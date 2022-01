Challenge League Vor dem Spiel gegen Winterthur sagt der Präsident des SC Kriens: «Diese Rückrunde ist ein Charaktertest» Der voraussichtliche Absteiger SC Kriens startet in Winterthur (Sonntag, 14.15) in die Challenge-League-Rückrunde. Was sagen Trainer, Präsident und Captain vor dem Spiel? Die wichtigsten Fragen und Antworten zur zweiten Saisonhälfte. Turi Bucher Jetzt kommentieren 28.01.2022, 16.00 Uhr

Nach dem Aufstieg in die Challenge League konnte sich der SC Kriens drei Jahre lang erfolgreich in der zweithöchsten Schweizer Fussballliga halten. Im Mai dürfte Schluss sein. Das Wichtigste zur Rückrunde und zur Abschiedstour des SCK.

«Alles ist möglich im Fussball.» Priorität hat für den Krienser Cheftrainer René van Eck: «Die nötigen Punkte für die Rettung müssen wir selber holen. Und wenn das am Schluss nicht reichen sollte, dann wollen wir wenigstens eine gute Rückrunde gespielt haben.» Dieselbe Antwort gibt Van Eck auf eine allfällige Vertragsverlängerung angesprochen: «Entscheidend ist nicht mein Vertrag, entscheidend ist eine gute Rückrunde.»

«Entscheidend ist nicht mein Vertrag», sagt Trainer René van Eck. Urs Flüler/Keystone

Keine. Es wird auch nicht mehr so intensiv getestet wie letzte Saison. Die Krienser Spieler wurden beim Trainingsstart anfangs Januar getestet. Nun wird nur noch getestet, wer Symptome hat. Alle SCK-Profis sind geimpft oder genesen.

Verteidiger Elia Alessandrini braucht noch Zeit, bis er nach der langen Verletzungspause wieder hundertprozentig parat ist. Mit Diogo Costa ist ein weiterer Krienser Defensivspieler angeschlagen. Ein gewichtiger aktueller Ausfall ist Ransford Selasi. Der Mittelfeld-«Scheibensicher» hat über die Festtage seine Familie in Ghana besucht und sich dort das Malariavirus eingehandelt. Selasi ist noch zu geschwächt, um für die Startpartien auf dem Rasen zu stehen.

Der Ausblick von Werner Baumgartner in die zweite Saisonhälfte:

«Wir haben einiges gut zu machen. Diese Rückrunde ist auch ein Charaktertest.»

Werner Baumgartner will Charakter und Stolz auf dem Platz sehen. Jakob Ineichen

Und zum Auftaktspiel: «Wir können mit zwei Haltungen nach Winterthur. Die erste: Wir lassen uns in Winterthur wieder ‹abduschen› wie zuletzt beim 1:6. Oder die zweite Haltung: Wir haben in Winterthur noch eine Rechnung offen! Diese Krienser Mannschaft soll jetzt Charakter und Stolz zeigen, und zwar 18 Spiele lang.» Baumgartner sagt:

«Die meisten Spieler können und wollen noch zehn Jahre lang Spitzenfussball spielen. Also sollen sie in der Rückrunde zeigen, was sie drauf haben.»

«Der Glaube und die Hoffnung sind noch da», meint der als Sportchef bald abtretende Bruno Galliker vor der schwierigen Frühlingsmission.

Bruno Galliker hat die Zuversicht nicht verloren. Patrick Hürlimann

«Das Wichtigste ist jetzt, dass wir gute Leistungen auf den Platz bringen. Und der Januar hat gezeigt, dass jeder gewillt ist, diese guten Leistungen zu erbringen.»

«Die Geschäftsleitung hat entschieden, dass nur Geld für Transfers ausgegeben werden darf, wenn wir Geld mit abgehenden Spielern einsparen», erklärt Sportchef Galliker. Dieser Fall ist bisher nicht eingetreten. Trainer Van Eck hat zwar mit Oan Djorkaeff, Albion Avdijaj, Aziz Binous und Progon Maloku vier Spieler aussortiert. «Wir planen ohne sie», sagt der Holländer. Aber einen Abnehmerklub hat noch keiner dieses Quartetts gefunden, also bleiben sie weiterhin auf der SCK-Lohnliste. Yvan Alounga, beim FC Luzern ungenügend, wäre einer für Kriens gewesen. Der Stürmer aus Kamerun, der in einer Woche 20 Jahre alt wird, bevorzugte den sportlich attraktiveren und finanziell lukrativeren Wechsel zum FC Schaffhausen. Einzig Cendrim Kameraj ist neu beim SCK.

