Milos Orbovic will mit Kriens-Luzern Titel gewinnen

Handball Er ist der Königstransfer des HC Kriens-Luzern: Milos Orbovic weiss, wie man Titel gewinnt Der HC Kriens-Luzern startet am Samstag (18 Uhr, Krauerhalle) mit der Europacup-Partie gegen Benfica Lissabon in die neue Saison. Mit dabei ist auch der 27-jährige Milos Orbovic. Der Serbe ist in die Zentralschweiz gekommen, um mit dem HC Kriens-Luzern Titel zu holen. Stephan Santschi 27.08.2021, 18.00 Uhr

Milos Orbovic hat mit dem HC Kriens-Luzern grosse Pläne. Pius Amrein (Kriens, 25. August 2021)

«Perfekt.» Dieses Wort wählt Milos Orbovic immer wieder, wenn er über seine ersten Eindrücke in der Schweiz spricht. Der 27-jährige Serbe ist einer von sechs Neuzuzügen beim HC Kriens-Luzern, der am Samstag mit dem Hinspiel der 1. Qualifikationsrunde zur European League gegen Benfica Lissabon in die neue Saison startet. Orbovic ist der Königstransfer, 33-mal lief er für das serbische Nationalteam auf, im letzten Januar trug er in der EM-Qualifikation als Nummer eins im rechten Rückraum massgeblich zum Heimsieg und zum Auswärts-Remis gegen den späteren Olympiasieger Frankreich bei.

Vor seinem Wechsel in die Zentralschweiz spielte er in den Ligen Serbiens, Rumäniens, Spaniens und der Ukraine, auch in der Champions League hinterliess er seine Spuren. Wenn Orbovic sagt, dass für ihn in Kriens «alles perfekt» sei, dann hat dies einiges zu bedeuten. Orbovic hält fest:

«Meine Mitspieler sind grossartig, das Team ist grossartig, es wird hier mehr als professionell gearbeitet. Es ist sehr viel Qualität vorhanden, wir können sehr viel erreichen.»

Geboren und aufgewachsen ist Milos Orbovic in der nordserbischen Stadt Vrbas, als Kind fand er eher zufällig zum Handball. «Ich spielte Fussball, Basketball, ich versuchte mich für kurze Zeit auch im Schwimmen. Vor allem aber wollte ich Spass mit meinen Freunden haben und die spielten alle Handball.» Bald gewann er mit seinem Stammklub RK Vrbas in der Kategorie der Kadetten den Meistertitel, später debütierte er als 16-Jähriger in der 1. Mannschaft, stieg mit ihr in die höchste Liga auf. Es folgte der Wechsel in die Provinzhauptstadt Novi Sad zum RK Vojvodina, mit dem er drei Meistertitel in Serie und einmal den Cup gewann.

Milos Orbovic (Mitte) im Dress der serbischen Nationalmannschaft. Tamas Vasvari/EPA

Danach verliess er sein Land, gewann mit Timisoara den rumänischen Cup, gab ein kurzes Gastspiel bei Irún in Spanien, ehe er in der Ukraine beim HC Motor aus Saporoschje landete. «Aus handballerischer Sicht war dort alles perfekt. Daneben aber war es schwierig, meiner Frau und mir gefiel das Leben in der Ukraine nicht», so Orbovic. Kriens-Luzern nutzte die Chance, zog den passionierten Hobby-Fischer («im Sommer fische ich jeden Tag») an Land und stattete ihn mit einem Zweijahresvertrag aus.

Auf die Frage, mit welchen Argumenten dieser Toptransfer gelungen sei, antwortet Geschäftsführer Nick Christen: «Wir sind ein seriöser Partner, waren nie in finanziellen Schwierigkeiten, zahlen die Löhne pünktlich und haben interessante Ambitionen. Darüber hinaus bietet die Schweiz eine unglaublich hohe Lebensqualität.»

Orbovic muss in Kriens egoistischer werden

Die Krienser Ambitionen decken sich denn auch mit jenen von Milos Orbovic. Der Linkshänder will wie der HCKL Titel gewinnen und in die Champions League einziehen. «Milos ist ein kompletter Spieler», sagt Trainer Goran Perkovac.

«Er hat einen harten Wurf, kann auch Tore aus 10 Metern schiessen. Er wird eine Bereicherung sein.»

Ein reiner Shooter ist der 1,91-Meter grosse Serbe indes nicht. «Tore sind nicht das Wichtigste. Wenn ich einen freien Spieler sehe, dann spiele ich den Pass, so habe ich das als junger Spieler gelernt», erzählt Orbovic. Perkovac fordert von ihm daher mehr Egoismus, mehr eigene Abschlüsse. Am besten schon am Samstag, wenn Kriens-Luzern gegen Lissabon auf einen perfekten Saisonstart hofft.