Feuz, das Genie auf Ski, hört auf

Kommentar Beat Feuz hat trotz lädiertem Knie jahrelang die Abfahrten dieser Welt dominiert - ein Genie auf Ski hört auf Wegen seines Knies konnte er seit Jahren nur dosiert trainieren - und doch hat er die Abfahrten dieser Welt dominiert wie kaum ein anderer vor ihm. Jetzt hört Beat Feuz, der grösste Schweizer Abfahrer der Geschichte, auf. Dominic Wirth Jetzt kommentieren 21.12.2022, 18.11 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Beat Feuz in Wengen, wo er so oft triumphiert hat. Keystone

Es ist eine gewaltige Überraschung: Beat Feuz hört auf, mitten im Winter. Bis Kitzbühel will er noch fahren, nicht aber an der WM vom Februar in Frankreich. Das verrät einiges darüber, was ihm am meisten am Herzen liegt: Es sind die Klassiker, Wengen, Kitzbühel.