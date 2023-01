Mail aus Melbourne: Wie Novak Djokovic illegal in Australien

Mail aus Melbourne Wie ich mit dem Gesetz in Konflikt geriet und ich mich wie Novak Djokovic illegal in Australien aufhielt Journalist Simon Häring berichtet hier von Nebenschauplätzen bei seinem Arbeitsaufenthalt bei den Australian Open in Melbourne. Simon Häring Jetzt kommentieren 18.01.2023, 10.23 Uhr

Als ich mich im Januar 2020 zum bislang letzten Mal in Melbourne aufhielt, kam ich zum ersten Mal überhaupt in meinem Leben mit dem Gesetz in Konflikt. 24 Stunden nach meiner Einreise erhielt ich ein E-Mail. Absender: die australische Migrationsbehörde.