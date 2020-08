Interview «Wir haben uns gewaltig gesteigert»: Kriens-Trainer Bruno Berner zieht eine positive Saisonbilanz Nach einer herausragenden Saison des SC Kriens spricht Trainer Bruno Berner über die Zukunft, über Corona und einen ganz speziellen SCK-Fan. Turi Bucher 04.08.2020, 17.36 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bruno Berner sah im letzten Spiel gegen Vaduz «eine richtige Herzensperformance». Bild: Urs Flüeler/Keystone (Kriens, 2. August 2020)

Die Fussball-Schweiz redet von Kriens, der SCK ist die Nummer 15 des Landes. Wie ordnen Sie selber diesen 5. Schlussrang in der Challenge League ein?

Bruno Berner: Blicken wir ein Jahr zurück. Damals hatten wir den Ligaerhalt erst in der letzten Runde definitiv im Sack. Wir wollen uns steigern, wir wollen eine Bereicherung für die Liga sein, das hatten wir uns für die neue Saison vorgenommen. Und nun frage ich Sie: Sind wir eine Bereicherung? Wir haben uns offensichtlich gewaltig gesteigert. Dass wir die Nummer 15 der Schweiz sind, das ist kein Mythos, das ist eine Tatsache. Eine wunderschöne Geschichte.

Sie selber haben ja viele schöne Geschichten erlebt, in England, in der Bundesliga, als Schweizer Meister, als Nationalspieler.

Ja, aber als Spieler. Als Trainer stehe ich erst am Anfang und konnte in allen drei Jahren mit Kriens Erfolge feiern. Ich finde, Kriens darf diesen 5. Rang für sich selber sehr hoch einordnen. Wir hatten im letzten Viertel der Saison einen Personalabbau, aber unter diesen erschwerten Bedingungen keinen wirklichen Leistungsabbau. Hier, schauen Sie mal: Wir haben Vaduz, das jetzt mit dem Aufstieg liebäugelt, diese Saison dreimal geschlagen. Dieser 2:1-Sieg zum Saisonschluss am Sonntag, das war nochmals eine richtige Herzensperformance.

Assistenztrainer geht – Athletik-Trainerin kommt SCK-Assistenztrainer Roli Widmer verlässt den Club. Wer seine Nachfolge antritt, ist unklar, wie der SC Kriens mitteilt. Die Position des Athletik-Trainers respektive Trainerin konnte der SC Kriens mit Marisa Wunderlin neu besetzen. Die 32-Jährige verfügt über jahrelange Erfahrung im Spitzenfussball, unter anderem leitete sie die Geschicke der NLA-Frauen der Berner Young Boys als Cheftrainerin während drei Jahren. (rem)

Kriens hat letzte Saison die meisten Unentschieden der Liga gesammelt. Diese Saison sind es am wenigsten Unentschieden. Was ist da passiert?

Wir haben mehr den Sieg gesucht, also jeweils alle drei Punkte. Ich darf da ruhig ein bisschen die Statistik herbeiziehen. Letzte Saison waren wir das schwächste Heimteam. Diese Saison sind wir in 18 Spielen in Kriens 14-mal ungeschlagen geblieben und sind so mit zehn Siegen das drittstärkste Heimteam. Letzte Saison hatte der FC Wil am Schluss auf dem 5. Rang 42 Punkte. Wir haben als Fünfter 54 Punkte. Schöne Zahlen und Fakten. Aber: Die interessieren nächste Saison niemanden mehr. Am Montag habe ich sofort «Reset» gedrückt. Alles fängt für mich sofort wieder bei Null an.

Aber lässt sich eine solche Saison mit Kriens überhaupt wiederholen?

Die Konkurrenz schläft nicht, wir müssen wieder viele gute Entscheidungen treffen. Und: Im Vergleich mit letzter Saison haben wir beispielsweise genauso viele Spiele, nämlich 14, verloren. Wir haben ein Torverhältnis von 58:59 und damit sogar einen Gegentreffer mehr als letzte Saison kassiert. Das passt mir überhaupt nicht, da werde ich von mir und den Spielern nächste Saison mehr verlangen.

