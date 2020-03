Kriens verliert Geisterspiel bei YB mit 1:5 Krienser Fussball-Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit: Klare Niederlage gegen den Meister. 07.03.2020, 08.55 Uhr

Der Berner Fabian Rieder (links) versucht, dem Krienser Albin Sadrijaj davon zu eilen. Bild: Urs Lindt / freshfocus, Bern,7. März 2020

(tbu) Es war abseits der fussballerischen Corona-Zwangspause eine willkommene Test-Gelegenheit für den SC Kriens am Freitagnachmittag in Bern. Zu holen gab’s für den SCK bei Schweizer Meister Young Boys allerdings nichts: Kriens verlor gegen YB 1:5 (0:2). Am Dienstag wollen die Krienser ein Testspiel gegen den SC Cham (Promotion League) austragen. Die Partie wurde aber im Rahmen der Corona-Veranstaltungsverbote noch nicht definitiv bewilligt.