Krienser Fussballer überwintern auf dem 3. Rang Kurz vor Weihnachten machen sich die Krienser selber ein Geschenk: Sie bezwingen Vaduz mit 2:1 und feieren Weihnachten nun als Drittplatzierte. Turi Bucher 16.12.2019, 05.00 Uhr

Das ist eine absolute Topleistung: Der SC Kriens gewinnt in Vaduz 2:1 (2:0) und geht damit als Dritter der Challenge League in die Winterpause. Lediglich die Aufstiegsaspiranten Lausanne und Grasshoppers sind vor den Kriensern klassiert.

Kriens erwischte in Vaduz einen optimalen Start, konnte schon in der 3. Minute jubeln: Nach einem Abpraller vor dem Strafraum der Liechtensteiner sprintete SCK-Stürmer Asumah Abubakar auf der linken Seite mit dem Ball in den Strafraum und zielte aus rund 12 Metern perfekt an Vaduz-Torhüter Benjamin Büchel vorbei – 1:0 für die Gäste aus der Innerschweiz.

Saisontor Nummer 8: Der Kriens-Ghanaer Asumah Abubakar. Philipp Schmidli

Vaduz wirkte behäbig, Kriens war wach. Nach 25 Minuten konnte die Krienser Mannschaft von Trainer Bruno Berner sogar erhöhen: Die Vaduzer hatten offenbar noch nichts von den gefährlichen Weitschüssen von Daniel Follonier gehört. Follonier zog auf der rechten Seite aus rund 22 Metern ab und traf unhaltbar zum 2:0.

«Zu Weihnachten selber beschenkt»

Nach der Pause waren zehn Minuten gespielt, als dem Heimteam der Anschlusstreffer gelang. Doch der SC Kriens hätte in der Folge durch Diogo Costa (70.) und vor allem Igor Tadic (74.), der allein vor dem Vaduz-Goalie scheiterte, nochmals erhöhen können, ja müssen. «Wir haben uns so kurz vor Weihnachten selber beschenkt», sagte Trainer Berner nach dem Schlusspfiff. «Wir waren gleich nach dem Anpfiff effizient, und der Glanzschuss von Follonier hat uns auch geholfen. Aber wir haben Vaduz auch mit unserer solidarischen Defensivarbeit entwaffnet und hochverdient gewonnen.

Mit dem 2:1-Sieg überholte Kriens die Liechtensteiner in der Tabelle wieder und feiert Weihnachten als Drittplatzierter.

Vaduz – Kriens 1:2 (0:2)

Rheinpark. – 1431 Zuschauer. – SR Jancevski.

Tore: 3. Abubakar 0:1. 25. Follonier 0:2. 55. Schwizer 1:2.

Vaduz: Büchel; Gasser, Schmid, Simani (78. Göppel); Dorn, Gajic, Lüchinger (57. Frick), Schwizer; Cicek (88. Sele); Milinceanu (46. Coulibaly), Sutter:

Kriens: Osigwe; Fäh, Elvedi, Berisha; Kukeli; Costa, Follonier (86. Sadrijaj), Dzonlagic (63. Wiget), Mijatovic; Siegrist (73. Tadic), Abubakar (77. Teixeira).

Bemerkungen: Vaduz ohne Wieser, Ospelt, Mikus, Drazan, Prokopic und Hofer; Kriens ohne Urtic (krank), Bürgisser, Yesilçayir, Alessandrini, und Fanger (alle verletzt).