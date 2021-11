Kriens: Auch SCK und HCKL sollen Billettsteuer zahlen

Kriens Mehr Vereine sollen Billettsteuer zahlen – SC Kriens reagiert verärgert Der Stadtrat will mit einer Ausweitung der Billettsteuerpflicht Mehreinnahmen generieren. Das kommt nicht überall gut an. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 13.11.2021, 05.00 Uhr

Geht es nach dem Stadtrat, soll der SC Kriens für seine Heimspiele im Kleinfeld-Stadion Billettsteuern abliefern. Bild: Pius Amrein (Kriens 20. Juni 2020)

Mit mehreren Massnahmen versucht die Stadt Kriens, ihre Finanzen wieder auf Vordermann zu bringen. Neben Kürzungen, einer generellen Steuerfusserhöhung per 2023 oder der Wiedereinführung der Nachkommen-Erbschaftssteuer soll nun auch der Geltungsbereich der bestehenden Billettsteuer ausgeweitet werden. Die Massnahme soll gemäss Planungsbericht «Stadtfinanzen im Gleichgewicht» jährliche Mehreinnahmen von 150'000 bis 200'000 Franken einbringen, eine Zweckbindung ist weiterhin nicht vorgesehen. Die Billettsteuer beträgt 10 Prozent des Eintrittspreises.

Konkret beantragt der Stadtrat beim Parlament, eine Ausnahmeregelung zu streichen: Veranstaltungen von Ortsvereinen oder gemeinnützigen Stiftungen, die während des ganzen Jahres in Kriens und Umgebung Aktivitäten ausüben, sollen nicht mehr von der Billettsteuer befreit sein. Dies entspreche «den üblichen Standards der Schweizer Gemeinden», schreibt der Stadtrat im Bericht und Antrag. Tatsächlich kennt die Stadt Luzern keine solche Ausnahmeregelung. Die Stadt Kriens will, dass Veranstaltungen, bei denen die Ticketeinnahmen pro Jahr den Wert von 10'000 Franken nicht überschreiten, steuerfrei bleiben. Der SC Kriens oder der HC Kriens-Luzern müssten aber Billettsteuern entrichten, so der Stadtrat.

SCK rechnet mit Abgaben von rund 25'000 Franken

SCK-Präsident Werner Baumgartner Bild: Jakob Ineichen

SCK-Präsident Werner Baumgartner ist darüber nicht erfreut. Der Stadtrat sende ein falsches Signal aus:

«Die Philosophie, das lokale Schaffen und die einheimischen Vereine zu fördern, wird den Finanzen geopfert.»

Er verstehe zwar, dass sich Kriens in einer schwierigen Lage befinde. «Doch nun die Vereine zu belasten, ist der falsche Weg, zumal der Ertrag für die Vereine erheblich, aber für die Stadt nicht sehr gross sein wird.» Baumgartner rechnet damit, dass der SCK jährlich rund 25'000 Franken Billettsteuer bezahlen würde, entsprechend müsste eine Erhöhung der Eintrittspreise geprüft werden. Das würde sich auf das Publikumsinteresse eher negativ auswirken. «Es ist schade, dass die lokalen Vereine für die finanzielle Misere herhalten müssen, und das in einer Zeit, in welcher die meisten unter den Folgen der Covid-19-Krise zu leiden haben.»

HC Kriens-Luzern rechnet nicht mit tieferen Gästezahlen

Der HC Kriens-Luzern bezahlt bei Spielen in Luzern bereits Billettsteuern. «Generell macht das unsere Region unattraktiv für Veranstalter», sagt CEO Nick Christen. Ob der HCKL in Kriens die Billettpreise erhöhen oder die Steuer aus eigener Kraft bezahlen würde, ist noch unklar. «Wir sind derzeit noch nicht so stark abhängig von den Ticketeinnahmen. Schmerzhafter wird es, wenn die Pilatus-Arena bezogen wird.» Wie viel Billettsteuern der HCKL der Stadt Kriens abliefern würde, kann Christen noch nicht genau sagen. «Es wird aber kein hoher Betrag sein, er dürfte im tiefen fünfstelligen Bereich liegen.» Mit negativen Auswirkungen auf die Gästezahlen rechnet er nicht.

Eine weitere Verschärfung betrifft Anlässe mit professionellen Kulturschaffenden. Der Stadtrat will eine Steuerbefreiung nur noch gewähren, wenn «der Veranstalter den Reinertrag ausschliesslich für gemeinnützige Zwecke zukommen lässt und keine Entgelte für Arbeitsleistungen entrichtet», schreibt er im Bericht und Antrag. Betroffen sei davon etwa der Verein Südpol. Dieser konnte auf Anfrage noch keine Aussagen zu den Auswirkungen machen.

Stadtrat: Wir brauchen diese Einnahmen

Der Krienser Finanzvorsteher

Roger Erni Bild: Dominik Wunderli

Dem Krienser Finanzvorsteher Roger Erni (FDP) ist bewusst, dass die Ausweitung der Billettsteuer nicht überall gut ankommt. «Das gilt auch für andere Massnahmen wie die Nachkommen-Erbschaftssteuer. Doch beide sind Teil unserer Finanzstrategie, die wir umsetzen wollen. Das Budget 2022 hat klar aufgezeigt, dass wir diese Gelder brauchen.» Dieses sieht ein Defizit von 3,2 Millionen Franken vor.

Die Mehreinnahmen von 150'000 bis 200'000 Franken seien je nach Verlauf der Coronapandemie schon vor der Eröffnung der Pilatus-Arena realistisch, so Erni. Neben SCK, HCKL und Südpol gebe es beispielsweise Anlässe auf dem Sonnenberg oder im neuen Pilatussaal. Welchen Effekt die Pilatus-Arena dereinst haben wird, kann der Stadtrat noch nicht abschätzen.

Die Billettsteuereinnahmen waren in den letzten Jahren stark rückläufig. 2013 beliefen sie sich noch fast auf 160'000, 2019 nur noch auf 42'000 Franken. 2020 waren es wegen der Coronakrise gerade mal rund 12'000 Franken. Gründe für den Rückgang seien der Wegzug des Le Theatre nach Emmenbrücke, die Auflösung des Broadway-Theaters auf dem Sonnenberg, der Abbruch des alten Pilatussaals sowie ein Gästerückgang in den Klubs, so der Krienser Stadtrat.