Die Lehren daraus für die neue Saison, die Mitte September beginnen soll?

Wir wollen weiter Vorwärtsfussball spielen. Dazu braucht es Substanz bis zum Schluss, bis zum letzten Spiel. Es gilt jetzt, unsere Netzwerke spielen zu lassen, ein neues gutes Team zu formieren. Deshalb müssen wir uns auch bei der Spielersuche verbessern. Ein ehemaliger Chefscout von José Mourinho bei Chelsea, der mich damals von den Blackburn Rovers zu Leicester City holte, sagte mir einmal: «It’s all about recruiting» («es geht nur um die Personalbeschaffung»; Anm. d. Red.). So oder so: Der Ligaerhalt wird in Kriens immer ein Thema bleiben.

Im familiären Betrieb des SC Kriens auch jedes Jahr wichtig: Die Unterstützung der Helfer, der Gönner, der Supporter.

Nicht nur meine Mannschaft hat sich in der Challenge League gesteigert. Auch die Supporter, Fans und Helfer haben sich gesteigert. Der Funken ist gesprungen – so habe ich diese Unterstützung erlebt.

Ihre momentane Haltung zu Corona und Fussball?

Die Lage ist angespannt. Die Sicherheit der Menschen geht vor. Werden wir im September wirklich in die neue Saison starten? Braucht es den Fussball überhaupt? Ja, der Fussball ist zusammen mit dem Eishockey das Zugpferd des Schweizer Sports. Wir geben den Menschen etwas. Darum will ich an dieser Stelle auch mal ein Lob an die Liga aussprechen: Sie unternimmt sehr viel. Der Wille, einen Weg zu finden, ist spürbar und da. Ich habe eben erst mit einem Freund in England telefoniert. Auf der Insel ist die Situation noch viel angespannter. Dort liegen die Nerven teilweise blank.

Hand aufs Herz. Sobald der erste Super-League-Club in der neuen Saison eine Krise durchlebt, ist Bruno Berner in Kriens weg, oder?

Das höre ich schon seit zwei Jahren. Zuletzt im Winter, als der FC Luzern angeklopft hat. Ja, mein Ziel ist es, in der Super League Trainer zu werden. Aber ich stürze mich gewiss nicht blind in ein Abenteuer. Das Timing muss stimmen. Ich gestalte mein Leben so, dass ich mich nicht verkaufen muss.

Bis dann fiebert Ihr privates Umfeld, Ihre Familie aber noch mit dem SC Kriens mit.

Meine Frau ist nicht so nahe beim Fussball, unterstützt mich aber mit Herz und Seele. Meine Eltern Heidi und Peter sind an den Heimspielen immer dabei. Sie sind Herzensmenschen und blühen auf, wenn wir gut spielen. Meine Mutter ist ein richtiger SCK-Fan. Sie hat den Krienser Wimpel im Auto aufgehängt und trägt bei den Spielen den SCK-Schal.

Lilian Brun verabschiedet sich nach 23 Jahren als SCK-Masseurin

Lilian Brun (Mitte) wird von SCK-Präsident Werner Baumgartner (links) und Geschäftsführer Bruno Galliker geehrt. Urs Flüeler/Keystone (Kriens, 2. August 2020)

Grosser und emotionaler Abschied beim letzten SCK-Heimspiel am vergangenen Sonntag: Masseurin Lilian «Lili» Brun sagt nach 23 Jahren «Ade». «Den Posten der Physiotherapeutin können wir ersetzen», sagt SCK-Geschäftsführer Bruno Galliker, «den Menschen Lili aber nicht». Lili Brun ist im Kleinfeld auch für ihre Apfelkuchen berühmt – die buk sie für die Mannschaft und leider nicht für die Medien.

Die Nachfolge von Lili Brun tritt Manuel Sigrist an. Der 46-Jährige arbeitete bereits vor einigen Jahren mit dem SC Kriens zusammen. Sigrist war unter anderem beim EV Zug, FC Luzern und dem FC Schaffhausen tätig.