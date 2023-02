Kommentar Diese Ski-WM ist erst auf den zweiten Blick ein Erfolg Die Schweizer Skifahrerinnen und Skifahrer gewinnen an der WM in Frankreich sieben Medaillen. Und damit zwei weniger als vor zwei Jahren. Ein Rückschritt? Martin Probst 19.02.2023, 17.57 Uhr

Marco Odermatt (rechts) überragte mit zweimal Gold an dieser WM alle. Jean-Christophe Bott/EPA

Darf man nach dieser Ski-WM enttäuscht sein? Natürlich. Zwar sind dreimal Gold und insgesamt sieben Medaillen für Swiss-Ski eine gute Bilanz. Und doch hat man sich mehr erhofft. Schliesslich hatten Schweizer Athletinnen oder Athleten in jedem der 13 WM-Rennen Medaillenchancen.

Vor zwei Jahren beendete Swiss-Ski die WM mit neun Medaillen. Macht rein rechnerisch auf die WM in Frankreich übertragen minus zwei. Ist es also ein Rückschritt? Soweit sollte man dann doch nicht gehen. Zwar war die Erwartungshaltung aufgrund der Resultate im Weltcup zurecht sehr hoch. Doch ist es ebenfalls richtig, wenn der Schweizerische Skiverband darauf hinweist, dass bei einer WM die Vergangenheit wenig zählt.

Auch dieses Jahr gab es – wie an Grossanlässen so oft – zahlreiche Überraschungen. So standen plötzlich Kanadierinnen oder Griechen auf dem Podest. Umso mehr muss man die Leistungen von Marco Odermatt herausheben. Der 25-Jährige gewann trotz ungünstiger Vorgeschichte, als er sich zweieinhalb Wochen vor der WM verletzte, zweimal Gold. Er bewies einmal mehr, dass er der beste Skifahrer der Gegenwart ist. Nicht nur der Schweiz. Weltweit.

Seine Siege im Riesenslalom und in der Abfahrt, sowie der Sieg von Jasmine Flury ebenfalls in der Königsdisziplin, überragen alles. Und weil das so ist – und die wichtigsten Titel inklusive dem Sieg im Medaillenspiegel an Swiss-Ski gingen – war diese WM eben doch ein Erfolg.