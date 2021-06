Kommentar HC Kriens-Luzern: Noch nicht reif, um Zentralschweizer Sportgeschichte zu schreiben Trainer Goran Perkovac hat Kriens-Luzern ein klares Konzept verpasst. Die Mannschaft muss einen weiteren Schritt nach vorne machen, um in Zukunft grosse Spiele zu gewinnen. Stephan Santschi 03.06.2021, 16.59 Uhr

Grosse Enttäuschung bei Kriens-Luzern nach dem Halbfinal-Aus.

Bild: Daniela Frutiger/Freshfocus (Schaffhausen 2. Juni 2021)

«Es gibt nur eine Mannschaft in der NLA, die nicht in unserer Reichweite liegt. Das ist Schaffhausen.» Das sagte Goran Perkovac 2018 in seiner ersten Saison als Trainer von Kriens-Luzern. Auch im Jahr 2021 standen den Zentralschweizern die Kadetten vor der Sonne – im Cup verloren sie den Final, in der Meisterschaft scheiterten sie im Playoff-Halbfinal.