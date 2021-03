Fussball Dem SC Kriens droht der grosse Ausverkauf Am Samstag (18.15) spielt der SC Kriens in Wil – schon am Freitag könnte er auf den Abstiegsplatz fallen. Turi Bucher 18.03.2021, 19.58 Uhr

Einer der neun SCK-Leihspieler: Patrick Luan Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 26. Februar 2021)

Schon am Freitagabend tritt der FC Chiasso, in den letzten zweieinhalb Jahren fast durchgehend Tabellenletzter, daheim gegen den FC Thun an. Gewinnen die Tessiner, können sie den letzten Rang der Challenge League an Kriens abgeben. Der 10. Rang ist am Ende der Saison gleichbedeutend mit dem Abstieg in die Promotion League. Deshalb sehnt sich Kriens-Sportchef Bruno Galliker Punkte und Siege herbei: «Was interessiert uns, wie die anderen spielen? Wir müssen den Bock zu unserem Glück selber umstossen.»

Viel gelacht wird in der Kabine momentan nicht

Trainer Bruno Berner fehlen am Samstag im Duell mit Wil Dario Ulrich (Fuss) und Bahadir Yesilçayir (Kniescheibe/fällt bis Ende Saison aus). Der zuletzt gesperrt gewesene Izer Aliu sowie Daniel Follonier und Robin Busset kehren ins Team zurück. Kriens-Chef Galliker erklärt die Stimmung im Richtung Abstieg taumelnden SCK-Team:

«Klar ist es momentan nicht so, dass in der Umkleidekabine besonders viel gelacht wird. Aber das Team funktioniert. Alle ziehen am selben Strick.»

Geschäftsführer und Sportchef Galliker konzentriert sich derzeit in erster Linie auf die sportliche Rettung in der Challenge League. Denn die beiden anderen Kandidaten für einen Abstieg, Chiasso eben und Neuchâtel Xamax, scheinen sich mental und spielerisch im Vorteil zu befinden. Dabei müsste Galliker doch längst die Kaderplanung für die nächste Saison vorantreiben. Und dort wartet der grosse SCK-Ausverkauf.

Igor Tadic (Spielertrainer in Steinhausen) und Dario Ulrich (FC Vaduz) haben in den vergangenen Tagen ihren Abschied per Sommer angekündigt. Ex-Captain Daniel Fanger (32) wird nach langer Verletzungszeit als Spieler kaum noch zurückkehren, insbesondere aus beruflichen Gründen. Athletiktrainerin Marisa Wunderlin wird Cheftrainerin in der Frauen-Super-League bei St.Gallen-Staad. Und: Auch mit dem Abgang des bisher insgesamt erfolgreich arbeitenden Trainers Bruno Berner muss bald gerechnet werden.

Dazu kommt eine beträchtliche Anzahl Leihspieler, welche von ihren Besitzerklubs im Sommer zurückgerufen werden könnten: Mirlind Kryeziu (FC Zürich), Patrick Luan (Sion), Izer Aliu (FC Zürich), Robin Busset (Servette), Daniel Follonier (FC Luzern, ab Sommer vertragsfrei), David Mistrafovic (FCL), Mark Marleku (FCL), Ransford Selasi (Lugano), Baba Souare (Grasshoppers). Das ist beinahe eine ganze Mannschaft. Wer von diesen neun Spielern wird beim SCK bleiben dürfen, bleiben wollen? Erst recht, wenn Kriens eine Liga tiefer taucht?

Weil die Vertragsgespräche aus erwähnten Gründen nach hinten rücken mussten, ist die Situation bei folgenden Spielern noch unklar: bei den drei Torhütern Pascal Brügger, Rafael Zbinden und Fabio Zizzi; dazu bei Captain Elia Alessandrini, Liridon Berisha, Marijan Urtic, Burim Kukeli, Diogo Costa, Anthony Bürgisser und Albin Sadrijaj. Weiterlaufende Verträge bis Sommer 2022 hat der SC Kriens mit Liridon Mulaj, Bahadir Yesilçayir, Oan Djorkaeff und Progon Maloku. Beim in der Winterpause verpflichteten Helios Sessolo könnte der SC Kriens eine Option auf eine Verlängerung des Vertrags einlösen.

Der SC Kriens soll eine Top­adresse für Talente zweiter Güte bleiben. Dafür muss er in den kommenden Wochen Punkte sammeln, um den Ligaerhalt zu schaffen. Nur um den nächsten Abstiegskampf anzupacken.