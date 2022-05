Ausgerechnet beim FCB: Sensationeller Meistertitel für den FCZ

Kommentar Schweizer Meister FCZ: Das ist die grösste Sensation seit dem Titelgewinn des FC St. Gallen vor 22 Jahren Nach dem souveränen 2:0-Sieg in Basel ist klar: Der FCZ ist vier Runden vor Schluss zum 13. Mal Schweizer Fussball-Meister. François Schmid-Bechtel 01.05.2022, 19.59 Uhr

Meister FCZ: Der Jubel im Stadion des Erzrivalen Basel. Toto Marti/Freshfocus / Blick

Es hat sich in den letzten Wochen abgezeichnet, dass der FC Zürich Meister wird. Die Vollzugsmeldung nach dem 2:0 in Basel kommt also nicht überraschend. Trotzdem ist sie die grösste Sensation im Schweizer Klubfussball seit dem Titelgewinn des FC St. Gallen im Jahr 2000.

Man muss sich wieder einmal vor Augen halten, woher der FCZ kommt. Letzte Saison? Platz 8. Das Jahr davor? 7. Und vor fünf Jahren reiste der Klub durch die Provinz der Challenge-League-Stadien. Letztmals war Zürich vor elf Jahren im Titelkampf involviert. Umso erstaunlicher, mit welcher Souveränität und Stilsicherheit sich der FCZ bereits in der fünftletzten Runde den Titel sichert.

Die Wiedergeburt des FCZ zum Spitzenteam hängt stark mit der Person des Trainers zusammen. André Breitenreiter ist im letzten Sommer nach zwei Jahren Pause ohne negativen Ballast, ohne Vorurteile, aber dafür mit ganz viel Enthusiasmus nach Zürich gekommen. Dass beim FCZ in den letzten Jahren die Rückschläge in der Endlosschlaufe liefen, interessierte ihn nicht.

Breitenreiter hat stattdessen ein Team geformt, das diese Bezeichnung mehr als verdient. Nur so gelang es, fehlendes Geld und fehlendes Talent im Vergleich zur Konkurrenz zu kompensieren. Der FCZ hat nicht den spektakulärsten Fussball gezeigt. Aber den leidenschaftlichsten, mutigsten und den effizientesten. Deshalb passt es perfekt, dass die Zürcher just am Tag der Arbeit den 13. Meistertitel feiern.