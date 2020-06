«Kick it like Beckham» als Inspiration – die ehemalige FCL-Spielerin Emanuela Schürch über ihr Leben in den USA Die frühere FCL-Spielerin Emanuela Schürch wechselte vor zwei Jahren in die USA, um College-Fussball zu spielen. Nach zwei Knieoperationen ist sie auf dem Weg zurück und musste wegen Corona auf die Sommerferien in Luzern verzichten. Stephan Santschi 19.06.2020, 17.07 Uhr

Eigentlich wollte sie die Sommerferien zu Hause in Adligenswil verbringen, doch der Ausbruch des Coronavirus machte Emanuela Schürch einen Strich durch die Rechnung.

«Aus den USA hätte ich wegfliegen können, aber derzeit gibt es keine Rückflüge. Ich wollte es nicht riskieren, dass ich einen Teil der Schule oder der Saison verpasse», erklärt die 22-jährige Luzernerin. Seit zwei Jahren lebt sie in Nashville im Bundesstaat Tennessee, studiert an der Lipscomb University Bewegungswissenschaften und spielt College-Fussball.

Wobei Fussballspielen Letzteres seit längerem nicht möglich ist, zweimal liess sie sich am Knie operieren. Dazu später mehr.

Ihr Traum vom Fussball in den USA entstand, als sie sich den Film «Kick it like Beckham» anschaute. «Das will ich auch», sagte sie und bezog sich auf die Hauptdarstellerinnen, die ein Fussballstipendium erhielten. Schürch war schon als Fünfjährige in Fussball vernarrt und trainierte bis zu den C-Junioren mit den Jungs des FC Adligenswil. Über Kriens gelangte sie zum FC Luzern, wurde U19-Meisterin, war zwei Jahre lang NLA-Stammspielerin, durchlief sämtliche Schweizer Nachwuchsnationalteams und absolvierte die Sportklasse der Kanti Alpenquai.

Ein Studienjahr kostet 46000 Dollar

2018, im Alter von 20 Jahren, war es dann so weit: Über eine Vermittlungsagentur erhielt sie an der Lipscomb University ein Vollstipendium für vier Jahre, wobei ein Jahr stattliche 46000 Dollar kostet. Der Gegenwert ist ein qualitativ hochwertiges Studium, ein Zimmer auf dem Campus und eine professionelle Infrastruktur für den Sport. Dazu gehören ein gepflegter Rasen, ein Fach mit ihrem Namen in der Umkleidekabine, Snacks vor und nach dem Training sowie Eis- und Wärmebäder, eine Taping-Area, Massagen, Ultraschall- und Schröpftherapien.

In der Freizeit geht Schürch gerne nach Downtown Nashville und an das lebhafte Ufer des Cumberland River, wo sich die Bars mit Livemusik aneinanderreihen. Oder sie ist zu Besuch bei Kommilitoninnen und erhält einen Einblick in den Alltag amerikanischer Familien.

«Mir gefällt die Offenheit hier im Süden», sagt Emanuela Schürch. Weniger angetan ist sie von der Esskultur. «Gekocht wird eher wenig, man geht oft auswärts essen. Ich vermisse die Pizza, wie wir sie kennen», sagt die junge Frau, die dank ihres Vaters Röbi Schürch, dem Präsidenten der FCL-Spitzenfussballerinnen, auch italienische Wurzeln hat.

Schürch erlebt Probleme mit Rassismus hautnah mit

Hautnah mitbekommen hat sie nicht nur die späte Mobilisierung gegen die Ausbreitung des Coronavirus, sondern auch die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt. «Wir hatten Demonstrationen und es wurde randaliert. Es gab für eine Nacht eine Ausgangssperre und die Supermärkte hatten vorübergehend geschlossen.»

Beschäftigt hat sie die Thematik vor allem, weil ihr Freund und ihre Zimmerkollegin beide schwarzer Hautfarbe sind. «Bereits davor sprachen wir über Rassismus. Ich hätte mir in keiner Welt vorstellen können, was sie erleben und empfinden müssen», erzählt Schürch.

Ab dem Alter von 12 Jahren sei es üblich, dass schwarze Kinder von ihren Eltern in Gesprächen geschult werden, wie sie sich zu verhalten haben. «Zum Beispiel dann, wenn sie von der Polizei verhaftet werden sollten.»

So erfolgreiche war ihre Universität noch nie

In den kommenden Monaten soll für Schürch wieder Fussball in den Fokus rücken. Wegen zwei Meniskusverletzungen und einem Kreuzbandanriss hat sie seit Ende 2018 kein Spiel mehr bestritten. Zusammen mit dem Kreuzbandriss und der Stressfraktur im Rücken, die sie in der Schweiz erlitten hatte, musste sie bereits viermal operiert werden. «Jetzt bin ich zuversichtlich, dass ich wieder dabei sein kann.» Da College-Fussball in den USA ein Herbstsport ist, findet die Meisterschaft jeweils von August bis Dezember statt. Im Frühjahr widmet man sich ausgiebig dem physischen Aufbau.

Die Lipscomb Bisons spielen in der Atlantic Sun Conference und dort in der höchsten Division. In den letzten beiden Jahren gewannen sie den regionalen Titel und qualifizierten sich für das nationale Turnier mit den besten 64 Teams. Dort feierte Lipscomb 2018 mit dem Vorstoss in die zweite Runde den grössten sportlichen Erfolg in der Geschichte der Universität – mit Emanuela Schürch als hängende Spitze wohlbemerkt. Ihr Studium, das sie mit dem Nebenfach Psychologie ergänzt hat, dauert noch bis Ende 2022. «Dann gehe ich in den USA an die Physiotherapieschule. Oder setze auf Fussball und komme vielleicht zurück nach Europa.»