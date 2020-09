SC Kriens siegt mit 3:1 gegen Xamax – Captain Alessandrini: «Man darf unsere Leistung nicht unterschätzen» Der SC Kriens gewinnt das erste Challenge-League-Spiel der neuen Saison daheim gegen Xamax Neuchâtel 3:1 (2:0). Es war ein absoluter verdienter Sieg. Schon vor einer Woche hatte Kriens im Cup die Neuenburger mit 4:1 besiegt. Turi Bucher 19.09.2020, 20.18 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Asumah Abubakar jubelt mit Amel Rustemoski nach dem Tor zum 3:1. Die Zuschauer sitzen mit Maske im Stadion Kleinfeld. Trainer Bruno Berner scheint zufrieden. Asumah Abubakar jubelt nach dem Tor zum 3:1. Elia Alessandrini gegen Thibault Corbaz. Die beiden Krienser Elia Alessandrini und Marijan Urtic gegen Pedro Teixeira. Die Krienser jubeln nach dem Tor zum 1:0. Zu Beginn des Spiels gibt es eine Trauerminute für den verstorbenen Paul Wolfisberg, den ehemaligen Trainer des SC Kriens. Im Bild: Marijan Urtic. Der Krienser Dario Ulrich verteidigt den Ball.

Es war insgesamt ein sehr guter Start für die Krienser in die neue Saison. Wie die Mannschaft von Trainer Bruno Berner Xamax auch diesmal dominierte, überlegen in Schach hielt, war schon beeindruckend.

Über die erste halbe Stunde des Spiels darf man aber ruhig die Maske … pardon, den Mantel des Schweigens ausbreiten. Es war ein schwacher Beginn, und das Spiel ging schwach weiter.

Dann aber, in der 31. Minute, die Befreiung für das Heimteam: Ein Eckball von Enes Yesilçayir wurde von Xamax-Torhüter Laurent Walthert abgewehrt, Kriens-Verteidiger Baba Souare lenkte den Ball an die Latte, der Ball fiel erneut zurück in den Fünferraum. Dort stand der letztjährige Kriens-Topskorer Asumah Abubakar, der zum 1:0 skorte. Das erste Krienser Tor in der neuen Meisterschaft, und das erst noch mit einem Fallrückzieher.

Fünf Minuten später schon das 2:0: SCK-Offensivneuzugang Liridon Mulaj schloss einen schönen Krienser Konterangriff mit einem ebenso schönen Schuss ab. Damit hat Mulaj in zwei Spielen für Kriens schon zwei Tore erzielt.

Dummer Fehler nach der Pause

Der zweite Krienser Neuzugang auf dem Platz, Baba Souare, lieferte bis zur 55. Minute eine richtig starke Partie ab. Dann traute er sich im eigenen Strafraum zu viel zu, ein Dribbling nämlich, welches schliesslich zu einem Foul und einem Penalty führte. Xamax-Legende Raphaël Nuzzolo versenkte eiskalt. Was für ein dummer Fehler, was für ein unnötiges Geschenk von Souare. Denn mit dem 2:1 lief der Krienser Sieg plötzlich wieder auf einem schmalen Grat. Das Spiel dauerte nämlich noch rund 40 Minuten.

Beruhigend, dass Xamax nicht wirklich zu reagieren vermochte. Wie hatte Nuzzolo diese Woche gesagt:

«Wir sind nicht auf dem gewünschten Niveau. In einem Monat ist Xamax wieder interessant.»

Das, was die Neuenburger an diesem Samstagabend boten, war sehr, sehr uninteressant, banal, langweilig. Schon irgendwie traurig, wie tief Xamax gesunken ist.

Zwei Tore durch Topskorer Abubakar

Beruhigend auch, dass Kriens seinerseits zu reagieren vermochte. Zuerst mit einem Lattenschuss durch Enes Yesilçayir, danach mit einem Angriff über Marijan Urtic, der diesmal für Kriens zu einem Foulpenalty führte. Abubakar schoss zum 3:1 ein.

Abgesehen von einigen Minuten «Larifari» in den Schlussminuten beendete Kriens die Partie souverän, hielt die drei Punkte praktisch ungefährdet im Kleinfeld. Elia Alessandrini, der neue SCK-Captain, bilanzierte: «Wir haben unseren Job konzentriert gemacht, in der Defensive wie auch offensiv. Dass Xamax nicht gut ausgesehen hat, liegt auch daran, dass man unsere Leistung nicht unterschätzen darf.»

Dieser Sieg gegen Xamax Neuchâtel ist viel wert. Aber er muss bestätigt werden. Schon nächsten Samstag auswärts bei Stade Lausanne-Ouchy mit einer erneut konzentrierten Leistung.

Kriens – Xamax 3:1 (2:0): Kleinfeld. – 500 Zuschauer. – SR Dudic.

Tore: 31. Abubakar 1:0. 36. Mulaj 2:0. 57. Nuzzolo (Foulpenalty) 2:1. 70. Abubakar (Foulpenalty) 3:1.

Kriens: Brügger; Urtic, Alessandrini, Souare, Berisha; Ulrich (81. Dzonlagic), Bürgisser (72. Sadrijaj), Kukeli (81. Mistrafovic), Yesilçayir (64. Costa); Mulaj (64. Rustemoski); Abubakar.

Xamax: Walthert: Ouattara, Djuric, Gomes, Kempter; Araz, Corbaz (72. Saiz); Morgado (72. Tia), Dominguez (77. Dugourd), Teixeira (46. Parapar); Nuzzolo.

Bemerkungen: Kriens ohne Busset, Aliu und Fanger (alle verletzt). Xamax ohne Pasche, Mveng, Farine (alle verletzt) und Kaiser (gesperrt/verletzt). 61. Lattenschuss Yesilçayir. Verwarnungen: 56. Souare, 62. Nuzzolo, 88. Alessandrini, 91. Ouattara (Fouls).