Er versucht den Neustart in Kriens: Cendrim Kameraj.

Das 22-jährige ehemalige FCL-Talent kann nach zwei Kreuzbandrissen und Abstechern zu Juventus Turin und Lugano in Kriens den sportlichen Neustart machen.

Es wird intensiv gesucht und gesichtet. Erste Priorität hat der Sportchef. Er wird sich mit der Planung der neuen Saison – voraussichtlich in der Promotion League – befassen. Trainer Van Eck beispielsweise wird mit dem neuen Mann verhandeln müssen, wenn er den Vertrag beim SC Kriens verlängern will. «Der neue Geschäftsleiter soll den Verein strategisch weiter bringen», sagt Präsident Baumgartner. «Der SC Kriens soll im Schweizer Fussball eine Rolle spielen.»

Aus der Challenge League steigt ein Klub in die Promotion League ab, und zwar der Tabellenletzte. Der SC Kriens hat als Schlusslicht sage und schreibe 18 Punkte Rückstand auf Neuchâtel Xamax und Wil. Er muss also, wenn man so will, in den verbleibenden 18 Spielen jede Runde einen Punkt aufholen. Kriens hat aber auch die mit Abstand schlechteste Tordifferenz.

Der SCK hat in 18 Runden nur ein einziges Mal gewonnen und lediglich 10 Tore erzielt. Alle anderen haben mindestens 7x gewonnen und dabei 20 oder 30 und mehr Tore erzielt. Ausserdem kassierte Kriens 45 Gegentreffer, ausser Wil (35) hat kein anderes Team 30 Tore erhalten. Alles etwas kürzer erklärt: Kriens braucht ein fussballerisches Wunder.

«Wir haben uns sicher noch nicht aufgegeben. Solange der Ligaerhalt rechnerisch möglich ist, ist es unsere Aufgabe als Profis, an dieses Ziel, an die Sensation zu glauben», sagt SCK-Captain Marijan Urtic.

Marijan Urtic, der Krienser Captain. Patrick Hürlimann

Man wolle, so Urtic weiter, «sofort punkten und gewinnen, um den Rückstand zu verkürzen. Denn im Herbst haben wir Spiele, in denen wir besser als der Gegner waren, teilweise dumm verloren».

2:1 gegen das Super-League-Team des FC Luzern; 1:0 gegen die U21 des FCL; 6:1 und 6:0 gegen die 2.-Liga-inter-Teams von Kickers und Hergiswil und am Dienstag noch 5:1 gegen den Erstligisten Schötz. Die ersten Siege unter Trainer Van Eck. «Gut, dass wir Tore erzielt haben. Besonders mit dem 2:1 gegen den FCL haben wir Motivation getankt. Aber Testspiele sind Testspiele. Ab Sonntag warten wieder andere Kaliber auf uns», erklärt Verteidiger Urtic.

Für die Matchzuschauer und Restaurantbesucher in Kriens gilt nächste Woche 2G (Geimpft oder Genesen).

Der FC Winterthur musste vor der Winterpause den Spitzenplatz abgeben. Nach einer Reihe unbefriedigender Resultate wurde Trainer Ralf Loose trotz Vertrag bis 2023 entlassen und durch Alex Frei ersetzt. Ein klares Signal: Die Zürcher peilen den Aufstieg an. Sie sind vier Punkte hinter Leader Vaduz platziert und zwei Zähler vom Barragerang (Aarau) entfernt.

Testspiele des FCW: St. Gallen – Winterthur 5:5. Luzern – Winterthur 0:1. Grasshoppers – Winterthur 1:1. Winterthur – YF Juventus 4:2.

Der TV-Kanal «blue Sport» zeigt in der zweiten Hälfte der Challenge-League-Saison jede Partie live. Ein Superservice! Das jeweilige Topspiel wird wie gewohnt im Free-TV-Sender zu sehen sein, die übrigen Partien – so zum Beispiel auch Winterthur – Kriens –, sind in der Fussball-Übersicht des Senders zu finden und können in der Spielfeld-Totale genossen werden.

