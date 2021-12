Andy Schmid wechselt zum HC Kriens-Luzern

Sport «Es ist ein Herzensentscheid»: Handball-Superstar Andy Schmid wechselt von der Bundesliga zum HC Kriens-Luzern Der Transfercoup ist perfekt: Andy Schmid wechselt nächste Saison als Spielmacher zum HC Kriens-Luzern. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 09.12.2021, 09.28 Uhr

Die Handballszene in der Schweiz spekulierte monatelang über die Zukunft von Andy Schmid. Dass er seine Zeit bei den Rhein-Neckar Löwen im Sommer 2022 beenden und mit seiner Familie in die Zentralschweiz zurückkehren wird, war schon seit längerem bekannt. Ob er seine Karriere in der QHL fortsetzt, und falls ja, bei wem, war allerdings lange unklar. In dieser Woche hat sich der 38-jährige Stadtluzerner entschieden: Schmid wechselt nächste Saison zum HC Kriens-Luzern, verpflichtet sich vorerst für ein Jahr als Spieler und erklärt:

«Es war ein emotionaler Entscheid, ein Entscheid des Herzens.»

Handballer Andy Schmid während dem Qualifikationsspiel der Schweiz gegen Nordmazedonien. Bild: Ennio Leanza / Keystone (Schaffhausen, 7. November 2020)

Damit kehrt er zurück an die Wurzeln seines handballerischen Schaffens. Andy Schmid war Junior bei Borba Luzern, stieg 2004 mit der SG Stans/Luzern in die NLA auf und wechselte anschliessend nach Zürich. Fünf Jahre spielte er für den Grasshopper-Club und ZMC Amicitia, mit Letzteren gewann er zwei Schweizer Meistertitel und spielte in der Champions League. Nach einer Saison in Dänemark (Bjerringbro-Silkeborg) fand er 2010 in die Deutsche Bundesliga zu den Rhein-Neckar Löwen. In Mannheim entwickelte sich der 1,90-Meter grosse Luzerner zu einem Regisseur von Weltformat. Zweimal holte er den Meistertitel, einmal den EHF-Cup, einmal den DHB-Pokal und fünf Mal in Serie wurde er in der besten Liga der Welt zum MVP gewählt.

Familie spielt die zentrale Rolle

Nun wird er also bald wieder für ein Zentralschweizer Team auflaufen, für den HC Kriens-Luzern ist dies ein Glücksfall. Ein Herzensentscheid war dieser Schritt nicht nur aus sportlicher Sicht, sondern vor allem auch aus familiären Gründen. Seine norwegische Frau Therese lebte vor über einem Jahrzehnt zwar schon einmal in der Schweiz, allerdings nur für zwei Jahre. Für seine Kinder, den neunjährigen Lio und den fünfjährigen Levi, wird es sogar Neuland sein. Schmid, der in Hergiswil (NW) wohnhaft sein wird, sagt:

«Wenn ich in Kriens Handball spiele, kann ich auch meine Rolle als unterstützender Vater und Ehemann optimal einnehmen.»

Hätte er bei einem anderen Klub in der Schweiz unterschrieben, dann wäre es für ihn ein «Heimkommen mit Abstrichen» gewesen. «Dann könnte ich meine Kinder nicht im Training abholen, ihnen nicht bei den Hausaufgaben helfen und mit ihnen auch nicht so oft beim Nachtessen am Tisch sitzen.» Einfach nur ausklingen lassen, wird er seine Laufbahn indes nicht, das versteht sich für den 194-fachen Internationalen, der auch mit der Schweizer Nationalmannschaft weitere Erfolge feiern will, von selbst. «Sportlich habe ich wegen der Erwartungshaltung extrem viel Respekt. Denn nur wegen mir wird Kriens-Luzern nicht automatisch in den Playoff-Final einziehen.»

Der Vergleich mit Borussia Dortmund

Für ihn war stets klar: Sollte er für Kriens-Luzern auflaufen, dann möchte er nicht auf einen Sockel gestellt werden. «Ich weiss, dass ich noch gut genug bin und der Mannschaft weiterhelfen kann. Sie darf aber nicht um mich herum aufgebaut werden, ich bin mehr eine Zugabe. Ich werde demütig an diese Sache rangehen.» Aus seinen bald zwölf Jahren in der Bundesliga weiss er, dass sich der Erfolg nicht über Nacht einstellt. «Ich habe die Rhein-Neckar Löwen immer mit den Fussballern von Borussia Dortmund verglichen», erzählt Schmid.

Das Video zur Rückkehr von Andy Schmid zum HCKL:

So, wie die Dortmunder dem FC Bayern München vorübergehend die Vorherrschaft streitig machten, so taten es seine Löwen mit dem THW Kiel und so möchte er auch mit Kriens-Luzern der zuweilen übermächtig scheinenden Konkurrenz entgegentreten. «Ich weiss, wie viel es dazu braucht, wie lange der Weg dahin ist.» Obwohl die Krienser in dieser Saison über weite Strecken enttäuschen und aktuell nur Platz acht belegen, sieht Schmid deren Potenzial. Auf die aktuelle Mannschaft möchte Schmid zwar nicht näher eingehen, klar sei aber auch, dass er zwecks Kaderplanung mit Geschäftsführer Nick Christen und Trainer Goran Perkovac in Verbindung bleiben wird.

Spielt Schmid auch in der Pilatus-Arena?

Bekanntlich kann er seine brillanten Qualitäten noch besser entfalten, wenn er am Kreis oder im Rückraum starke Mitspieler hat. «Es ist natürlich mein Ziel, dass wir gut aufgestellt sind. Ich sehe mich nicht als Zirkuspferd, doch ich möchte Kriens-Luzern mit meinen Kontakten etwas bekannter machen und aufzeigen, dass hier professionell gearbeitet und etwas aufgebaut wird.» Eine reizvolle Perspektive bietet hierbei die Pilatus-Arena, Schmid soll im weiteren Verlauf der Realisierung eine Botschafterrolle übernehmen. Ob er in der 2024 eröffneten, neuen Krienser Heimat auflaufen wird, steht allerdings nicht fest:

«In meinem Alter plane ich von Jahr zu Jahr, mehr macht keinen Sinn.»

