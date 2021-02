Kommentar Vertragsverlängerung mit FCL-Trainer Fabio Celestini: Ein mutiger, aber richtiger Entscheid Warum Trainer Fabio Celestini beim FC Luzern zu Recht einen neuen Zweijahresvertrag bis Ende Juni 2023 bekommen hat. Und welche Rolle Sportchef Remo Meyer dabei spielt. Daniel Wyrsch 02.02.2021, 14.48 Uhr

Fabio Celestini hat beim FCL einen neuen Vertrag unterschrieben. Bild: Martin Meienberger (Kriens, 09.01.2021)

Der FC Luzern hält weiter an Fabio Celestini fest. Den Ende Saison auslaufenden Vertrag mit dem Trainer hat der Klub jetzt vorzeitig um zwei Jahre bis Sommer 2023 verlängert. Die Mitteilung überrascht auf den ersten Blick nicht, weil Sportchef Remo Meyer immer wieder betont hatte, dass er mit der Arbeit des Übungsleiters sehr zufrieden ist. Andererseits steckt die Mannschaft in einer heiklen Situation. Die Vorbereitung durch die zehntägige Team-Quarantäne ist wegen zahlreicher Coronafälle massiv gestört. Erst am Donnerstag bestreitet der FCL, der sich nach drei verschobenen Partien auf dem Barrageplatz befindet, gegen Servette sein erstes Spiel des Jahres.