Heikle Trainersuche beim EHC Kloten

Eishockey Klotens heikle Trainerwahl – und weshalb der neue Trainer im Schatten von Jeff Tomlinson stehen wird Der EV Zug trifft am Samstagabend auf den EHC Kloten. Dort bleibt Erfolgstrainer Jeff Tomlinson als Berater – die Suche nach einem geeigneten Kandidaten für den Trainerposten ist schwierig. Klaus Zaugg 06.01.2023, 19.21 Uhr

Klotens Trainer Jeff Tomlinson tritt in die zweite Reihe zurück. Bild: Keystone (Kloten, 2. Januar 2023)

Kloten sucht auf nächste Saison einen neuen Trainer. Na und? Trainer kommen und gehen, Klubs bleiben bestehen. Erst recht Klubs mit einer so reichen Geschichte wie der EHC Kloten. Aber so einfach ist die Sache nicht. Nach bitteren Erfahrungen mit mehreren Besitzern ohne Bezug zur lokalen Hockeykultur, die den Klub sportlich ruiniert haben (Abstieg 2018) sind die Klotener – die am Samstag (20 Uhr) den EVZ empfangen – zu ihren Wurzeln zurückgekehrt.

Sie haben ihre Rolle in der höchsten Liga als «Underdog» gefunden: Talente fordern und fördern. Mit Lauf- und Tempohockey («Schluefweg-Ballett») die Fans begeistern und eine Alternative zu den mächtigen ZSC Lions sein. Finanziell steht der Klub (Meister 1967, 1993 bis 1996) erstmals in diesem Jahrhundert auf grundsolidem Boden: Die acht Kernaktionäre um Präsident Mike Schälchli halten die Aktien zu gleichen Teilen und Thomas Matter (geschätztes Vermögen: 200 Millionen) ist nicht der einzige mit abgeschlossener Vermögensbildung.

Tomlinson zieht sich aus dem Tagesgeschäft zurück

Und doch ist die Trainerwahl heikel. Jeff Tomlinson (52) hat den EHC Kloten in die höchste Liga zurückgeführt und den Aufsteiger nun auf Anhieb in der National League etabliert (wie zuvor die Lakers). Aus gesundheitlichen Gründen zieht er sich aus dem Tagesgeschäft zurück, bleibt dem Klub aber als Berater erhalten. Der neue Trainer muss eine starke Persönlichkeit haben und doch aufmerksam zuhören, wenn ihm Tomlinson oder Präsident Schälchli etwas zu sagen haben.

Es wird nicht einfach sein, im Schatten eines so erfolgreichen und immer noch präsenten Vorgängers an der Bande zu stehen. Mike Schälchli weiss um die Schwierigkeit der Trainerwahl. Eine Schweizer Lösung wäre in seinem Interesse. Aber: «Christian Wohlwend wird nicht unser neuer Trainer sein.» Wohlwend hat in Davos oben einen auslaufenden Vertrag und es ist höchst ungewiss, ob die Zusammenarbeit um ein fünftes Jahr verlängert wird.

Die Suche nach dem geeigneten Kandidaten ist schwierig

Dass der Präsident den flamboyanten Engadiner nicht will, ist ein Hinweis darauf, wie heikel diese Trainerwahl ist. Vom fachlichen Profil her wäre der HCD-Trainer der perfekte Kandidat: jahrelange Erfahrung als Junioren-Nationaltrainer, erprobt im Erwachsenenhockey in Davos, temperamentvoll und ein Vertreter des gut strukturierten Lauf- und Tempohockeys. Aber eben auch ein Feuerkopf und womöglich zu selbstbewusst und eigenständig, um auf Ratschläge zu hören.

Michael Liniger (43), einst als Spieler Leitwolf in Kloten, inzwischen Trainer der GCK Lions, ist ein weiterer Kandidat. Aber auch er vermag Schälchli nicht so richtig zu begeistern. Der freundliche Musterknabe hat bisher nur in der «geschützten Werkstatt» des ZSC-Farmteams gearbeitet. Er wäre sicherlich bereit, auf gute Ratschläge zu hören. Aber ist er robust genug, um sich in der National League behaupten zu können?

Schälchli und sein Sportchef Larry Mitchell suchen eigentlich eine Mischung aus Christian Wohlwend und Michael Liniger. Einen Michael Wohlwend. Wenn es den in einer eidgenössischen Ausgabe nicht gibt, dann wird es halt so etwas wie ein Mike Wellturn, Christer Linigala oder vielleicht gar Heinz Ehlers sein.