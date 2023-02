Kopfball-Verbot: Der Kinder-Fussball braucht eine Revolution

Kommentar Die Gesundheit der ­Kinder geht vor – weshalb es im Fussball für die Kleinsten ein Kopfballverbot braucht Wie gefährlich sind Kopfbälle für Fussballer? Experten streiten heftig darüber. In Schottland ist Kopfballtraining nun für Junioren und teilweise sogar für Profis verboten. Ist das auch in der Schweiz denkbar? Ein Kommentar. Etienne Wuillemin Jetzt kommentieren 01.02.2023, 05.00 Uhr

Kopfbälle gefährden die Gesundheit. Verwunderlich ist das nicht. Und doch sind die Ergebnisse einer Studie aus Schottland erschreckend: Ehemalige Profifussballer haben ein bis zu fünf Mal höheres Risiko, an Demenz zu erkranken.

Was tun? In England, Schottland und Irland hat man sich entschlossen, Kopfbälle für Fussballerinnen und Fussballer unter 12 Jahren zu verbieten. Auch später ist das Training nur in Massen erlaubt. Die Schweiz hingegen wartet zu. Der Fussballverband setzt auf Richtlinien für die Trainer anstatt Verbote.



Es ist der falsche Weg. Die Gesundheit unserer Kinder geht vor. Selbst wenn ein Verbot kaum zu kontrollieren wäre – abschreckende Wirkung hätte es alleweil. Ob ein Kind frühzeitig Kopfbälle trainiert oder nicht, ist in der Frage, ob es dereinst den Schritt zum Profi schafft, völlig unbedeutend.

Hingegen ist das Gehirn in jungen Jahren im nicht ausgewachsenen Stadium besonders anfällig auf ­Schäden. Gefordert ist aber auch die Fifa. Der Weltfussballverband hätte es in der Hand, den Fussball auf Kinderstufe flächendeckend anzu­passen. Mit Sicherheit im Training. Vielleicht aber auch im Spiel.



Genauso wichtig wie Massnahmen auf dem Feld wären aber weitere, gross angelegte Studien im Bereich Fussball und Gesundheit. Auch wenn die Resultate noch mehr Schrecken verbreiten könnten. Um die Gesundheit ist es nie zu schade.

