mettraux s. Stuskova 6:2, 6:3.